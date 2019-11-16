Общество
Российская газетаВ Иране не прекращаются акции протеста из-за роста цен на бензин
Массовая акция протеста в Тегеране против повышения цен на бензин продолжается третьи сутки. Участники демонстраций упрекают власти в тяжелом экономическом положении в стране и низком уровне жизни населения. Как информирует местное агентство ISNA, в столице усилены меры безопасности.
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Общество
За преступления при строительстве Восточного осуждены 58 человек
Следственный комитет России сообщил, что по факту растрат, мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями при строительстве космодрома Восточный осуждены 58 человек.
Политика
Лукашенко назвал условия для подписания дорожных карт с Россией
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск не подпишет дорожные карты по интеграции с Россией, если они будут противоречить независимости и суверенитету Минска и если не будут решены вопросы в экономике.
Политика
В интернете появилось фото Путина в окружении бразильского спецназа
В интернете появилась фотография президента России Владимира Путина с солдатами бразильского спецназа.
Футбол
Стали известны составы сборных Сербии и Украины на матч отбора к Чемпионату Европы
Сегодня состоятся очередные матчи квалификационного отбора к Чемпионату Европы-2020.
Политика
В Совфеде и Госдуме поприветствовали передачу Киеву военных кораблей
Со своей стороны депутат Госдумы Дмитрий Белик в комментарии РИА Новости назвал передачу кораблей Киеву "исполнением ранее достигнутых договоренностей".
Политика
Лукашенко объявил об участии в выборах президента в 2020 году
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен вновь принять участие в выборах главы государства.
Спорт
Союз биатлонистов назвал срок определения состава сборной России
Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков заявил, что правление организации утвердит окончательный состав национальной сборной на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU в понедельник, 18 ноября.
Космос
NASA нашло на Марсе повышенный уровень кислорода
Эксперты NASA опубликовали данные, что единственный функционирующий на Марсе ровер Curiosity смог обнаружить повышенный уровень кислорода на планете.
Политика
Трамп рассказал о пройденном медосмотре
Пресс-секретарь пояснила, что Трамп в преддверии «очень напряженного 2020 года» решил воспользоваться выходными, чтобы пройти плановое ежегодное обследование.
Общество
Список новогодних подарков маленькой девочки потряс ее отца
Список подарков, который составила 10-летняя девочка из Лос-Анжелеса, сильно удивил ее отца.
Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Общество
Климатическая зима придет в столицу 21 ноября
Как рассказал "РГ" метеоролог, еще накануне в среду, 20 ноября, температура воздуха днем будет порядка +3 градусов, но на столичный регион начнет оказывать влияние арктический циклон - в ночь на четверг при ясной погоде воздух остынет до -7. А днем ожидается -2 градуса.
Экономика
СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара
ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Фигурное катание
Медведева потеряла шансы на выход в финал Гран-при
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева потеряла шансы на выход в финал серии Гран-при сезона-2019/20.
Политика
Мантуров и наследный принц Абу-Даби обсудили гражданскую авиацию
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров провел рабочую встречу с наследным принцем эмирата Абу-Даби, шейхом Мухаммедом Бен Заедом Аль Нахайяном, в ходе которой обсуждалось сотрудничество в области гражданской авиации, сообщает пресс-служба Минпромторга.
Футбол
Артем Дзюба: Бельгийцы указали нам на наши ошибки
Добавим, что сборная России прервала свою серию из семи побед кряду и, имея в активе 21 очко, занимает вторую строчку в турнирной таблице группы I. В заключительном матче группового этапа сборная России 19 ноября в гостях сыграет против Сан-Марино.
Музыка
Новый клип группы Little Big набрал более 2 млн просмотров за 10 часов
В новом клипе креатив зашкаливает: участников группы кормит батоном огромный голубь с руками, на деревенском дворе танцует гусь, мужчина передвигается с помощью креплений для офисных стульев.
Происшествия
СК проверит инцидент на лекции историка Соколова
Главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проверит жалобу одного из слушателей лекции бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
Происшествия
Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани
В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.
Общество
Диетолог назвала наименее вредные сладости
Шоу-бизнес
Рудковская поделилась совместной фотографией с расчленителем Соколовым
По словам Рудковской, снимок был сделан в 2007 году.
Здоровье
Названы первые симптомы рака легких
Как отмечает издание, есть и нетипичные симптомы рака легких.
Автоспорт
Квят сожалеет о своём результате в квалификации Гран-при Бразилии
Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал своё выступление в квалификации 20-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Бразилии.
Единоборства
Дацик победил нокаутом во втором бою после выхода на свободу
39-летний Дацик вышел на свободу в феврале, а в апреле провел бой с блогером Артемом Тарасовым, проиграв из-за дисквалификации.
Политика
В Донбассе «патриоты Украины» подняли звездно-полосатые флаги
Украинские военные в субботу подняли флаги США над своими позициями в Донбассе.
Армия и оружие
ОАК сделает самолет Як-130 боевым
"Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) начала глубокую модернизацию учебно-боевого самолета Як-130, в результате которой самолет станет в значительной степени боевым.
Политика
В ФСВТС рассказали о контракте с Эр-Риядом по поставке С-400
Россия и Саудовская Аравия обсуждают выполнение контракта по поставкам зенитных ракетных комплексов С-400.