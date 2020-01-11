Протестующие в Иране потребовали отставки верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, сообщает «Би-би-си». Несколько сотен демонстрантов собрались перед зданием Технологического университета им. Амира Кабира в Тегеране вечером в субботу, 11 января.

Политика Бортовые самописцы со сбитого в Иране самолета расшифруют на Украине На Украине будет вестись работа по расшифровке записей с бортового самописца украинского пассажирского Boeing 737, который был сбит в Иране 8 января.

Фигурное катание Фигуристка из Кореи выиграла короткую программу на юношеских ОИ 2020 В тройке лидеров по итогам короткой программы в соревнованиях по фигурному катанию на Зимних юношеских Олимпийских играх 2020 оказались кореянка и две российские спортсменки 11 января, прямую трансляцию соревнований вел «Первый канал».

Политика Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии Российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили урегулирование в Ливии, сообщили в пресс-службе Кремля.

Энергетика Лукашенко счел российскую нефть слишком дорогой В четверг, 9 января, на церемонии вручения премии «За духовное возрождение» президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что Москва собирается поставлять нефть в республику по ценам выше мировых, пишет NEWS.ru.

Общество Франция откажется от самого критикуемого положения пенсионной реформы Правительство Франции решило временно отказаться от самого критикуемого положения проекта пенсионной реформы — достижения 64 лет для получения полной пенсии, сообщает портал France Info со ссылкой на обращение премьер-министра страны, направленное профсоюзам.

Армия и оружие Около 200 террористов атаковали позиции сирийских военных Боевики атаковали правительственные войска Сирии в направлении населенного пункта Джарджаназ, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

Происшествия Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.

Здоровье Кофе из автоматов может провоцировать онкологию По мнению медиков, кофе из уличных автоматов и кофемашин может вызывать проблемы с пищеварением.

Общество В России начнут выдавать аттестаты с новыми оценками Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании, сообщила глава Минпросвещения Ольга Васильева в интервью "Российской газете".

Армия и оружие WP узнал о попытке США убить еще одного иранского военачальника Американские военные 3 января помимо убийства командующего спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани предпринимали попытку ликвидировать еще одного военачальника КСИР в Йемене - Абдула Резу Шахлаи.

Общество Меган Маркл заключила контракт с Disney Герцогиня Сассекская, супруга британского принца Гарри Меган Маркл, подписала контракт с компанией Disney, сообщает The Times.

Политика Зеленский попросил Рухани вернуть тела погибших украинцев до 19 января Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора со своим иранским коллегой Хасаном Рухани заявил, что тела украинских граждан, погибших в авиакатастрофе в Иране, необходимо вернуть на родину на следующей неделе.