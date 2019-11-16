В нескольких иранских городах вспыхнули акции протеста после того, как правительство страны объявило о решении повысить цены на бензин в два раза. С 15 ноября Иран также ввел квоты на розничные продажи топлива.

В Иране повышение цен на бензин привело к протестам

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