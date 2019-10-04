Происшествия
Вести.RuВ Иране задержана российская журналистка
В российском посольстве известно о задержании российской журналистки Юлии Юзик в Иране, подтвердил пресс-атташе российской дипмиссии Андрей Ганенко.
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Музыка
В Новокузнецке произошла давка на концерте Бузовой
Московский Комсомолец 04:59
Политика
Русскоязычные школы на Украине перейдут на украинский язык
Министр образования Украины Анна Новосад рассказала, что все русскоязычные школы страны в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке.
Российская газета вчера в 23:41
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости вчера в 18:42
Политика
Песков назвал условие возобновления авиасообщения с Грузией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и Грузия возобновят авиасообщенине, когда станет очевидно, что не будет возврата в "агрессивное русло", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:24
Космос
Космонавты МКС выйдут на связь с читателями МИА «Россия сегодня»
В годовщину запуска первого искусственного спутника Земли, 4 октября, космонавты Роскосмоса Олег Скрипочка и Александр Скворцов ответят на вопросы читателей флагманских ресурсов МИА "Россия сегодня" – РИА Новости и Sputnik – во время сеанса видеосвязи с Международной космической станцией.
РИА Новости 02 октября в 06:45
Футбол
Матч Лиги Европы прервал дрон с флагом Нагорного Карабаха
Появилось сообщение о незапланированном перерыве в матче между люксембургским «Дюделанжем» и азербайджанским «Карабохом» в Лиге Европы из-за появления дрона с флагом Нагорного Карабаха.
АБН вчера в 16:29
Армия и оружие
В Минобороны опровергли испытания С-500 в Сирии
В Министерстве обороны России опровергли утверждения о том, что в Сирии прошли испытательные пуски зенитных ракетных комплексов С-500.
Национальная служба новостей 02 октября в 06:33
Происшествия
Мосгорсуд отказался смягчить приговор блогеру Владиславу Синице
Мосгорсуд оставил в силе приговор осужденному на пять лет за твит блогеру Владиславу Синице, сообщает «Медиазона».
Ведомости 04:43
Шоу-бизнес
У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
Посла скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Live24 02:09
Политика
Соловьев рассказал о травле после инцидента с татарином
Волна критики накрыла телеведущего Владимира Соловьева после его конфликта с одним из слушателей его интервью на радио.
Телеканал 360° 02:27
Экономика
Силуанов предложил ограничить список профессий для самозанятых
По словам Силуанова, новый режим для самозанятых, который работает в качестве эксперимента в четырех регионах РФ, неплохо себя зарекомендовал.
РИА Новости 05:22
Экономика
Райффайзенбанк закроет четверть отделений в России
Райффайзенбанк планирует закрыть около четверти отделений организации на территории России, сообщил «Ведомостям» председатель правления банка Сергей Монин.
Коммерсантъ 02:40
Энергетика
Глава Wintershall Dea ждет резкого роста цен на газ в Европе
Глава немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен ожидает резкое повышение газа в Европе в случае, если Россия и Украина не договорятся по газовому транзиту.
МонаВиста вчера в 10:55
Политика
Песков прокомментировал исследования о падении дохода среднего класса
В Кремле с большим вниманием относятся к различным исследованиям, соответствующие ведомства и министерства будут учитывать их в своей работе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя исследования о падении дохода среднего класса в РФ.
РИА Новости 05:49
Общество
В США мужчина отсудил 750 тысяч долларов у любовника жены
Любовник супруги должен выплатить 750 тысяч долларов, передает издание местное издание WITN.
РИА Новости 02:09
Происшествия
В Балашихе подросток убил девочку из параллельного класса
РИА Новости вчера в 03:18
Технологии
Сотрудники ОАК рассказали о разработках самолета-амфибии
Новый проект обладает взлетной массой свыше тысячи тонн, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Gazeta.SPb 01 октября в 11:00
Общество
Прокуроры не считают решение КС помехой для посадки митингующих
В решении Конституционный суд указал: не может рассматриваться как уголовное преступление нарушение порядка организации публичного мероприятия, которое имело формальный характер и не повлекло за собой наступления негативных последствий.
Ведомости вчера в 17:15
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Единоборства
Емельяненко показал видео драки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в своем профиле в социальной сети Instagram ролик, на кадрах которого запечатлена его потасовка с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, произошедшая накануне в одном из ресторанов в центре Москвы.
Журналистская правда вчера в 07:38
Происшествия
В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту
Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.
Газета.Ru 04:12
Политика
В Голландии требуют изучить роль Украины в крушении MH17
Москва 24 02 октября в 03:56
Происшествия
Возле Крымского моста обнаружили авиабомбы времен войны
Снаряды времен Великой Отечественной войны обнаружены у опор Крымского моста.
ТАСС 03:46
Политика
Лукашенко напомнил Зеленскому о серьезных проблемах
Лукашенко на встрече с Зеленским прокомментировал одно из высказываний украинского президента.
ТВ Центр 05:09
Шоу-бизнес
Обнаженная Анджелина Джоли украсила обложку журнала
Голливудская кинозвезда Анджелина Джоли появилась обнаженной на обложке нового номера французского журнала Madame Figaro.
Вечерний курьер 03:27
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
RT на русском вчера в 12:28
Происшествия
В Ингушетии сотрудники ФСИН устроили перестрелку
Один человек пострадал в результате перестрелки между сотрудниками отдела ФСИН по Ингушетии.
Интерфакс 04:06
Общество
В ГИБДД объяснили процедуру снятия тонировки с автомобиля
Сотрудники Госавтоинспекции могут потребовать удаления тонировки с автомобиля на месте задержания транспортного средства только через оформленный в письменном виде документ, говорится в ответах ГИБДД и Генпрокуратуры на запрос председателя комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Взгляд.ру вчера в 05:25
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета вчера в 04:58