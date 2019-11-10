Общество

Журналистская правдаЖурналистская правдаВ Иране открыли мощное нефтяное месторождение

Как пояснил Роухани, специалистам удалось обнаружить мощное нефтяное месторождение, сообщает Fars.
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Иран открыл месторождение нефти с запасами более 50 млрд баррелей

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В Иране заявили об открытии крупного нефтяного месторождения

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Президент Ирана заявил об обнаружении нового нефтяного месторождения

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Нефтяные запасы Ирана выросли на треть

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Недавнее выступление Галкина опубликовали в Youtube – на нем Максим Галкин довольно неожиданно затронул политическую тему, где высмеял российскую власть и, в частности, лично президента России Владимира Путина.
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Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве

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РИА Новости 08 ноября в 10:59
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Исполняется 100 лет со дня рождения изобретателя АК-47 Калашникова

Сегодня, 10 ноября, исполняется 100 лет со дня рождения изобретателя и конструктора Михаила Калашникова.
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СМИ сообщили детали убийства студентки СПбГУ в квартире доцента

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На 39-м году жизни умер известный промоутер Паша «Фейсконтроль»

Известный московский фейсконтрольщик и клубный промоутер Павел Пичугин, более известный как Паша "Фейсконтроль", ушел из жизни в возрасте 38 лет, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 16:00
Политика

Посол Украины прокомментировал задержание националиста Мазура в Польше

Посол Украины в Польше Андрей Дещица прокомментировал задержание зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура в Польше.
RT на русском вчера в 18:29
Происшествия

Разыскиваемый за убийство в Австралии россиянин найден мертвым

Lenta.ru 02:15
Экономика

Съемное жилье в России продолжает дорожать

Съемное жилье в России продолжает дорожать.
Эхо Москвы 03:30
Армия и оружие

Украинские силовики обстреляли участок разведения сил в Петровском

Украинские силовики утром в воскресенье, 10 ноября, из стрелкового оружия открыли огонь по участку разведения сил и средств в селе Петровское в Донбассе.
Газета.Ru 03:31
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Украинского журналиста обвинили в «работе на ФСБ» в телеэфире

Координатор общественной организации «Всеукраинское волонтерское движение» и «ветеран» операции в Донбассе Тарас Елейко в прямом эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» обвинил журналиста Руслана Коцабу в «работе на ФСБ» и схватил его за ухо.
РБК 00:21
Здоровье

Роспотребназдор разработал новые подходы для лечения гепатита В

Роспотребнадзор разработал новые подходы в лечении хронического гепатита В на основе геномного редактирования, что позволит вылечить болезнь без воздействия на геном человека.
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Футбол

Майкл Оуэн сделал прогноз на матч «Ливерпуль» – «Манчестер Сити»

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Политика

Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета

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Газета.Ru вчера в 13:44
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В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград

На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
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Кино

В Disney назвали своих претендентов на «Оскар»

Компания Disney обнародовала свой список актеров и актрис, которые могли бы побороться за премию Американской киноакадемии «Оскар».
Культуромания 08 ноября в 08:20
Происшествия

В российской школе сорвали массовую бойню с бомбами, мачете и булавой

Lenta.ru 08 ноября в 18:24
Финансы

Жители России за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей

Объём средств физических лиц на счетах Сбербанка за октябрь 2019 года уменьшился примерно 79 млрд рублей, сообщила 8 ноября пресс-служба банка.
REGNUM 08 ноября в 16:35
Единоборства

Россиянин Волков победил американца Харди на турнире UFC в Москве

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков победил американца Грега Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 163 в Москве.
Lenta.ru вчера в 17:06
Политика

Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины

Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском 08 ноября в 10:34
Технологии

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Профиль 08 ноября в 12:42
Авто

Haval объявил цены на купе-кроссовер Haval F7x для России

Стоимость Haval F7x в РФ стартует от 1 549 000 рублей. Цены на автомобиль были озвучены на официальной презентации модели в Москве.
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Спорт

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РБК 03:51
Фигурное катание

Щербакова прокомментировала победу на Гран-при в Китае

15-летняя фигуристка вышла в финал Гран-при благодаря победе в Китае. Финальные состязания состоятся в Италии с 5 по 8 декабря.
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Крымско-татарский лидер оценил силовой вариант возвращения Крыма

Председатель региональной национально-культурной автономии крымских татар РК Эйваз Умеров заявил, что крымчане готовы защищать свой полуостров от украинских посягательств.
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The Times узнала о включении девяти россиян в доклад об угрозах Великобритании

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Политика

Путин и Соловьев возглавили рейтинг доверия в ЛНР и ДНР

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Общество

Леониду Якубовичу провели операцию

По данным журналистов, хирургическое вмешательство прошло успешно и уже через день Якубовича отпустили домой.
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Армия и оружие

Эрдоган не исключил продолжения военной операции в Сирии

Московский Комсомолец 08 ноября в 07:14
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Хасан Рухани
Иранский политик
Иранский государственный деятель, политик и шиитский богослов, действующий президент Ирана с 3 августа 2013 года.
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