Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Иране прошли аресты причастных к крушению украинского самолета

В Иране арестовали несколько человек по делу о крушении украинского самолета, сообщил официальный представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили. Более подробной информации пока нет.
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В Иране прошли аресты по делу о сбитом украинском Boeing

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В Иране начались аресты причастных к удару по украинскому Boeing

Газета.Ru05:31

ABC News: в Иране арестованы подозреваемые в причастности к крушению боинга

ИноСМИ03:42

В Иране прошли аресты по делу о сбитом Boeing-737

Телеканал 360°03:00

В Иране арестованы причастные к крушению самолета МАУ

Новостной фронт03:59

В Иране прошли аресты причастных к крушению украинского самолета

РИА Новости02:55

Власти Ирана начали аресты в связи с гибелью украинского Boeing

РБК03:23
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 09:26, Ашберн
Экономика

В «РусГидро» переворачивают активы

13 января бумага "РусГидро" на Московской бирже торговалась за 0,6 руб. Такая перевернутая схема позволит увеличить дивидендный поток "РусГидро" в пользу нового мажоритарного акционера с учетом его потребности в финансировании новых инфраструктурных строек, полагают собеседники "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 17:04
Происшествия

Осужденный экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным

Вести.Ru 08:42
Политика

США внесли в санкционный список молдавского олигарха Плахотнюка

Соединённые Штаты администрация внесли в санкционный список олигарха, бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка и членов его семьи.
Комсомольская правда вчера в 13:20
Энергетика

Минск направил предложения о покупке нефти ряду стран

Вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что республика направила на Украину, в Азербайджан, Казахстан, Польшу и страны Балтии предложения о покупке нефти.
Газета.Ru 09:02
Кино

Стали известны номинанты на премию «Золотая малина»

Организаторы премии «Золотая малина», которую вручают за худшие работы в области кинематографа, назвали претендентов на награду за 2019 год.
Вечерняя Москва вчера в 09:38
Политика

Хафтар взял двое суток на обсуждение соглашения по Ливии с племенами

«Командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар положительно воспринял итоговое заявление, но перед подписанием взял двое суток для обсуждения документа с лидерами поддерживающих ЛНА племён», — говорится в сообщении ведомства.
RT на русском 07:10
Экономика

Более 60% желающих взять кредит россиян получили отказы от банков

В 2019 году банки одобрили лишь 36,9 процента заявок на кредиты.
РИА Новости 01:28
Происшествия

В Крыму пассажир из Воронежа устроил поножовщину в поезде

В Крыму два пассажира поезда дальнего следования Санкт-Петербург - Севастополь пострадали от поножовщины, устроенной 61-летним уроженцем Воронежской области.
Российская газета 07:39
Армия и оружие

Саудовских военных вышлют из США после стрельбы на базе ВМС во Флориде

Инцидент произошел 6 декабря 2019 года на территории авиабазы ВМС США Пенсакола во Флориде.
РЕН ТВ 11 января в 22:37
Футбол

«Рубин» показал первую тренировку на сборах под руководством Слуцкого

Казанский «Рубин» показал первую тренировку команды под руководством Леонида Слуцкого.
Матч ТВ вчера в 15:37
Шоу-бизнес

Федор Смолов собирается жениться на внучке Бориса Ельцина

Футболист Федор Смолов намерен жениться: как сообщает издание 7days, его избранница - 17-летняя внучка первого президента России Бориса Ельцина Мария Юмашева.
Газета.Ru 08:15
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 13:14
Шоу-бизнес

Модель из Ростова Виктория Лопырева стала брюнеткой

Старый Новый год известная телеведущая и модель Виктория Лопырева встретила в очень необычном образе — она стала брюнеткой с волосами до плеч.
Блокнот Ростов-на-Дону 03:35
Шоу-бизнес

Олег Меньшиков рассказал, почему они с женой не завели детей

По словам Меньшикова, жена постоянно поддерживала его после смерти матери.
Вечерняя Москва 08:21
Футбол

Объявлены комментаторы на зимний Кубок под эгидой «Матч Премьер»

На межсезонном товарищеском турнире Кубок Париматч Премьер, который пройдет в катарской Дохе с 1 по 9 февраля, будет работать бригада из пяти комментаторов.
Российская газета 05:16
Общество

«Газпром нефть» готовится застроить Охтинский мыс в Петербурге

Мойка78 07:51
Политика

Клинцевич оценил слова лидера Эстонии о несбывшейся надежде на Россию

Политическую оценку на слова главы Эстонии Керсти Кальюлайд о несбывшейся надежде на Россию, выразил заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич 14 января в разговоре с телеканалом 360tv.ru.
Красная весна 06:14
Экономика

Стоимость акций Tesla впервые превысила $500

Forbes вчера в 13:28
Происшествия

Экс-главу центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ

В 2014 году глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба вручил Козину ведомственную награду — нагрудный знак «Бронзовый крест ФМБА России», а его заместителю Удовенко объявили благодарность.
РБК 05:25
Шоу-бизнес

Сестра Ольги Бузовой закрыла салон красоты Buna Beauty Bar

Сестра телеведущей Ольги Бузовой закрыла салон красоты Buna Beauty Bar из-за отсутствия взаимопонимания с партнёром по бизнесу.
Актуальные Новости 08:19
Общество

ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул

Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщили, что устали от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Российская газета 08:28
Политика

В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек

Первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев не поддержал инициативу депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
Известия вчера в 22:49
Экономика

Минсельхоз готовит ограничение экспорта российского зерна

Минсельхоз готовит постановление правительства о введении временного количественного ограничения на экспорт зерна из России.
Российская газета 08:19
Футбол

Карпин рассказал, насколько Федун вовлечён в работу «Спартака»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин, в настоящее время возглавляющий «Ростов», заявил, что вся деятельность столичного клуба контролируется собственником — Леонидом Федуном.
RT на русском 08:49
Армия и оружие

В Афганистане впервые применили ракету с лезвиями

В Афганистане впервые применили новейшую ракету AGM-114R9X с лезвиями для ликвидации одного из лидеров местной банды.
Pravda.Ru вчера в 04:28
Общество

В Карелии спасли новорожденных медвежат

В Лахденпохском районе (Карелия) специалисты Минприроды обнаружили двух медвежат, брошенных мамой.
Что происходит 07:57
Энергетика

Глава ФАС расскажет Госдуме о ценах на бензин

Глава ФАС Игорь Артемьев 22 января выступит на «правительственном часе» в Госдуме, как ожидается, он ответит на вопросы о ценах на бензин, передает корреспондент ИА REGNUM 14 января.
REGNUM 08:27
Происшествия

Полиция раскрыла тайных дарителей денег из английской деревни

Lenta.ru 07:23
Происшествия

Голунов признан потерпевшим по делу о превышении полномочий полицией

Журналист Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.
RT на русском 08:52
Общество

Сервис доставки продуктов Golama закрывается

Сервис доставки продуктов из гипермаркетов Москвы Golama объявил о закрытии с 15 января.
Коммерсантъ 07:53
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