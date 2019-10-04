Политика

Российская газетаРоссийская газетаВ Иране задержана журналистка из России

В Иране задержана журналистка из России Юлия Юзик. Об этом корреспонденту "Российской газеты" сообщил пресс-атташе посольства РФ в ИРИ Андрей Ганенко. По его словам, в настоящее время представители российской дипмиссии устанавливают обстоятельства задержания гражданки РФ.
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Мария Захарова
В связи с задержанием в Тегеране российской гражданки Юлии Юзик в МИД приглашён посол Ирана для оперативного прояснения обстоятельств произошедшего и обеспечения прав россиянки.
— Мария Захарова, российский дипломатФонтанка.Ру 07:18
с чего всё началось
Бывший муж Юзик Борис Войцеховский рассказал
, что Юлия несколько лет работала в Тегеране корреспондентом, и недавно она вновь поехала туда по приглашению, но в аэропорту у нее отобрали паспорт.
Дождь12:13

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Lenta.ru10:11

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