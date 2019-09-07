Политика
РБКВ Иране заявили о возможности обогатить уран выше 20%
Иран может обогатить уран до отметки более чем 20%, но не намерен этого делать, заявил представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди, передает Reuters. Уран с обогащением более 20% также называется оружейным, то есть он может быть использован для создания ядерного оружия.
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Политика
Вышинский вылетает из Киева в Москву
Главред "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский в ближайшие минуты вылетит из Киева в Москву.
Московский Комсомолец 03:04
Общество
Тайфун «Линлин» обойдет Приморье стороной
Как сообщает Примгидромет, 7-8 сентября в Приморье пройдут дожди, выпадет с 10-30 мм осадков, в южных районах и западной половине ожидаются сильные дожди с общим количеством 40-70 мм.
EastRussia 05 сентября в 21:35
Теннис
Медведев в финале US Open сыграет с Надалем
РБК вчера в 23:01
Космос
Посадка индийского аппарата на Луну закончилась неудачей
Известия вчера в 18:20
Футбол
Бывший игрок «Анжи» и «Барселоны» ушел из футбола
После каталонцев форвард выступал за миланский «Интер» и в его составе также стал победителем Лиги чемпионов.
Lenta.ru 05:11
Происшествия
Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория
Пропажу заметили 21 августа, когда с обсерваторией прервалась связь.
РИА Новости 00:07
Футбол
«Манчестер Сити» договорился о трансфере сербского нападающего Тедича
«Манчестер Сити» достиг договоренности с сербским клубом «Чукарички» о покупке нападающего Слободана Тедича.
Чемпионат 02:19
Авто
Suzuki готовит самый бюджетный кроссовер
Авто досталось имя S-Presso, а ключевым конкурентом модели станет бюджетный Renault Kwid.
Новые автомобили вчера в 09:32
Общество
Число погибших в результате урагана «Дориан» на Багамах возросло до 43
Число погибших в результате урагана "Дориан" на Багамских островах возросло до 43.
ТАСС вчера в 23:23
Культура
На ВДНХ открываются Дни культуры Казахстана в России
7 сентября гала-концертом у фонтана «Дружба народов» на ВДНХ откроется Дни культуры Казахстана в России.
REGNUM 02:28
Шоу-бизнес
Божена Рынска нашла опекуна будущей дочери на случай своей смерти
Читайте материал: "Божена Рынска объявила скорое рождение дочери от покойного Малашенко"
Московский Комсомолец 04:27
Гаджеты
Смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2 получили круглые тройные камеры
Megaobzor.com 05 сентября в 14:25
Происшествия
На дом Эллы Памфиловой совершено нападение
Совершено разбойное нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой.
Lenta.ru вчера в 05:21
Футбол
Черчесов не исключил возвращение Кокорина и Мамаева в сборную России
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов считает, что условно-освобожденных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева не нужно вычеркивать из жизни и не исключил возможности их возвращения в сборную.
REGNUM 04:16
Происшествия
«Мосгаз» объяснил появление запаха газа в разных районах Москвы
Запах газа, на который жалуются жители разных районов Москвы, связан с превышением уровня его одорирования поставщиком, угрозы для населения нет, говорится в сообщении "Мосгаза".
РИА Новости вчера в 18:08
Происшествия
С пилотов столкнувшихся Су-34 захотели взять деньги на ремонт
Lenta.ru вчера в 09:35
Политика
Кличко дискредитировал власть в Киеве — эксперт
На протяжении пяти лет мэр Киева и председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко старался дискредитировать городскую власть и свою команду.
REGNUM вчера в 12:05
Наука
В России создали список «уроков будущего» для школ
В список включены девять предметов — робототехника, программирование/кодирование, киберспорт, VR-архитектура и web-дизайн, квантовые технологии, основы цифровой грамотности, архитектура искусственного интеллекта, анализ и работа с большими данными и теория решения изобретательских задач.
Невские Новости 04:56
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru 05 сентября в 07:18
Космос
Робот «Федор» вернулся на Землю
Российский робот "Федор" вернулся на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщил "Роскосмос".
РИА Новости вчера в 17:41
Общество
Самую большую школу в России ввели в эксплуатацию в Москве
Школу на 2,5 тыс. мест на территории бывшего завода ЗИЛ, которая стала самой большой в России, ввели в эксплуатацию в столице.
Агентство Москва 04:51
Футбол
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин дали эксклюзивное интервью «Говорит Москва» после решения об УДО
Говорит Москва вчера в 15:46
Происшествия
Турист из России утонул во Вьетнаме
REGNUM 02:32
Транспорт
Вторая «Комета» на подводных крыльях прибыла в Севастополь
Второе судно на подводных крыльях "Комета-120М", которое будет курсировать вдоль берега Крыма, прибыло в Севастополь, однако работать оно начнет только в следующем году.
ТАСС 00:45
Политика
Министр экономики Бразилии оскорбил супругу президента Франции
REGNUM вчера в 14:34
Футбол
Сборная России по футболу одержала волевую победу против Шотландии
Отборочный матч ЧЕ-2020 против Шотландии начался крайне не удачно: хозяева подали несколько угловых и в одном из эпизодов грубо ошибся Гильерме.
Prognozist вчера в 16:40