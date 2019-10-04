Политика
РБКВ Иране по подозрению в шпионаже задержали российскую журналистку
Журналистку и экс-кандидата в депутаты Госдумы от Дагестана Юлию Юзик задержали в Тегеране, у нее изъяли паспорт. Об этом сообщил РБК ее бывший супруг Борис Войцеховский. Информацию подтверждает «Эхо Москвы» со ссылкой на координатора движения наблюдателей Дагестана Руслана Магомедова.
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В связи с задержанием в Тегеране российской гражданки Юлии Юзик в МИД приглашён посол Ирана для оперативного прояснения обстоятельств произошедшего и обеспечения прав россиянки.
— Мария Захарова, российский дипломатФонтанка.Ру 07:18
с чего всё началось
Бывший муж Юзик Борис Войцеховский рассказал, что Юлия несколько лет работала в Тегеране корреспондентом, и недавно она вновь поехала туда по приглашению, но в аэропорту у нее отобрали паспорт.Дождь12:13
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Задержанная в Иране российская журналистка не сообщала посольству РФ о проблемах
Комсомольская правда08:30
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