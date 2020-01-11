Политика
Lenta.ruВ Иране потребовали отставки аятоллы Хаменеи
Протестующие в Иране потребовали отставки верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, сообщает «Би-би-си». Несколько сотен демонстрантов собрались перед зданием Технологического университета им. Амира Кабира в Тегеране вечером в субботу, 11 января.
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Происшествия
На заводе под Белгородом взорвался газ
Политика
Бортовые самописцы со сбитого в Иране самолета расшифруют на Украине
На Украине будет вестись работа по расшифровке записей с бортового самописца украинского пассажирского Boeing 737, который был сбит в Иране 8 января.
Футбол
Кашшаи: «Даже не мечтал о том, что получу предложение из РФС»
Даже не мечтал, что как спортивному менеджеру мне сразу же предложат столь серьезное задание в футбольной ассоциации очень престижной страны.
Фигурное катание
Фигуристка из Кореи выиграла короткую программу на юношеских ОИ 2020
В тройке лидеров по итогам короткой программы в соревнованиях по фигурному катанию на Зимних юношеских Олимпийских играх 2020 оказались кореянка и две российские спортсменки 11 января, прямую трансляцию соревнований вел «Первый канал».
Политика
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии
Российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили урегулирование в Ливии, сообщили в пресс-службе Кремля.
Энергетика
Лукашенко счел российскую нефть слишком дорогой
В четверг, 9 января, на церемонии вручения премии «За духовное возрождение» президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что Москва собирается поставлять нефть в республику по ценам выше мировых, пишет NEWS.ru.
Происшествия
Российская модель выпала из окна квартиры в центре Москвы
В центре Москвы из окна выпала российская модель и актриса Ксения Пунтус, сообщает Baza.
Общество
Франция откажется от самого критикуемого положения пенсионной реформы
Правительство Франции решило временно отказаться от самого критикуемого положения проекта пенсионной реформы — достижения 64 лет для получения полной пенсии, сообщает портал France Info со ссылкой на обращение премьер-министра страны, направленное профсоюзам.
Шоу-бизнес
Ведущая Екатерина Андреева показала фото в купальнике
На новом фото Екатерина Андреева позирует в купальнике на фоне заснеженных гор и минеральных источников.
Армия и оружие
Около 200 террористов атаковали позиции сирийских военных
Боевики атаковали правительственные войска Сирии в направлении населенного пункта Джарджаназ, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Политика
Меркель заявила о солидарности с Москвой вопреки позиции США
Согласно информации Die Welt, Ангела Меркель заявила о солидарности с Россией сразу по нескольким вопросам.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
Гаджеты
Представлен круглый смартфон, разрабатываемый 5 лет
Здоровье
Кофе из автоматов может провоцировать онкологию
По мнению медиков, кофе из уличных автоматов и кофемашин может вызывать проблемы с пищеварением.
Кино
Ремейк «Гостьи из будущего» снимут в России
Общество
В России начнут выдавать аттестаты с новыми оценками
Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании, сообщила глава Минпросвещения Ольга Васильева в интервью "Российской газете".
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о рекордном потеплении
На грядущей неделе в Москве будет аномально тепло — воздух прогреется до +4 градусов.
Армия и оружие
WP узнал о попытке США убить еще одного иранского военачальника
Американские военные 3 января помимо убийства командующего спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани предпринимали попытку ликвидировать еще одного военачальника КСИР в Йемене - Абдула Резу Шахлаи.
Общество
Меган Маркл заключила контракт с Disney
Герцогиня Сассекская, супруга британского принца Гарри Меган Маркл, подписала контракт с компанией Disney, сообщает The Times.
Политика
Зеленский попросил Рухани вернуть тела погибших украинцев до 19 января
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора со своим иранским коллегой Хасаном Рухани заявил, что тела украинских граждан, погибших в авиакатастрофе в Иране, необходимо вернуть на родину на следующей неделе.
Футбол
Клопп: «Я счастлив, победа в гостях у „Тоттенхэма“ является особенной»
Одна команда заслужила победу – это мы. Победа в гостях у «Тоттенхэма» является особенной.
Политика
Путин назвал ситуацию на Ближнем Востоке войной
Президент России Владимир Путин, на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Кремле, прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке.
Общество
Умер правивший 50 лет султан Омана
Автоспорт
Экипаж Каргинова выиграл шестой этап «Дакара» в зачете грузовиков
Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Андрея Каргинова победил на шестом этапе "Дакара", проходящего в Саудовской Аравии, в классе грузовиков.
Общество
В результате лесных пожаров в Австралии погибли более 1 млрд животных
Более 1 млрд животных погибли в Австралии в результате масштабных лесных пожаров.
Общество
Россия сможет достроить «Северный поток-2» самостоятельно
По словам экспертов, Россия сможет достроить газопровод своими силами.
Космос
В конце марта с «Байконура» запустят два спутника серии «Экспресс»
Запуск двух телекоммуникационных спутников серии «Экспресс» с космодрома «Байконур» запланирован на март, рассказал генеральный директор компании «Информационные спутниковые системы» им. академика М. Ф. Решетнева Николай Тестоедов 11 января.
Гаджеты