с чего всё началось

Иранский лидер Хасан Роухани объявил об открытии крупного нефтяного месторождения в провинции Хузестан (юго-запад Ирана). Об этом сообщило агентство Fars. Площадь нефтяного поля составляет 2,4 тыс. квадратных километров, запасы – 53 (около 7,2 млрд тонн) млрд баррелей нефти.

Авто Эксперт назвал три признака скорой поломки двигателя машины Известный автоэксперт Алексей Хресин назвал в интервью iReactor основные признаки скорой поломки двигателя.

Общество Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".

Происшествия Камера сняла преподавателя СПбГУ, выбрасывающего возлюбленную в реку Камера наружнего наблюдения сняла на видео человека, выбрасывающего под покровом ночи в реку Мойку тяжелый пакет.

Происшествия В Москве женщина выпала из окна с двумя детьми На северо-востоке Москвы женщина упала из окна с двумя детьми, сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 11 копеек — до 63,91 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 70,48 рубля.

Общество Россия попала в десятку самых пьющих стран мира Россия попала в десятку стран с наиболее высоким потреблением алкоголя на душу населения.

Шоу-бизнес Близкие Заворотнюк ответили на слова Разина о состоянии актрисы Близкие Анастасии Заворотнюк выражают признательность продюсеру группы «Ласковый май» Андрею Разину за беспокойство о здоровье актрисы, но отмечают, что лично она с ним не знакома.

Политика В США заявили о невозможности вечной военной помощи Украине 24 сентября The Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп дал указание временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн.

Происшествия Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам колонии за растрату Бывшего ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергея Иванца признали виновным в растрате более 20 млн рублей.

Политика Президент Боливии Моралес ушел в отставку Президент Боливии Эво Моралес подал в отставку, сообщило издание Pagina7 со ссылкой на его выступление.

Общество Врио мэра Челябинска предложила ответственному за дороги уволиться В Челябинске врио мэра Наталья Котова предложила уйти в отставку своему заместителю Владимиру Алейникову.

Технологии Главный вопрос вселенной: на что способен квантовый компьютер Google Ученым из Google с помощью квантового компьютера Sycamore удалось решить задачу, которую не способен выполнить даже самый мощный в мире суперкомпьютер IBM Summit.

Хоккей Россия начала матч с Чехией на Кубке Карьяла Сборная России по хоккею начала матч на Кубке Карьяла против команды Чехии.

Общество Сассексы и Кембриджи впервые за долгое время вышли в свет вместе Многие уже отметили, что Кембриджи и Сассексы сидят поодаль друг от друга, однако в этом искать скрытого смысла не стоит — на официальных мероприятиях монаршие особы сидят по старшинству.

Армия и оружие В концерне «Калашников» назвали недостатки американского конкурента АК Основной конкурент автомата Калашникова — винтовки, созданные на базе американской схемы AR, — в жарких странах "клинит" после отстрела трех-четырех магазинов, рассказал в интервью РИА Новости главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев.

Общество В России могут начать поощрять аккуратных водителей в 2020 году Вице-премьер России Максим Акимов заявил о возможном запуске системы поощрения аккуратного стиля вождения в тестовом режиме в стране в 2020 году.

Экономика Из-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу Свежие овощи в России с 2014 года подорожали на 22%, их продажи начали сокращаться, люди стали переходить на крупы, показало исследование GfK.

Гаджеты AMD рассказала о 150 улучшениях для процессоров Ryzen 3000 AMD официально предоставила создателям материнских плат микрокод AGESA 1.0.0.4 – тот самый, в котором реализована масса улучшений для процессоров линейки Ryzen 3000.

Политика Асад назвал конфликт в Сирии миниатюрной моделью третьей мировой войны Конфликт в Сирии является миниатюрной моделью третьей мировой войны, которая ведётся опосредованно.

Кино «Джокер» станет самым прибыльным кинокомиксом в истории На создание фильма было потрачено 62,5 млн. долларов. Сборы уже более чем в 15 раз превысили бюджет, потраченный на производство.

Общество В Екатеринбурге назначен новый директор «Водоканала» Новым директором «Водоканала» Екатеринбурга назначен начальник Южной аэрационной станции Евгений Лузгин.