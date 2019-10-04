Политика
РБКМИД России вызвал посла Ирана из-за задержания журналистки Юзик
МИД России вызвал посла Ирана для объяснения обстоятельств задержания российской журналистки Юлии Юзик, которую заподозрили в шпионаже. Об этом на своей странице в Facebook написала официальный представитель министерства Мария Захарова.
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В связи с задержанием в Тегеране российской гражданки Юлии Юзик в МИД приглашён посол Ирана для оперативного прояснения обстоятельств произошедшего и обеспечения прав россиянки.
— Мария Захарова, российский дипломатФонтанка.Ру 07:18
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Задержанная в Иране российская журналистка не сообщала посольству РФ о проблемах
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