Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Иране прошли аресты причастных к крушению украинского самолета

В Иране арестовали несколько человек по делу о крушении украинского самолета, сообщил официальный представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили. Более подробной информации пока нет.
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В Иране начались аресты причастных к удару по украинскому Boeing

Газета.Ru05:31

Власти Ирана сообщили об арестах после крушения украинского самолета

Известия03:19

В Иране прошли аресты причастных к крушению украинского самолета

РИА Новости02:55

Иран рассказал об арестах в связи с крушением украинского лайнера

RT на русском03:04

Власти Ирана начали аресты в связи с гибелью украинского Boeing

РБК03:01

Иран заявил об арестах по делу о крушении украинского Boeing

Коммерсантъ03:07

В Иране арестовали причастных к крушению украинского самолета

Lenta.ru02:51
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Сложное диагностическое медицинское оборудование устаревает, и через 10 лет оно в принципе подлежит замене.
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Форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин вышел на третье место в гонке бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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В больнице рассказали о состоянии выпавшей из окна фотомодели Пунтус

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Черные ящики разбившегося в Иране «Боинга» отправят на Украину

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Протестующие против продажи земли перекрыли движение в центре Киева

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Силовики задержали экс-главу центра ядерной медицины за создание ОПГ

Бывшего исполняющего обязанности директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПиРОЯМ) Олега Козина задержали по подозрению в создании организованной преступной группировки.
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Изначально компания Maserati планировала выпустить 120 таких машин, но с 1986 по 1990 год был сделан лишь 51 экземпляр.
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Боевики обстреляли гуманитарный коридор в Алеппо

Боевики террористических организаций обстреляли снарядами гуманитарный коридор аль-Хадер на юге Алеппо в Сирии, сообщает телеканал Al-Ikhbariya.
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