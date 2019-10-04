В российском посольстве известно о задержании российской журналистки Юлии Юзик в Иране, подтвердил пресс-атташе российской дипмиссии Андрей Ганенко.

Политика Русскоязычные школы на Украине перейдут на украинский язык Министр образования Украины Анна Новосад рассказала, что все русскоязычные школы страны в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке.

Политика Песков назвал условие возобновления авиасообщения с Грузией Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и Грузия возобновят авиасообщенине, когда станет очевидно, что не будет возврата в "агрессивное русло", передает РИА "Новости".

Космос Космонавты МКС выйдут на связь с читателями МИА «Россия сегодня» В годовщину запуска первого искусственного спутника Земли, 4 октября, космонавты Роскосмоса Олег Скрипочка и Александр Скворцов ответят на вопросы читателей флагманских ресурсов МИА "Россия сегодня" – РИА Новости и Sputnik – во время сеанса видеосвязи с Международной космической станцией.

Футбол Матч Лиги Европы прервал дрон с флагом Нагорного Карабаха Появилось сообщение о незапланированном перерыве в матче между люксембургским «Дюделанжем» и азербайджанским «Карабохом» в Лиге Европы из-за появления дрона с флагом Нагорного Карабаха.

Армия и оружие В Минобороны опровергли испытания С-500 в Сирии В Министерстве обороны России опровергли утверждения о том, что в Сирии прошли испытательные пуски зенитных ракетных комплексов С-500.

Происшествия Мосгорсуд отказался смягчить приговор блогеру Владиславу Синице Мосгорсуд оставил в силе приговор осужденному на пять лет за твит блогеру Владиславу Синице, сообщает «Медиазона».

Шоу-бизнес У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица Посла скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».

Политика Соловьев рассказал о травле после инцидента с татарином Волна критики накрыла телеведущего Владимира Соловьева после его конфликта с одним из слушателей его интервью на радио.

Экономика Силуанов предложил ограничить список профессий для самозанятых По словам Силуанова, новый режим для самозанятых, который работает в качестве эксперимента в четырех регионах РФ, неплохо себя зарекомендовал.

Экономика Райффайзенбанк закроет четверть отделений в России Райффайзенбанк планирует закрыть около четверти отделений организации на территории России, сообщил «Ведомостям» председатель правления банка Сергей Монин.

Энергетика Глава Wintershall Dea ждет резкого роста цен на газ в Европе Глава немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен ожидает резкое повышение газа в Европе в случае, если Россия и Украина не договорятся по газовому транзиту.

Политика Песков прокомментировал исследования о падении дохода среднего класса В Кремле с большим вниманием относятся к различным исследованиям, соответствующие ведомства и министерства будут учитывать их в своей работе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя исследования о падении дохода среднего класса в РФ.

Общество В США мужчина отсудил 750 тысяч долларов у любовника жены Любовник супруги должен выплатить 750 тысяч долларов, передает издание местное издание WITN.

Технологии Сотрудники ОАК рассказали о разработках самолета-амфибии Новый проект обладает взлетной массой свыше тысячи тонн, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Общество Прокуроры не считают решение КС помехой для посадки митингующих В решении Конституционный суд указал: не может рассматриваться как уголовное преступление нарушение порядка организации публичного мероприятия, которое имело формальный характер и не повлекло за собой наступления негативных последствий.

Происшествия Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.

Единоборства Емельяненко показал видео драки с Кокляевым Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в своем профиле в социальной сети Instagram ролик, на кадрах которого запечатлена его потасовка с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, произошедшая накануне в одном из ресторанов в центре Москвы.

Происшествия В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.

Происшествия Возле Крымского моста обнаружили авиабомбы времен войны Снаряды времен Великой Отечественной войны обнаружены у опор Крымского моста.

Политика Лукашенко напомнил Зеленскому о серьезных проблемах Лукашенко на встрече с Зеленским прокомментировал одно из высказываний украинского президента.

Шоу-бизнес Обнаженная Анджелина Джоли украсила обложку журнала Голливудская кинозвезда Анджелина Джоли появилась обнаженной на обложке нового номера французского журнала Madame Figaro.

Происшествия В Ингушетии сотрудники ФСИН устроили перестрелку Один человек пострадал в результате перестрелки между сотрудниками отдела ФСИН по Ингушетии.