Происшествия
Южный ФедеральныйВ Иране разбился украинский пассажирский лайнер
Сразу после взлета из аэропорта в Тегеране потерпел крушение пассажирский авиалайнер, принадлежащий "Международным авиалининиям Украины". В момент падения на борту Boeing-737 находилось сто восемьдесят пассажиров и члены экипажа. Об этом сообщило агентство Fars.
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Все 176 человек, находившихся на борту разбившегося в Тегеране украинского пассажирского самолета, погибли
Эхо Москвы08 января в 01:05
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В Канаде уточнили число погибших сограждан в авиакатастрофе в Иране
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МИД Украины рассказал о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing
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