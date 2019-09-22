с чего всё началось

Вооруженные силы Ирана представили баллистическую ракету Khorramshahr с новой боеголовкой. Об этом сообщило иранское агентство Fars в воскресенье, 22 сентября. Разработка была продемонстрирована во время парада по случаю годовщины начала ирано-иракской войны 1980-1988 годов.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова прокомментировала слухи о двойне На очередном фото фанаты разглядели внушительных размеров живот. В комментариях стали гадать, ждет ли Тимати двойня.

Футбол Дзюба стал героем мемов из-за реакции на отмененный гол Петербуржцы разгромили гостей, казанский "Рубин", со счетом 5:0. На компенсированных минутах встречи форвард оформил несколько голов, однако они не были засчитаны из-за системы видеопомощи арбитрам (VAR), зафиксировавшей оффсайд.

Происшествия Украинская полиция задержала блокировавших вагоны с «российским» углем В Львовской области Украины полиция задержала 28 человек, которые пытались заблокировать движение вагонов с углем в районе железнодорожной станции Сосновка.

Армия и оружие Украинский генерал указал на признаки окончания войны в Донбассе Украинские власти в свою очередь выдали России главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, бывшего военнослужащего самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха, которого называют ценным свидетелем по делу сбитого в Донбассе «Боинга», и еще 33 человек.

Политика Трамп призвал Европу выделять больше средств для Украины Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Европа должна выделять больше средств на поддержку Украины. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Тело 18-летней девушки с 50 ножевыми ранениями нашли в Саратове Полиция Саратова начала расследование жестокого убийства 18-летней девушки, найденной с 50 ножевыми ранениями в подъезде жилого дома.

Культура Танцовщица из Новосибирска прошла в новый сезон шоу «Танцы» на ТНТ Вечером в субботу, 22 сентября, вышел эфир кастинга в Красноярске, в котором приняла участие танцовщица из Новосибирска Ксения Жукова.

Происшествия Японский журналист поразился доброте россиян Японский журналист Юити Онода рассказал, как россияне помогли ему после того, как его обокрали Петербурге.

Единоборства Беспорядками завершился турнир UFC в Мехико Проходивший в Мехико турнир UFC Fight Night 159, закончился беспорядками.

Шоу-бизнес Дочь Игоря Николаева получила новое имя Трехлетняя дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой уже давно демонстрирует врожденную артистичность.

Общество В Архангельской области прошли митинги против полигона «Шиес» В Архангельской области прошли митинги против строительства экотехнопарка «Шиес», сообщает портал 29.ru.

Общество Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.

Религия 21 сентября Церковь празднует Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября Русская Православная Церковь празднует первый из двунадесятых праздников — Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Политика Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.

Игры Nintendo запустила продажи портативной консоли Switch Lite Японская компания Nintendo начала продажи портативной игровой консоли Switch Lite. Об этом сообщает пресс-служба Nintendo.

Политика Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа В эфире программы "60 минут" телеведущая Ольга Скабеева жестко ответила украинской журналистке Янине Соколовской, которая заявила, что Украина ждет, когда мимо нее проплывет "труп" России.

Автоспорт Феттель выиграл Гран-при Сингапура Пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Себастьян Феттель выиграл гонку 15-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Сингапура, проходившую при искусственном освещении.

Политика Глава Генштаба рассказал Путину анекдот про армию Глава Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов во время обеденного перерыва на полигоне Донгуз под Оренбургом, где проходят учения "Центр-2019", рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.

Общество Со вторника москвичей ждет ясная погода Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.