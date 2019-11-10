Общество

Нефтегазовая вертикальНефтегазовая вертикальВ Иране открыто крупное месторождение нефти

Иранский лидер Хасан Роухани объявил об открытии крупного нефтяного месторождения в провинции Хузестан (юго-запад Ирана). Об этом сообщило агентство Fars. Площадь нефтяного поля составляет 2,4 тыс. квадратных километров, запасы – 53 (около 7,2 млрд тонн) млрд баррелей нефти.
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Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что в стране обнаружено новое нефтяное месторождение с более чем 50 млрд баррелей нефти, сообщает агентство Fars
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