Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назначил командиром подразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Исмаила Каани. Как пишет агентство Tasnim, Каани был назначен вместо генерала Касема Сулеймани, который был убит в результате операции США в Ираке.

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