Общество
Журналистская правдаВ Иране открыли мощное нефтяное месторождение
Как пояснил Роухани, специалистам удалось обнаружить мощное нефтяное месторождение, сообщает Fars.
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Культура
Гагарина расплакалась и покинула студию «Голоса»
Gazeta.SPb вчера в 14:23
Общество
Синоптик рассказал о переносе климатической зимы в Москве на месяц
8 ноября специалисты центра погоды «Фобос» предупредили, что предстоящая зима в Москве будет более чем на 4 градуса теплее климатической нормы и станет одной из самых мягких за всю историю метеонаблюдений.
Известия 02:49
Общество
Галкин жестко высмеял Путина и Собчак
Недавнее выступление Галкина опубликовали в Youtube – на нем Максим Галкин довольно неожиданно затронул политическую тему, где высмеял российскую власть и, в частности, лично президента России Владимира Путина.
Век 08 ноября в 08:43
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости 08 ноября в 10:59
Общество
Исполняется 100 лет со дня рождения изобретателя АК-47 Калашникова
Сегодня, 10 ноября, исполняется 100 лет со дня рождения изобретателя и конструктора Михаила Калашникова.
Народные новости 02:16
Происшествия
СМИ сообщили детали убийства студентки СПбГУ в квартире доцента
РИА Новости вчера в 10:58
Общество
На 39-м году жизни умер известный промоутер Паша «Фейсконтроль»
Известный московский фейсконтрольщик и клубный промоутер Павел Пичугин, более известный как Паша "Фейсконтроль", ушел из жизни в возрасте 38 лет, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 16:00
Политика
Посол Украины прокомментировал задержание националиста Мазура в Польше
Посол Украины в Польше Андрей Дещица прокомментировал задержание зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура в Польше.
RT на русском вчера в 18:29
Экономика
Съемное жилье в России продолжает дорожать
Съемное жилье в России продолжает дорожать.
Эхо Москвы 03:30
Армия и оружие
Украинские силовики обстреляли участок разведения сил в Петровском
Украинские силовики утром в воскресенье, 10 ноября, из стрелкового оружия открыли огонь по участку разведения сил и средств в селе Петровское в Донбассе.
Газета.Ru 03:31
Политика
Украинского журналиста обвинили в «работе на ФСБ» в телеэфире
Координатор общественной организации «Всеукраинское волонтерское движение» и «ветеран» операции в Донбассе Тарас Елейко в прямом эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» обвинил журналиста Руслана Коцабу в «работе на ФСБ» и схватил его за ухо.
РБК 00:21
Здоровье
Роспотребназдор разработал новые подходы для лечения гепатита В
Роспотребнадзор разработал новые подходы в лечении хронического гепатита В на основе геномного редактирования, что позволит вылечить болезнь без воздействия на геном человека.
Известия 00:30
Футбол
Майкл Оуэн сделал прогноз на матч «Ливерпуль» – «Манчестер Сити»
Евро-футбол.ру 02:56
Политика
Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета
Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru вчера в 13:44
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Кино
В Disney назвали своих претендентов на «Оскар»
Компания Disney обнародовала свой список актеров и актрис, которые могли бы побороться за премию Американской киноакадемии «Оскар».
Культуромания 08 ноября в 08:20
Происшествия
В российской школе сорвали массовую бойню с бомбами, мачете и булавой
Lenta.ru 08 ноября в 18:24
Финансы
Жители России за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей
Объём средств физических лиц на счетах Сбербанка за октябрь 2019 года уменьшился примерно 79 млрд рублей, сообщила 8 ноября пресс-служба банка.
REGNUM 08 ноября в 16:35
Единоборства
Россиянин Волков победил американца Харди на турнире UFC в Москве
Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков победил американца Грега Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 163 в Москве.
Lenta.ru вчера в 17:06
Политика
Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском 08 ноября в 10:34
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Профиль 08 ноября в 12:42
Авто
Haval объявил цены на купе-кроссовер Haval F7x для России
Стоимость Haval F7x в РФ стартует от 1 549 000 рублей. Цены на автомобиль были озвучены на официальной презентации модели в Москве.
SpeedMe 07 ноября в 13:59
Спорт
«Спартак» откажется от турнира в США из-за проблем с визами
Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что команда собирается отказаться от участия в турнире Florida Cup, который пройдет в январе 2020 года в Орландо.
РБК 03:51
Фигурное катание
Щербакова прокомментировала победу на Гран-при в Китае
15-летняя фигуристка вышла в финал Гран-при благодаря победе в Китае. Финальные состязания состоятся в Италии с 5 по 8 декабря.
ProstoProSport вчера в 08:07
Политика
Крымско-татарский лидер оценил силовой вариант возвращения Крыма
Председатель региональной национально-культурной автономии крымских татар РК Эйваз Умеров заявил, что крымчане готовы защищать свой полуостров от украинских посягательств.
РИА Новости Крым вчера в 11:14
Политика
The Times узнала о включении девяти россиян в доклад об угрозах Великобритании
Девять российских бизнесменов попали в доклад о незаконном российском участии в политике Великобритании, подготовленный межпартийным комитетом по разведке и безопасности, сообщает The Times со ссылкой на пока еще не опубликованный документ.
Ведомости 03:04
Политика
Путин и Соловьев возглавили рейтинг доверия в ЛНР и ДНР
По данным издания «ПолитНавигатор», респонденты в качестве лидера выбрали президента России Владимира Путина, второе место получил журналист и телеведущий Владимир Соловьев.
Политическая Экспертиза вчера в 05:20
Общество
Леониду Якубовичу провели операцию
По данным журналистов, хирургическое вмешательство прошло успешно и уже через день Якубовича отпустили домой.
Известия 02:35
Армия и оружие
Эрдоган не исключил продолжения военной операции в Сирии
Московский Комсомолец 08 ноября в 07:14