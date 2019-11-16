Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Иране не прекращаются акции протеста из-за роста цен на бензин

Массовая акция протеста в Тегеране против повышения цен на бензин продолжается третьи сутки. Участники демонстраций упрекают власти в тяжелом экономическом положении в стране и низком уровне жизни населения. Как информирует местное агентство ISNA, в столице усилены меры безопасности.
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Иранские власти объявили о выявлении зачинщиков беспорядков в стране

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Лидер Ирана обвинил «иностранных врагов» в организации протестов

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Верховный лидер Ирана поддержал повышение цен на бензин на фоне протестов

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Несколько городов Ирана охватили протесты против повышения цен на бензин

Интерфаксвчера в 04:17

В Иране погиб человек в ходе протестов из-за роста цен на бензин

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Общество

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Общество

Климатическая зима придет в столицу 21 ноября

Как рассказал "РГ" метеоролог, еще накануне в среду, 20 ноября, температура воздуха днем будет порядка +3 градусов, но на столичный регион начнет оказывать влияние арктический циклон - в ночь на четверг при ясной погоде воздух остынет до -7. А днем ожидается -2 градуса.
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева потеряла шансы на выход в финал серии Гран-при сезона-2019/20.
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Артем Дзюба: Бельгийцы указали нам на наши ошибки

Добавим, что сборная России прервала свою серию из семи побед кряду и, имея в активе 21 очко, занимает вторую строчку в турнирной таблице группы I. В заключительном матче группового этапа сборная России 19 ноября в гостях сыграет против Сан-Марино.
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Новый клип группы Little Big набрал более 2 млн просмотров за 10 часов

В новом клипе креатив зашкаливает: участников группы кормит батоном огромный голубь с руками, на деревенском дворе танцует гусь, мужчина передвигается с помощью креплений для офисных стульев.
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СК проверит инцидент на лекции историка Соколова

Главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проверит жалобу одного из слушателей лекции бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
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В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.
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Рудковская поделилась совместной фотографией с расчленителем Соколовым

По словам Рудковской, снимок был сделан в 2007 году.
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Как отмечает издание, есть и нетипичные симптомы рака легких.
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Квят сожалеет о своём результате в квалификации Гран-при Бразилии

Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал своё выступление в квалификации 20-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Бразилии.
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"Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) начала глубокую модернизацию учебно-боевого самолета Як-130, в результате которой самолет станет в значительной степени боевым.
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В ФСВТС рассказали о контракте с Эр-Риядом по поставке С-400

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