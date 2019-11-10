Общество

Журналистская правдаЖурналистская правдаВ Иране открыли мощное нефтяное месторождение

Как пояснил Роухани, специалистам удалось обнаружить мощное нефтяное месторождение, сообщает Fars.
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Новое месторождение: нефтяные запасы Ирана выросли сразу на треть

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В Иране заявили об открытии крупного нефтяного месторождения

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Рухани сообщил об обнаружении нового нефтяного месторождения в Иране

Газета.Ru03:42
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Останки неизвестного нашли при поисках возможной жертвы историка СПбГУ

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Состояние здоровья российской актрисы Анастасии Заворотнюк улучшилось.
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В финальном матче Мирового кубка вызова юниорская сборная России по хоккею со счетом 6:2 переиграла США и второй год подряд победила в этом турнире.
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала Европу развивать новые системы вооружений.
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Болельщики ЦСКА устроили беспорядки в Будапеште перед матчем Лиги Европы.
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На Кубани произошло массовое отравление школьников

Как сообщили в минздраве, массовое поступление "детей школьного возраста с кишечными явлениями" в детское инфекционное отделение местной клиники произошло накануне 9 ноября.
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Общество

Роспотребнадзор рассказал об опасности губок для мытья посуды

Роспотребнадзор рассказал, как поддерживать чистоту на кухне, и посоветовал раз в неделю менять губки для мытья посуды.
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«Монако» в матче тринадцатого тура Лиги 1 одержал минимальную победу над «Дижоном» со счетом 1:0. Единственный мяч на счету полузащитника сборной России Александра Головина на 42-ой минуте с передачи Ислама Слимани.
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«Джокер» станет самым прибыльным кинокомиксом в истории

Наконец, «Джокер» может стать самым дешёвым фильмом в истории, которому удалось собрать в мировом прокате миллиард долларов.
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"Фобос" прогнозирует, что климатическая зима придет в Москву с опозданием как минимум на две недели - в последней декаде ноября.
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В Китае спрогнозировали захват Калининградской области за два дня

В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике военные альянса могут захватить Калининградскую область не за две недели, а всего за пару суток, пишет Eastday.com.
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Хасан Рухани
Иранский политик
Иранский государственный деятель, политик и шиитский богослов, действующий президент Ирана с 3 августа 2013 года.
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