Армия и оружие

ИзвестияИзвестияИран продемонстрировал баллистическую ракету с новой боеголовкой

Вооруженные силы Ирана представили баллистическую ракету Khorramshahr с новой боеголовкой. Об этом сообщило иранское агентство Fars в воскресенье, 22 сентября. Разработка была продемонстрирована во время парада по случаю годовщины начала ирано-иракской войны 1980-1988 годов.
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с чего всё началось
По данным FARS
, среди новых образцов вооружения была показана новая боеголовка, используемая в ракетах большой дальности, способных преодолевать 2 тыс. км.
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