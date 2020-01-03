Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ Иране назначили преемника убитого США генерала Сулеймани

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назначил командиром подразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Исмаила Каани. Как пишет агентство Tasnim, Каани был назначен вместо генерала Касема Сулеймани, который был убит в результате операции США в Ираке.
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В Иране назначили преемника убитого США генерала Сулеймани

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