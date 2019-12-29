Армия и оружие
РИА НовостиВ Иране предостерегли от слежки за совместными учениями с Россией
Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая под названием "Пояс морской безопасности" стартовали в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе и продлятся до 30 декабря.
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с чего всё началось
Иранские военные будут сбивать любой разведывательный аппарат, который будет использоваться для слежки в районе учений между Ираном, Россией и Китаем, сообщает агентство Tasnim.Коммерсантъ15:59
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