Политика
РИА НовостиВ Иране прошли аресты причастных к крушению украинского самолета
В Иране арестовали несколько человек по делу о крушении украинского самолета, сообщил официальный представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили. Более подробной информации пока нет.
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Экономика
В «РусГидро» переворачивают активы
13 января бумага "РусГидро" на Московской бирже торговалась за 0,6 руб. Такая перевернутая схема позволит увеличить дивидендный поток "РусГидро" в пользу нового мажоритарного акционера с учетом его потребности в финансировании новых инфраструктурных строек, полагают собеседники "Ъ".
Политика
США внесли в санкционный список молдавского олигарха Плахотнюка
Соединённые Штаты администрация внесли в санкционный список олигарха, бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка и членов его семьи.
Энергетика
Минск направил предложения о покупке нефти ряду стран
Вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что республика направила на Украину, в Азербайджан, Казахстан, Польшу и страны Балтии предложения о покупке нефти.
Кино
Стали известны номинанты на премию «Золотая малина»
Организаторы премии «Золотая малина», которую вручают за худшие работы в области кинематографа, назвали претендентов на награду за 2019 год.
Политика
Хафтар взял двое суток на обсуждение соглашения по Ливии с племенами
«Командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар положительно воспринял итоговое заявление, но перед подписанием взял двое суток для обсуждения документа с лидерами поддерживающих ЛНА племён», — говорится в сообщении ведомства.
Экономика
Более 60% желающих взять кредит россиян получили отказы от банков
В 2019 году банки одобрили лишь 36,9 процента заявок на кредиты.
Происшествия
В Крыму пассажир из Воронежа устроил поножовщину в поезде
В Крыму два пассажира поезда дальнего следования Санкт-Петербург - Севастополь пострадали от поножовщины, устроенной 61-летним уроженцем Воронежской области.
Армия и оружие
Саудовских военных вышлют из США после стрельбы на базе ВМС во Флориде
Инцидент произошел 6 декабря 2019 года на территории авиабазы ВМС США Пенсакола во Флориде.
Футбол
«Рубин» показал первую тренировку на сборах под руководством Слуцкого
Казанский «Рубин» показал первую тренировку команды под руководством Леонида Слуцкого.
Шоу-бизнес
Федор Смолов собирается жениться на внучке Бориса Ельцина
Футболист Федор Смолов намерен жениться: как сообщает издание 7days, его избранница - 17-летняя внучка первого президента России Бориса Ельцина Мария Юмашева.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Шоу-бизнес
Модель из Ростова Виктория Лопырева стала брюнеткой
Старый Новый год известная телеведущая и модель Виктория Лопырева встретила в очень необычном образе — она стала брюнеткой с волосами до плеч.
Шоу-бизнес
Олег Меньшиков рассказал, почему они с женой не завели детей
По словам Меньшикова, жена постоянно поддерживала его после смерти матери.
Футбол
Объявлены комментаторы на зимний Кубок под эгидой «Матч Премьер»
На межсезонном товарищеском турнире Кубок Париматч Премьер, который пройдет в катарской Дохе с 1 по 9 февраля, будет работать бригада из пяти комментаторов.
Политика
Клинцевич оценил слова лидера Эстонии о несбывшейся надежде на Россию
Политическую оценку на слова главы Эстонии Керсти Кальюлайд о несбывшейся надежде на Россию, выразил заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич 14 января в разговоре с телеканалом 360tv.ru.
Экономика
Стоимость акций Tesla впервые превысила $500
Происшествия
Экс-главу центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ
В 2014 году глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба вручил Козину ведомственную награду — нагрудный знак «Бронзовый крест ФМБА России», а его заместителю Удовенко объявили благодарность.
Шоу-бизнес
Сестра Ольги Бузовой закрыла салон красоты Buna Beauty Bar
Сестра телеведущей Ольги Бузовой закрыла салон красоты Buna Beauty Bar из-за отсутствия взаимопонимания с партнёром по бизнесу.
Общество
ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул
Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщили, что устали от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Политика
В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек
Первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев не поддержал инициативу депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
Экономика
Минсельхоз готовит ограничение экспорта российского зерна
Минсельхоз готовит постановление правительства о введении временного количественного ограничения на экспорт зерна из России.
Футбол
Карпин рассказал, насколько Федун вовлечён в работу «Спартака»
Бывший главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин, в настоящее время возглавляющий «Ростов», заявил, что вся деятельность столичного клуба контролируется собственником — Леонидом Федуном.
Армия и оружие
В Афганистане впервые применили ракету с лезвиями
В Афганистане впервые применили новейшую ракету AGM-114R9X с лезвиями для ликвидации одного из лидеров местной банды.
Общество
В Карелии спасли новорожденных медвежат
В Лахденпохском районе (Карелия) специалисты Минприроды обнаружили двух медвежат, брошенных мамой.
Энергетика
Глава ФАС расскажет Госдуме о ценах на бензин
Глава ФАС Игорь Артемьев 22 января выступит на «правительственном часе» в Госдуме, как ожидается, он ответит на вопросы о ценах на бензин, передает корреспондент ИА REGNUM 14 января.
Происшествия
Голунов признан потерпевшим по делу о превышении полномочий полицией
Журналист Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.
Общество
Сервис доставки продуктов Golama закрывается
Сервис доставки продуктов из гипермаркетов Москвы Golama объявил о закрытии с 15 января.