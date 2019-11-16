В нескольких городах Ирана прошли пикеты против повышения цен на бензин, сообщает РИА Новости. Во время митинга в Сирджане протестующие предприняли попытку поджечь нефтехранилище, однако были остановлены правоохранительными органами.

В Иране протестуют против повышения цен на бензин

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