Общество
Свободная ПрессаВ Иране обнаружили крупное нефтяное месторождение
На территории Ирана обнаружено крупное нефтяное месторождение. Об этом заявил 10 ноября президент этой исламской республики Хасан Роухани. По его словам, запасы нового нефтяного месторождения составляют 53 млрд баррелей «чёрного золота», передаёт РИА Новости.
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Политика
Президент Боливии Моралес подал в отставку
Президент Боливии Эво Моралес объявил 10 ноября об отставке.
Российская газета 16:24
Футбол
В Северной Ирландии защитник забил гол со своей половины
Защитник «Клифтонвилла» Конор Макдермотт в матче против «Уорренпойта» забил гол со своей половины поля.
Metaratings 06:37
Шоу-бизнес
Жена Никиты Преснякова сообщила о скором пополнении в семье
Одним из пунктов было то, что в семье Алены и Никиты скоро произойдет пополнение.
Bimru.ru 05:17
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Коммерсантъ вчера в 16:04
Политика
Председатель парламента Грузии обратился к живущим в «зоне оккупации»
Председатель грузинского парламента Арчил Талаквадзе обратился к жителям Абхазии и Южной Осетии, заявив, что в Грузии им всегда готовы прийти на помощь, передает 10 ноября Первый канал Грузинского телевидения.
REGNUM 11:16
Экономика
Европейский банк предлагал россиянам забирать деньги золотом
Эстонский филиал датского банка Danske Bank предлагал россиянам конвертировать деньги в золото.
Lenta.ru 05:11
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Происшествия
На Украине застрелили адвоката по делу Вороненкова
В Украине застрелен адвокат одного из подозреваемых в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, по данным УНН, мужчина найден мёртвым в лесу на Житомирщине.
Новостной фронт 14:35
Кино
Студия Pixar показала трейлер мультфильма «Душа»
Американская киностудия Pixar обнародовала трейлер мультфильма «Душа».
NewInform 07 ноября в 14:32
Происшествия
Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последних часах жизни сестры
Сергей Ещенко, брат убитой накануне доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко, рассказал, что сестра ему звонила накануне трагедии.
REGNUM 10:53
Шоу-бизнес
Уральская экс-любовница Гуфа вышла замуж
19-летняя жительница Екатеринбурга Яна Шевцова, известная своими отношениями с рэпером Гуфом, вышла замуж.
URA.Ru 05:22
Политика
В США заявили о невозможности вечной военной помощи Украине
24 сентября The Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп дал указание временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн.
Известия 11:39
Общество
Стало известно о переносе климатической зимы в Москве
Ранее стало известно, что предстоящей зимой температура в столице будет на один-два градуса выше климатической нормы и станет одной из самых мягких.
Lenta.ru 01:50
Политика
Лавров прибыл с официальным визитом в Ереван
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в воскресенье вечером с официальным визитом в Армению.
РИА Новости 10:17
Шоу-бизнес
Яна Рудковская заявила, что расстается с Евгением Плющенко
Продюсер Яна Рудковская сделала на телепередаче журналистки Ксении Собчак "ЯнаСупер" шокирующее признание о том, что расстается с фигуристом Евгением Плющенко.
Народные новости вчера в 22:26
Армия и оружие
В Пентагоне заявили, что США не получают прибыль от сирийской нефти
Представитель Пентагона Рэт Хоффман заявил, что прибыль от сирийской нефти идет курдским формированиям «Сирийские демократические силы» SDF, а не США.
Страна Советов on-line 02:04
Технологии
Названы лучшие товары главной распродажи года на AliExpress
Политическая Экспертиза 15:19
Здоровье
Несовместимые с алкоголем продукты назвали медики
Алкогольные напитки наносят вред здоровью человека, а в сочетании с некоторыми продуктами еще больший.
ToDay News Ufa 08 ноября в 03:21
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в матче Английской премьер-лиги
Матч "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" в последние годы является не просто игрой тура, но и встречей всего круга Английской премьер-лиги.
Газета.Ru 15:13
Армия и оружие
Ровно 50 лет назад США «подарили» СССР секретный беспилотный разведчик
Красная весна вчера в 07:08
Транспорт
За двое суток продано более 10 тысяч билетов на поезда в Крым
Продается в среднем три билета в минуту. Напомним, за первые сутки продали более пяти тысяч билетов.
Севастополь.ру 10:09
Общество
Шейнин ответил на слова Галкина о цензуре
Телеведущий Артём Шейнин прокомментировал слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
RT на русском 09:12
Шоу-бизнес
Андрей Разин сообщил об улучшении состояния Анастасии Заворотнюк
Актриса находится на лечении в частной клинике в Москве.
Говорит Москва вчера в 23:10
Шоу-бизнес
Ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова госпитализирована на Сейшелах
Врачи пытаются стабилизировать состояние ведущей «Дома-2». Ефременкова сильно переживала из-за отъезда Мондезира.
Актуальные Новости вчера в 09:19
Шоу-бизнес
Андрей Кончаловский рассказал о завещании правнукам
Актер, режиссер и сценарист, народный артист России Андрей Кончаловский рассказал о том, что хотел бы завещать правнукам.
Культуромания 10:57
Армия и оружие
ВСУ приняли на вооружение отечественную РСЗО «Верба»
Военное обозрение вчера в 08:34
Здоровье
За здоровьем в карман: 30% россиян доплачивают за лечение в больнице
Дополнительные расходы во время своего последнего лечения в стационаре в течение года пришлось понести 30,1% российских граждан.
Известия 16:01