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Политика В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.

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Происшествия Коллега убившего студентку преподавателя называл его опасным Историк Евгений Понасенков заявил, что предупреждал руководство Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) о «ненормальности» преподавателя Олега Соколова, который, предположительно, убил и расчленил свою студентку.

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Футбол Точилин подаст в отставку после поражения от ЦСКА Главный тренер «Сочи» Александр Точилин планирует подать в отставку после поражения в матче 16-го тура РПЛ с ЦСКА (2:3).