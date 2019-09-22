Армия и оружие

РБКРБКВ Иране продемонстрировали баллистическую ракету с новой боеголовкой

В Иране во время парада продемонстрировали новую ракету «Хорремшехр» с новой боеголовкой, сообщает агентство Fars. По данным агентства, ракета способна поражать цели на дистанции до 2 тыс. км и нести боеголовку весом до 1,8 т.
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с чего всё началось
По данным FARS
, среди новых образцов вооружения была показана новая боеголовка, используемая в ракетах большой дальности, способных преодолевать 2 тыс. км.
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