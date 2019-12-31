с чего всё началось

Приближенный аятоллы Хаменеи, бывший глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Резаи пообещал, что Иран отомстит США за гибель главы спецподразделения «Эль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани. Об этом иранский военный написал в своем Twitter, передает агентство «РИА Новости» 3 января.

Общество Беспошлинный порог для зарубежных онлайн-покупок снизился до 200 евро Евразийский экономический союз (ЕАЭС) с 1 января снизил нормы беспошлинного ввоза товаров гражданами для личного пользования с 500 до 200 евро.

Футбол «Милан» провел официальную презентацию Златана Ибрагимовича Шведский форвард Златан Ибрагимович был представлен в качестве игрока «Милана». 38-летний швед подписал с клубом контракт до июня 2020 года.

Шоу-бизнес Дана Борисова ужаснула подписчиков внешним видом Стоит отметить, что нашлись и те, кто встал на сторону телеведущей, посчитав, что внешний вид не имеет никакого значения.

Технологии Microsoft через две недели прекратит поддержку Windows 7 Корпорация Microsoft через две недели прекратит поддержку операционной системы Windows 7. Финальной датой поддержки одной из самых популярных ОС в мире назван вторник, 14 января.

Политика Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).

Политика Названа особенность новогоднего обращения Путина Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.

Футбол «Лацио» и «Кристал Пэлас» заинтересованы в трансфере Азмуна По информации Transfermarkt.it, в услугах 25-летнего форварда заинтересованы римский "Лацио" и лондонский "Кристал Пэлас", при этом в данный момент неизвестно, будет ли "Зенит" вести переговоры о продаже игрока, контракт которого с сине-бело-голубыми истекает летом 2022 года.