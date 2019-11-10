Общество

Журналистская правдаЖурналистская правдаВ Иране открыли мощное нефтяное месторождение

Как пояснил Роухани, специалистам удалось обнаружить мощное нефтяное месторождение, сообщает Fars.
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