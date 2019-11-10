Общество
Журналистская правдаВ Иране открыли мощное нефтяное месторождение
Как пояснил Роухани, специалистам удалось обнаружить мощное нефтяное месторождение, сообщает Fars.
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Происшествия
Останки неизвестного нашли при поисках возможной жертвы историка СПбГУ
Известия вчера в 19:27
Общество
Представитель Якубовича опроверг информацию о его операции
Концертный директор Леонида Якубовича Табриз Шахиди в разговоре с RT прокомментировал сообщение об операции телеведущего.
RT на русском 03:43
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском вчера в 09:44
Общество
На 39-м году жизни умер известный промоутер Паша «Фейсконтроль»
Известный московский фейсконтрольщик и клубный промоутер Павел Пичугин, более известный как Паша "Фейсконтроль", ушел из жизни в возрасте 38 лет, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 16:00
Политика
Вице-спикер польского сейма выступила против передачи Мазура России
Вице-спикер сейма Польши Малгожата Госевская выступила против экстрадиции в Россию задержанного в Польше украинского националиста Игоря Мазура.
RT на русском 05:32
Шоу-бизнес
Разин сообщил об улучшении состояния здоровья Заворотнюк
Состояние здоровья российской актрисы Анастасии Заворотнюк улучшилось.
РБК вчера в 20:02
Хоккей
Юниорская сборная России выиграла Мировой кубок вызова
В финальном матче Мирового кубка вызова юниорская сборная России по хоккею со счетом 6:2 переиграла США и второй год подряд победила в этом турнире.
Российская газета 01:25
Армия и оружие
Меркель призвала Европу развивать новые системы вооружений
Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала Европу развивать новые системы вооружений.
РИА Новости 04:33
Экономика
В России стали пить меньше пива
Директор по корпоративным вопросам Heineken в России Кирилл Болматов отмечает, что растут также продажи пива с разными вкусами – сорта с фруктовыми добавками, ароматизированное пиво.
Ведомости вчера в 03:29
Происшествия
Болельщики ЦСКА устроили беспорядки в Будапеште
Болельщики ЦСКА устроили беспорядки в Будапеште перед матчем Лиги Европы.
Ореанда-Новости 07 ноября в 16:21
Общество
Российские магазины, в которых пройдет распродажа 11 ноября
iXBT.com вчера в 02:12
Происшествия
На Кубани произошло массовое отравление школьников
Как сообщили в минздраве, массовое поступление "детей школьного возраста с кишечными явлениями" в детское инфекционное отделение местной клиники произошло накануне 9 ноября.
Российская газета 05:36
Общество
Роспотребнадзор рассказал об опасности губок для мытья посуды
Роспотребнадзор рассказал, как поддерживать чистоту на кухне, и посоветовал раз в неделю менять губки для мытья посуды.
РИА Новости вчера в 03:32
Футбол
Гол Головина принес победу «Монако»
«Монако» в матче тринадцатого тура Лиги 1 одержал минимальную победу над «Дижоном» со счетом 1:0. Единственный мяч на счету полузащитника сборной России Александра Головина на 42-ой минуте с передачи Ислама Слимани.
Спорт день за днем вчера в 16:15
Политика
Партия Зеленского осталась без главы
Дмитрий Разумков был освобожден с поста главы украинской партии «Слуга народа». Об этом в воскресенье, 10 ноября, сообщает «Страна.ua».
Lenta.ru 06:01
Футбол
«Оренбург» и «Уфа» голов не забили
Metaratings 05:28
Общество
Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.
Газета.Ru 02:46
Кино
«Джокер» станет самым прибыльным кинокомиксом в истории
Наконец, «Джокер» может стать самым дешёвым фильмом в истории, которому удалось собрать в мировом прокате миллиард долларов.
Игромания.ру 02:13
Общество
Минюст предложил регулировать звонки от роботов-коллекторов
Звонки от роботов-коллекторов могут приравнять к взаимодействию должников с людьми.
Коммерсантъ 04:28
Общество
Синоптик предупредил о переносе климатической зимы в Москве
"Фобос" прогнозирует, что климатическая зима придет в Москву с опозданием как минимум на две недели - в последней декаде ноября.
Газета.Ru 04:24
Наука
Комнатные растения оказались не способны очищать воздух в квартирах
Ugpressa.ru вчера в 00:04
Политика
В Китае спрогнозировали захват Калининградской области за два дня
В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике военные альянса могут захватить Калининградскую область не за две недели, а всего за пару суток, пишет Eastday.com.
Lenta.ru вчера в 16:09
Политика
Путин обошел Зеленского в украинском рейтинге доверия жителей Донбасса
Недавний опрос берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) показал, что 54,5% жителей ДНР и ЛНР видят эти территории частью Украины, за вхождение в состав России выступили только 18,3% респондентов.
РБК 05:30
Теннис
Сборная Франции по теннису выиграла Кубок Федерации
Газета.Ru 04:57
Шоу-бизнес
Яна Рудковская заявила о намерении расстаться с Евгением Плющенко
Яна Рудковская в эфире передачи Ксении Собчак под названием «ЯнаСупер» заявила о намерении расстаться со своим мужем Евгением Плющенко.
OAnews 00:15
Транспорт
За день продано более 5000 билетов на поезда в Крым
За первые сутки после старта продаж билетов в поезда дальнего следования между Крымом, Москвой и Санкт-Петербургом продано более 5000 билетов, большую часть которых приобрели жители Москвы и Московской области.
Российская газета вчера в 05:57
Экономика
Кабмин внес изменения в распределение субсидий многодетным семьям
Правительство РФ утвердило изменения в распределение субсидий на ежемесячные выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка, снизив объем выделяемых средств в 17 субъектах РФ и увеличив в 21 субъекте.
ТАСС вчера в 02:33
Финансы
Жители России за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей
Объём средств физических лиц на счетах Сбербанка за октябрь 2019 года уменьшился примерно 79 млрд рублей, сообщила 8 ноября пресс-служба банка.
REGNUM 08 ноября в 16:35