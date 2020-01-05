Политика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваТело генерала Сулеймани доставили в Иран для церемонии прощания

Тело убитого при операции США в Ираке генерала Сулеймани доставили в Иран для церемонии прощания. Об этом сообщает агентство ISNA. Генерал Касема Сулеймани являлся командующим элитным подразделением армии Ирана, под его руководством находились силы специального назначения «Кудс».
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В Иран доставили тело убитого генерала Сулеймани

Интерфакс02:55

В Иране началась церемония прощания с генералом Сулеймани

RT на русском01:08

В Иране началось прощание с генералом Сулеймани

Москва-Баку.ru00:21

Тело генерала Сулеймани доставили в Иран

Коммерсантъ00:54

Тело Сулеймани доставили в Иран

Газета.Ru00:49

В Иран доставили тело генерала Сулеймани

Известия00:47

СМИ: тело генерала Сулеймани доставили в Иран

ТАСС01:06
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Армия и оружие

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РБК 02:45
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Вести.Ru 03 января в 02:22
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В свою очередь, профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов заявил, что от употребления колбасы пару раз в неделю вреда для здоровья не будет, но если колбаса заменяет натуральное мясо – это неправильно.
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Глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон прокомментировал данные о сокращении транзита российского газа.
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Президент США Дональд Трамп в 2017 году отчитал бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна и других высокопоставленных сотрудников своей администрации за то, что они воздержались от организации телефонного звонка с президентом России.
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Расстояние между Землей и Солнцем максимально сократится 5 января — в этот день видимый диаметр Солнца будет наибольшим в году, сообщает пресс-служба Московского планетария.
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Общество

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Болельщики шведского футбольного клуба «Мальме» повалили в ночь на воскресенье, 5 января, статую бывшего футболиста клуба и сборной Швеции Златана Ибрагимовича.
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В российские войска в 2020 году поступит шесть модернизированных Ту-95МС

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Сборная Швеции раскритиковала россиян после полуфинала чемпионата мира

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Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ

Газета.Ru вчера в 15:40
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Министерство юстиции Японии распорядилось ужесточить контроль на границе после побега из страны экс-главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона.
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NYT узнала о приказе Трампа убить Сулеймани вопреки данным разведки

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РБК 01:32
Армия и оружие

Иран обвинил США в попытке сорвать совместные с Россией военные учения

Агентство Tasnim, ссылаясь на командующего ВМС Ирана Хосейна Ханзади, распространило информацию, согласно которой Вашингтон вместе с союзниками предпринял попытку оказать влияние на военно-морские маневры, в которых принимали участие ВС КНР, РФ и Республики Иран.
Журналистская правда 02 января в 08:25
Армия и оружие

Раскрыты принципы использования ядерной кнопки

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В России могут скорректировать брачный возраст

Как пишет «Российская газета», планируется внести изменения в Семейный кодекс и ФЗ «Об актах гражданского состояния», в частности скорректировать брачный возраст и уточнить основания, позволяющие несовершеннолетним вступать в брак.
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В Microsoft прокомментировали прекращение поддержки Windows 7

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Юный житель Алма-Аты получил многочисленные переломы в результате падения с аттракциона, сообщает TengriNews.
Вести.Ru 02:30
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О повышении зарплат россиян в 2020 году рассказали работодатели

Многие российские работодатели намерены увеличить заработную плату для сотрудников в 2020 году. Об этом сообщает "Российская газета".
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Переживший ужасы войны, Миядзаки рассказывает зрителям о любви, бережном отношении к природе и храбрости.
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Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»

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Как сообщают СМИ, для обоих супругов появление дочери стало долгожданным событием, а ради рождения ребенка Диаз даже отказалась от карьеры.
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Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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