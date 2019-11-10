Общество
Свободная ПрессаВ Иране обнаружили крупное нефтяное месторождение
На территории Ирана обнаружено крупное нефтяное месторождение. Об этом заявил 10 ноября президент этой исламской республики Хасан Роухани. По его словам, запасы нового нефтяного месторождения составляют 53 млрд баррелей «чёрного золота», передаёт РИА Новости.
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Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что в стране обнаружено новое нефтяное месторождение с более чем 50 млрд баррелей нефти, сообщает агентство Fars.Вести.Финанс01:58
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В Иране обнаружили месторождение нефти с запасами 53 млрд баррелей
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