Тело убитого при операции США в Ираке генерала Сулеймани доставили в Иран для церемонии прощания. Об этом сообщает агентство ISNA. Генерал Касема Сулеймани являлся командующим элитным подразделением армии Ирана, под его руководством находились силы специального назначения «Кудс».

Тело генерала Сулеймани доставили в Иран для церемонии прощания

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