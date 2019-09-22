с чего всё началось

В Иране во время парада продемонстрировали новую ракету «Хорремшехр» с новой боеголовкой, сообщает агентство Fars. По данным агентства, ракета способна поражать цели на дистанции до 2 тыс. км и нести боеголовку весом до 1,8 т.

В Иране продемонстрировали баллистическую ракету с новой боеголовкой

Здоровье В Индии родилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами В индийском штате Раджастан на свет появилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами, сообщают портал India Times Post и британская газета Daily Mail.

Политика Сергей Шойгу оценил возможность войны между Россией и Украиной Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил возможность военного конфликта России и Украины.

Происшествия В Чечне задержали трех колдунов Двух женщин и одного мужчину, подозреваемых в колдовстве, задержали в Чечне. Об этом сообщил телеканал «Грозный».

Общество Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.

Единоборства Беспорядками завершился турнир UFC в Мехико Проходивший в Мехико турнир UFC Fight Night 159, закончился беспорядками.

Общество В Архангельске на антимусорный митинг пришли сотни людей Антимусорный митинг в Архангельске собрал сотни людей, несмотря на дождь и холод, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Футбол «Крылья Советов» спаслись от поражения в матче в Грозном В Грозном закончился матч 10-го тура чемпионата России по футболу между местным "Ахматом" и "Крыльями Советов".

Политика Никакой «формулы Штайнмайера» не существует — Порошенко Бывший президент Украины, депутат Верховной рады Петр Порошенко заявил, что нет на самом деле никакой «формулы Штайнмайера» по урегулированию порядка проведения выборов в Донбассе.

Армия и оружие Неудачный запуск ракеты в Севастополе попал на видео В сети появилось видео, на котором запечатлен момент неудачного запуска противокорабельного комплекса «Раструб-Б» с борта сторожевого корабля «Ладный» в бухте Севастополя.

Политика Путин назвал СМИ действенным механизмом общественного контроля Президент России Владимир Путин приветствовал гостей и участников фестиваля журналистов «Вся Россия – 2019» и отметил важную роль СМИ в отношениях между властью и гражданами.

Армия и оружие Минобороны показало видео стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море Минобороны России опубликовало видео стрельб из зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» во время учений арктической группировки Северного флота.

Армия и оружие Эр-Рияд расценит нападение Ирана на нефтяные объекты как «акт войны» Госминистр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр в связи с атаками на саудовские нефтяные объекты заявил, что если нападение на них было произведено с территории Ирана, королевство расценит его как "акт войны".

Политика В партии Зеленского заявили о разных ценностях Украины и Европы Ранее ещё один высокопоставленный член президентской партии — Богдан Яременко — заявил, что в ближайшие пять-десять лет Украине не стоит ждать приглашения в ЕС, в связи с чем Киеву стоит подумать о нормализации жизни в собственной стране.

Общество В Японии из-за тайфуна пострадали 19 человек По меньшей мере 19 человек пострадали в Окинаве из-за тайфуна «Тапа», как минимум один человек погиб.

Армия и оружие Иран готовится к совместным учениям с Россией и Китаем Иран проведет военно-морские учения с Россией и Китаем в международных водах, а не в Персидском заливе.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк перенесла еще одну операцию Вторую операцию перенесла актриса Анастасия Заворотнюк. У врачей есть надежда на улучшение состояния артистки.

Политика Шойгу ответил на «стенания» Кудрина о больших расходах на оборону Министр обороны России Сергей Шойгу назвал надуманными слова председателя Счетной палаты Алексея Кудрина об избыточных расходах на оборону.

Политика Украина в знак протеста не поедет на сессию ПАСЕ Украинская делегация пропустит ближайшую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАС Е) в знак протеста против возвращения России полномочий в организации.