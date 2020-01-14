Политика
РИА НовостиВ Иране прошли аресты причастных к крушению украинского самолета
В Иране арестовали несколько человек по делу о крушении украинского самолета, сообщил официальный представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили. Более подробной информации пока нет.
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Путешествия
Предсказано появление очередей при заселении в турецкие отели
В отелях Турции предсказали появление очередей при заселении из-за ужесточения контроля за соблюдением отельерами закона о персональных данных.
Политика
Захарова удивилась отказу Варшавы праздновать освобождение от фашистов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила удивление тем, что в Польше не будут проводиться официальные памятные мероприятия по случаю 75-летия освобождения Варшавы от фашистских захватчиков.
Экономика
Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 миллиарда в год
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 миллиардов рублей в год.
Общество
На Филиппинах эвакуируют людей из-за извержения вулкана Тааль
Власти Филиппин приступили к эвакуации трех населенных пунктов в провинции Батангас с населением более 80 тысяч человек после того, как вулкан Тааль выбросил столб пепла высотой один километр, сообщает телеканал CNN Philippines.
Шоу-бизнес
Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи
Свое новое селфи выглядящая помолодевшей и посвежевшей Пугачева посвятила празднованию Нового года по старому стилю. — написала звезда.
Происшествия
В метро Неаполя столкнулись поезда
В метро Неаполя столкнулись два поезда, ранения получили 13 человек. Об этом сообщает La Repubblica.
Политика
Эрдоган заявил о «побеге» Хафтара из Москвы
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар «сбежал» из Москвы после провала переговоров с представителями правительства национального согласия Ливия.
Происшествия
Насмерть разбившийся угонщик в Омске был молод и судим
Общество
«Русское лото» опровергло подтасовку при розыгрыше миллиарда
Приз в миллиард рублей в "Русском лото" был разыгран честно и законно.
Общество
Новые температурные рекорды ожидаются в России
Аномально теплая зима удивит россиян новыми температурными рекордами, сообщили «Известиям» метеорологи.
Здоровье
Медведев: Диагностическое медоборудование требует замены раз в 10 лет
Сложное диагностическое медицинское оборудование устаревает, и через 10 лет оно в принципе подлежит замене.
Армия и оружие
Расчеты радиоэлектронной борьбы впервые заступили на дежурство в ВВО
Футбол
Валерий Карпин — о ситуации в «Ростове», Федуне и Дзюбе
Карпин рассказал о финансовой ситуации в «Ростове», про конфликт с Дзюбой и про возвращение в «Спартак».
Футбол
Вальверде покинул пост главного тренера «Барселоны»
Эрнестo Вальвердe покинул пост главного тренерa испанскогo футбольного клубa «Барселонa». Об этом сообщается нa официальном сайте клуба.
Футбол
«Зенит» вошел в топ-30 самых доходных футбольных клубов Европы
Впервые "Зенит" вошел в рейтинг самых доходных клубов Европы по итогам сезона-2014/15, тогда петербургская команда заняла 18-е место с доходом €167,8 млн.
Хоккей
Панарин вышел на третье место в гонке бомбардиров НХЛ
Форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин вышел на третье место в гонке бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Происшествия
В больнице рассказали о состоянии выпавшей из окна фотомодели Пунтус
Стало известно о состоянии фотомодели Ксении Пунтус, которая в воскресенье выпала из окна дома в столице.
Политика
Президент Эстонии заявила о несбывшейся надежде на Россию при Ельцине
После распада СССР многие эстонцы надеялись, что Россия станет свободным и демократическим государством, однако эти надежды не сбылись.
Общество
Протестующие против продажи земли перекрыли движение в центре Киева
17 декабря в Киеве у здания Верховной рады прошли акции протеста против открытия рынка земли на Украине, передавал телеканал «112 Украина».
Общество
Силовики задержали экс-главу центра ядерной медицины за создание ОПГ
Бывшего исполняющего обязанности директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПиРОЯМ) Олега Козина задержали по подозрению в создании организованной преступной группировки.
Авто
Maserati выпустит 100 машин в исполнении Royale
Изначально компания Maserati планировала выпустить 120 таких машин, но с 1986 по 1990 год был сделан лишь 51 экземпляр.
Армия и оружие
Боевики обстреляли гуманитарный коридор в Алеппо
Боевики террористических организаций обстреляли снарядами гуманитарный коридор аль-Хадер на юге Алеппо в Сирии, сообщает телеканал Al-Ikhbariya.
Общество
45 млн, предназначавшихся детям, потрачено на восстановление храма
Судом Нижнего Новгорода вынесено постановление о ликвидации благотворительного фонда "Улыбка ребенка".
Авто
АЕБ: в 2020 году российский авторынок продолжит падение
Продажи новых легковых и легких коммерческих машин на российском авторынке в 2020 году снизятся на 2,1%. Такой прогноз озвучила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
Происшествия
Томские врачи спасли ребенка, проглотившего 31 магнит
Общество
В России повысится стоимость тарифов у сотовых операторов
Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") повысится, передает РИА "Новости".