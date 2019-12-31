Армия и оружие
ИзвестияИран пообещал отомстить США за гибель генерала КСИР Сулеймани
Приближенный аятоллы Хаменеи, бывший глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Резаи пообещал, что Иран отомстит США за гибель главы спецподразделения «Эль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани. Об этом иранский военный написал в своем Twitter, передает агентство «РИА Новости» 3 января.
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с чего всё началось
«Акт международного терроризма США, целью которого стало убийство генерала Сулеймани — наиболее эффективной силы, борющейся с «Исламским государством», «Аль-Нусрой», «Аль-Каидой» (все эти организации признаны в России запрещенными) и др., — чрезвычайно опасен и является глупой эскалацией», — написал на своей странице в Twitter глава МИД Ирана Джавад Зариф.РБКвчера в 23:13
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