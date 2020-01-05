Политика
Вечерняя МоскваТело генерала Сулеймани доставили в Иран для церемонии прощания
Тело убитого при операции США в Ираке генерала Сулеймани доставили в Иран для церемонии прощания. Об этом сообщает агентство ISNA. Генерал Касема Сулеймани являлся командующим элитным подразделением армии Ирана, под его руководством находились силы специального назначения «Кудс».
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Политика
Пушков предложил США вернуть Техас Мексике
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, предложив Вашингтону вернуть Техас Мексике.
Армия и оружие
Трамп пригрозил Ирану оружием за $2 трлн
Если Иран атакует одну из американских баз или любого гражданина США, то Вашингтон применит против исламской республики новейшее вооружение, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
Финансы
Рубль дорожает относительно доллара и евро
Курс доллара к рублю уменьшился на 15 копеек до 61,83 рубля. Курс евро также снизился на 43 копейки и достиг 69,04 рубля, пишет РИА Новости.
Здоровье
Диетолог Минздрава рассказал о безопасной порции колбасы
В свою очередь, профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов заявил, что от употребления колбасы пару раз в неделю вреда для здоровья не будет, но если колбаса заменяет натуральное мясо – это неправильно.
Энергетика
Киев ответил на данные о сокращении транзита газа из РФ
Глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон прокомментировал данные о сокращении транзита российского газа.
Происшествия
В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми
По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
Гаджеты
CES 2020: ноутбук Dynabook Portege X30L получил 13,3-дюймовый экран
Бренд Dynabook, сформированный на базе Toshiba Client Solutions, представил на выставке электроники CES 2020 в Лас-Вегасе (Невада, США) компактный и лёгкий ноутбук Portege X30L, весящий всего 870 граммов.
Политика
Трамп отчитал своих помощников за пропущенный звонок от Путина
Президент США Дональд Трамп в 2017 году отчитал бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна и других высокопоставленных сотрудников своей администрации за то, что они воздержались от организации телефонного звонка с президентом России.
Общество
Солнце и Земля сблизились на максимальное расстояние
Расстояние между Землей и Солнцем максимально сократится 5 января — в этот день видимый диаметр Солнца будет наибольшим в году, сообщает пресс-служба Московского планетария.
Общество
Фанаты «Мальме» повалили статую футболиста Ибрагимовича
Болельщики шведского футбольного клуба «Мальме» повалили в ночь на воскресенье, 5 января, статую бывшего футболиста клуба и сборной Швеции Златана Ибрагимовича.
Шоу-бизнес
Возлюбленная Саши Петрова снялась топлес в бассейне
Российский актер Саша Петров проводит новогодние каникулы на жарком курорте в компании возлюбленной — Стаси Милославской.
Армия и оружие
В российские войска в 2020 году поступит шесть модернизированных Ту-95МС
Общество
Скончался онколог Андрей Павленко
Хоккей
Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ
Политика
Власти Японии решили усилить иммиграционный контроль после побега Гона
Министерство юстиции Японии распорядилось ужесточить контроль на границе после побега из страны экс-главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона.
Спорт
Большунов уступил лидерство Клебо в общем зачёте «Тур де Ски»
Армия и оружие
NYT узнала о приказе Трампа убить Сулеймани вопреки данным разведки
Президент Дональд Трамп отдал приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани вопреки данным разведки, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.
Армия и оружие
Иран обвинил США в попытке сорвать совместные с Россией военные учения
Агентство Tasnim, ссылаясь на командующего ВМС Ирана Хосейна Ханзади, распространило информацию, согласно которой Вашингтон вместе с союзниками предпринял попытку оказать влияние на военно-морские маневры, в которых принимали участие ВС КНР, РФ и Республики Иран.
Армия и оружие
Раскрыты принципы использования ядерной кнопки
Общество
В России могут скорректировать брачный возраст
Как пишет «Российская газета», планируется внести изменения в Семейный кодекс и ФЗ «Об актах гражданского состояния», в частности скорректировать брачный возраст и уточнить основания, позволяющие несовершеннолетним вступать в брак.
Технологии
В Microsoft прокомментировали прекращение поддержки Windows 7
С 14 января Microsoft откажется от поддержки операционной системы Windows 7, сообщает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Константин Эрнст вышел в свет с женой и двумя дочками
Примечательно, что на ледовое шоу Навки супругов Эрнст сопровождали их две маленькие дочери, старшая Эрика, а также младшая на год Кира.
Авто
Suzuki показала обновленный кроссовер Ignis
Происшествия
Ребенок вылетел с аттракциона на глазах у родителей
Юный житель Алма-Аты получил многочисленные переломы в результате падения с аттракциона, сообщает TengriNews.
Общество
О повышении зарплат россиян в 2020 году рассказали работодатели
Многие российские работодатели намерены увеличить заработную плату для сотрудников в 2020 году. Об этом сообщает "Российская газета".
Культура
Хаяо Миядзаки — 79 лет. Топ-5 фильмов мастера, который должен увидеть каждый
Переживший ужасы войны, Миядзаки рассказывает зрителям о любви, бережном отношении к природе и храбрости.
Хоккей
Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»
Шоу-бизнес
Кэмерон Диаз впервые стала мамой
Как сообщают СМИ, для обоих супругов появление дочери стало долгожданным событием, а ради рождения ребенка Диаз даже отказалась от карьеры.