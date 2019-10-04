Политика

РБКРБКВ Иране по подозрению в шпионаже задержали российскую журналистку

Журналистку и экс-кандидата в депутаты Госдумы от Дагестана Юлию Юзик задержали в Тегеране, у нее изъяли паспорт. Об этом сообщил РБК ее бывший супруг Борис Войцеховский. Информацию подтверждает «Эхо Москвы» со ссылкой на координатора движения наблюдателей Дагестана Руслана Магомедова.
Читать в источнике
Комментировать219
Мария Захарова
В связи с задержанием в Тегеране российской гражданки Юлии Юзик в МИД приглашён посол Ирана для оперативного прояснения обстоятельств произошедшего и обеспечения прав россиянки.
— Мария Захарова, российский дипломатФонтанка.Ру 07:18
с чего всё началось
Бывший муж Юзик Борис Войцеховский рассказал
, что Юлия несколько лет работала в Тегеране корреспондентом, и недавно она вновь поехала туда по приглашению, но в аэропорту у нее отобрали паспорт.
Дождь12:13

Подробнее о событии

Международная федерация журналистов призвала Иран немедленно освободить россиянку Юзик

ТАСС12:53

Задержанную в Иране российскую журналистку освободят

Lenta.ru10:11

Посольство России предупредило журналистов об опасности работы в Иране

РБК07:38

Посла Ирана пригласили в МИД РФ в связи с задержанием российской журналистки

Интерфакс07:05

Задержанная в Иране российская журналистка не сообщала посольству РФ о проблемах

Комсомольская правда08:30

В Иране освободят задержанную российскую журналистку

РИА Новости12:18

Международная федерация журналистов призвала Иран освободить Юлию Юзик

Эхо Москвы13:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 13:38, Ашберн
Политика

Россия предложила перенести сессии первого комитета ГА ООН из США

Россия предложила взять процедурную паузу в работе Первого комитета Генассамблеи ООН, а в 2020 году и вовсе перенести сессии комитета с территории США из-за участившихся случаев невыдачи американских виз российским делегатам.
Известия вчера в 18:10
Экономика

Топ-менеджеры российских ПАО строят планы с инвесторами в Нью-Йорке

Сегодня, 4 октября, во второй, завершающий день ежегодного международного инвестиционного форума Московской биржи в Нью-Йорке в течение дня запланированы встречи руководителей крупнейших российских публичных компаний с международными инвесторами.
Евразия Daily 04:01
Кино

Кэмерон показал фото со съемок «Аватара 2»

Режиссер Джеймс Кэмерон показал кадр со съемочной площадки второй части фантастического фильма "Аватар" в твиттере.
Газета.Ru вчера в 07:20
Наука

В России добыли уникальный алмаз внутри другого алмаза

Lenta.ru 10:00
Политика

Грузинского журналиста Габунию, оскорбившего Путина, вызвали на допрос

В начале июля Габуния, выступая в прямом эфире своей авторской программы «P. S.», оскорбил президента РФ Владимира Путина.
BFM.ru 12:01
Происшествия

В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту

Газета.Ru 04:12
Политика

Путин пошутил о журналистах, которых интересует только негатив

Президент РФ Владимир Путин рассказал о журналистах, которых интересуют только негативные новости.
News.ru 12:35
Шоу-бизнес

У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица

После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Live24 02:09
Экономика

Новак оценил шансы на прокладку «Северного потока – 2» в водах Дании

Шансы на прокладку газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании сохраняются, хотя сроки рассмотрения заявки на строительство почти прошли.
REGNUM 08:54
Происшествия

В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони

RT на русском вчера в 12:28
Политика

ЕС может наложить санкции на Турцию из-за буровых работ в зоне Кипра

Евросоюз обсуждает возможность введения санкций в отношении Турции из-за буровой деятельности Анкары в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
News.ru 11:57
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» призвала экс-короля Малайзии не прятаться от сына

Оксана Воеводина, обладательница титула «Мисс Москва-2015», которая была замужем за бывшим королем Малайзии Мухаммадом V Фарисом и родила сына, призвала экс-супруга не прятаться от ребенка.
Наша версия 09:17
Игры

Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК

Lenta.ru 10:59
Авто

Шпионы поделились первыми фотографиями нового Hyundai Tucson

Последняя информация появилась из интервью «Какой автомобиль» с Эндрю Туатахи, менеджером по планированию продукции Hyundai, где он называет Tucson «очень интересным визуально».
SpeedMe 02 октября в 15:01
Шоу-бизнес

Нюша публично попросила Егора Крида больше не вспоминать об их романе

Отношения Нюши и Егора Крида завершились несколько лет назад, но периодически тема их романа все равно поднимается в социальных сетях.
Woman.ru 11:48
Футбол

Футболист «Зенита» Малком заявил, что скоро вернётся на поле

«Пусть наши болельщики не беспокоятся — этот процесс пройдёт очень быстро, и я как можно скорее вернусь на поле, чтобы приносить им радость», — заключил Малком.
RT на русском 13:00
Шоу-бизнес

Онкобольная Анастасия Заворотнюк отдала многомиллионные долги

48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк погасила все долги, имеющиеся у неё перед банком и государством, которые числились за артисткой с 2012-го года, сообщает РИА ФАН.
Ugpressa.ru вчера в 16:10
Хоккей

Лукашенко выразил желание провести Олимпиаду совместно с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания II Форума регионов в Житомире рассказал, что страны могли бы совместно провести Олимпийские игры.
iReactor 09:40
Политика

В «Газпроме» назвали сроки запуска «Турецкого потока»

Обе нитки морского газопровода «Турецкий поток» для поставок в Турцию и страны Европы через Болгарию будут запущены до конца текущего года, заявил замглавы департамента внешнеэкономической деятельности «Газпрома» Дмитрий Хандога.
RT на русском 12:36
Футбол

Карло Анчелотти намерен уйти из «Наполи» в конце сезона

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти может покинуть свой пост в конце сезона.
Вести.Ru 12:43
Культура

Татьяна Навка высказалась о конфликте с Яной Рудковской

Фигуристка Татьяна Навка в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о конфликте с продюсером Яной Рудковской.
Телепрограмма вчера в 01:10
Политика

Польша намерена отказаться от российского газа после 2022 года

По истечении контакта с «Газпромом» в 2022 году Польша планирует отказаться от российского газа, заменив его поставками из Катара и США, заявил представитель правительства Польши по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
Коммерсантъ 04:19
Политика

Трамп заявил о своем «абсолютном праве» расследовать коррупцию

На своей странице в Twitter он написал, что как президент США, он имеет абсолютное право и даже обязанность расследовать коррупцию.
Политика Сегодня вчера в 22:43
Происшествия

Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Общество

Российские порноактеры раскрыли заработки за рубежом

ФедералПресс 09:01
Политика

Найдены доказательства высадки российского спецназа в Норвегии

МонаВиста вчера в 07:40
Происшествия

Один человек погиб при падении строительной люльки в Москве

ТАСС 11:58
Политика

Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Общество

Картину Бэнкси продали за рекордные $12 млн на аукционе

News.ru 06:27
Политика

Путин призвал женщин совмещать семью и карьеру

Известия 12:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное