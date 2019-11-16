Массовая акция протеста в Тегеране против повышения цен на бензин продолжается третьи сутки. Участники демонстраций упрекают власти в тяжелом экономическом положении в стране и низком уровне жизни населения. Как информирует местное агентство ISNA, в столице усилены меры безопасности.

В Иране не прекращаются акции протеста из-за роста цен на бензин

Общество За преступления при строительстве Восточного осуждены 58 человек Следственный комитет России сообщил, что по факту растрат, мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями при строительстве космодрома Восточный осуждены 58 человек.

Политика Лукашенко назвал условия для подписания дорожных карт с Россией Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск не подпишет дорожные карты по интеграции с Россией, если они будут противоречить независимости и суверенитету Минска и если не будут решены вопросы в экономике.

Спорт Союз биатлонистов назвал срок определения состава сборной России Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков заявил, что правление организации утвердит окончательный состав национальной сборной на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU в понедельник, 18 ноября.

Космос NASA нашло на Марсе повышенный уровень кислорода Эксперты NASA опубликовали данные, что единственный функционирующий на Марсе ровер Curiosity смог обнаружить повышенный уровень кислорода на планете.

Политика Трамп рассказал о пройденном медосмотре Пресс-секретарь пояснила, что Трамп в преддверии «очень напряженного 2020 года» решил воспользоваться выходными, чтобы пройти плановое ежегодное обследование.

Общество Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.

Общество Климатическая зима придет в столицу 21 ноября Как рассказал "РГ" метеоролог, еще накануне в среду, 20 ноября, температура воздуха днем будет порядка +3 градусов, но на столичный регион начнет оказывать влияние арктический циклон - в ночь на четверг при ясной погоде воздух остынет до -7. А днем ожидается -2 градуса.

Экономика СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.

Политика Мантуров и наследный принц Абу-Даби обсудили гражданскую авиацию Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров провел рабочую встречу с наследным принцем эмирата Абу-Даби, шейхом Мухаммедом Бен Заедом Аль Нахайяном, в ходе которой обсуждалось сотрудничество в области гражданской авиации, сообщает пресс-служба Минпромторга.

Футбол Артем Дзюба: Бельгийцы указали нам на наши ошибки Добавим, что сборная России прервала свою серию из семи побед кряду и, имея в активе 21 очко, занимает вторую строчку в турнирной таблице группы I. В заключительном матче группового этапа сборная России 19 ноября в гостях сыграет против Сан-Марино.

Происшествия СК проверит инцидент на лекции историка Соколова Главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проверит жалобу одного из слушателей лекции бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.