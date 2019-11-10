Общество
Свободная ПрессаВ Иране обнаружили крупное нефтяное месторождение
На территории Ирана обнаружено крупное нефтяное месторождение. Об этом заявил 10 ноября президент этой исламской республики Хасан Роухани. По его словам, запасы нового нефтяного месторождения составляют 53 млрд баррелей «чёрного золота», передаёт РИА Новости.
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В Иране обнаружили месторождение нефти с запасами 53 млрд баррелей
Московский Комсомолецвчера в 03:41
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 02:02, Вашингтон
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Стало известно, кто избил до полусмерти «ветерана АТО» и его жену в Киеве
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По неизвестным причинам, женщина с двумя детьми утром в понедельник выпала из окна квартиры девятиэтажки на северо-востоке Москвы.
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На Украине застрелили адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова
В Житомирской области Украины застрелили адвоката Святослава Пархоменко, который защищал Александра Лося — подозреваемого в убийстве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова.
РБК вчера в 17:55
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Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году
В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Газета.Ru вчера в 20:50
Политика
Президент Боливии ушел в отставку
Президент Боливии Эво Моралес заявил, что уходит в отставку.
Lenta.ru вчера в 16:33
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Недавно Плющенко променял отпуск с женой на отдых с приятелями, а Рудковская в одиночестве поехала на фестиваль "Новая Волна" в Сочи, где тесно общалась с Димой Биланом.
ТВ Центр вчера в 11:11
Политика
Депутат бундестага заявил о российском Крыме
Депутат немецкого бундестага «Альтернатива для Германии» Антон Фризен заявил, что введенные Евросоюзом санкции против России не смогут изменить статус Крыма.
РБК вчера в 21:25
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Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России
Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
RT на русском вчера в 18:56
Футбол
Тренер ЦСКА Гончаренко нецензурно высказался в адрес судьи
Главный тренер московского ЦСКА позволил себе нецензурные высказывания в адрес судьи во время матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Сочи", передает Sport24.
Газета.Ru вчера в 11:45
Общество
«Почта России» сократит сроки доставки посылок
"Почта России" вводит новые нормативы скорости доставки посылок на 7800 направлениях.
РИА Новости вчера в 23:19
Общество
Россия попала в десятку самых пьющих стран мира
Россия попала в десятку стран с наиболее высоким потреблением алкоголя на душу населения.
Lenta.ru 00:53
Происшествия
Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последнем разговоре
Газета Metro вчера в 10:51
Футбол
В матче чемпионата Германии состоялась массовая драка
Газета.Ru вчера в 20:12
Политика
Асад рассказал о проблемах восстановления Сирии
Президент Сирии Башар Асад заявил, что не ждет быстрого возвращения на родину уехавших за годы войны сирийцев и скорого начала процесса масштабного восстановления страны.
РИА Новости 01:57
Политика
Асад назвал конфликт в Сирии миниатюрной моделью третьей мировой войны
Конфликт в Сирии является миниатюрной моделью третьей мировой войны, которая ведётся опосредованно.
RT на русском 00:57
Политика
The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии
Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.
Известия вчера в 09:14
Армия и оружие
Автомат АК-12 получит версию в калибре стандарта НАТО
Главный конструктор «Калашникова» Сергей Уржумцев заявил, что концерн создаст автомат нового поколения АК-12, в том числе версию в калибре стандарта НАТО.
RT на русском 00:35
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 15:59
Общество
Опубликован рейтинг регионов по доступности аренды жилья
Специалисты проанализировали доступность аренды жилья во всех регионах России. За год этот показатель вырос на 4%.
Политическая Экспертиза вчера в 17:24
Общество
Врио мэра Челябинска предложила своему заместителю уволиться
Временно исполняющая обязанности мэра Челябинска Наталья Котова предложила покинуть пост своему заместителю по дорожному хозяйству Владимиру Алейникову, сообщает «Челябинск онлайн».
РБК 01:25
Шоу-бизнес
Актриса Настя Задорожная выходит замуж
Российская актриса театра и кино, певица, модель Анастасия Задорожная выходит замуж.
МИР 24 09 ноября в 11:49
Фигурное катание
Щербакова победила в Китае и вышла в финал Гран-при
15-летняя россиянка Анна Щербакова уверенно выиграла соревнования одиночниц на этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Китае.
Российская газета 09 ноября в 05:43
Происшествия
В Петербурге задержали доцента СПбГУ по подозрению в убийстве
Форпост Северо-Запад 09 ноября в 08:03
Армия и оружие
Появилось видео отработки штурмовиками Су-25СМ авиаудара на Кавказе
Минобороны РФ опубликовало видео отработки удара по командному пункту условного противника штурмовиками Су-25СМ Южного военного округа.
Известия вчера в 21:46
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
РИА Новости вчера в 07:43
Происшествия
Моряки рассказали о спасении дайвера в Приморье
Моряки транспортного рефрижератора «Тигр-2» спасли дайвера, который почти двое суток провел в море.
Известия 00:31
Наука
Разработан шелковый датчик для анализа пота
Китайские ученые из Университета Цинхуа разработали и уже протестировали на добровольцах шелковый датчик для анализа пота.
МедиаПоток вчера в 07:44
Политика
The National Interest назвал «худший кошмар» для Китая и России
RT на русском вчера в 20:55