Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ Иране повышение цен на бензин привело к протестам

В нескольких иранских городах вспыхнули акции протеста после того, как правительство страны объявило о решении повысить цены на бензин в два раза. С 15 ноября Иран также ввел квоты на розничные продажи топлива.
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Несколько городов Ирана охватили протесты против повышения цен на бензин

Интерфаксвчера в 04:17

В Иране во время протестов против повышения цен на бензин погиб один человек

ТАССвчера в 05:38

Повышение цен на бензин вызвало массовые протесты

Lenta.ruвчера в 05:14

В Иране начались массовые протесты из-за повышения цен на бензин

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К чему приведут протесты в Иране из-за роста цен на бензин

News.ruвчера в 11:07

В Иране погиб человек в ходе протестов из-за роста цен на бензин

РИА Новостивчера в 04:59

В Иране повышение цен на бензин привело к протестам

Коммерсантъвчера в 02:47
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Число жертв взрывов на арсенале в Балаклее увеличилось до трех

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«Получите прямо на поле, братцы»: Уткин ответил украинцу

Русско-украинская война комментаторов назревает в соцсетях. Журналист Василий Уткин заявил, что украинцы «получат прямо на поле».
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В Керчи началась буксировка украинских кораблей

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Армия и оружие

Военные Турции обезвредили свыше тысячи взрывных устройств в Сирии

Вооруженные силы Турции в ходе своей агрессии на севере Сирии уничтожили 442 мины и свыше 1 тыс. самодельных взрывных устройств, об этом 16 ноября сообщает Anadolu Ajansi.
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Общество

Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти

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Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева

Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
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В Москве задержали более 50 участников антифашистского турнира по единоборствам

Силовики ворвались на антифашистский турнир по единоборствам памяти Ивана Хуторского в Москве, сообщается в Telegram-канале Antifa jokes.
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Политика

Лукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 05:23
Футбол

Россия проиграла Бельгии в отборочном матче Евро

Сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в отборочном турнире чемпионата Европы — 2020 и за тур до конца квалификации потеряла шансы на первое место в группе.
РИА Новости вчера в 13:52
Происшествия

Посадившая за руль шестилетнего сына женщина объяснила свой поступок

Посадившая своего шестилетнего сына за руль Агина Алтынбаева из Набережных Челнов 17 ноября объяснила свой поступок в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».
Известия 08:05
Политика

В Тбилиси оппозиция пикетирует парламент

Лидер Объединенной оппозиции Григол Вашадзе заявил, что участники митинга с требованием отставки правительства пикетируют здание парламента в Тбилиси и не собираются расходиться.
РИА Новости 08:57
Политика

Лукашенко оценил отказ Польши пригласить Россию на годовщину войны

Польская сторона напрасно не пригласила руководство России на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «Белта».
Rambler News Service 06:54
Политика

В интернете появилось фото Путина в окружении бразильского спецназа

В интернете появилась фотография президента России Владимира Путина с солдатами бразильского спецназа.
Вести.Ru вчера в 23:46
Политика

Рассекречены документы компартии Китая о лагерях для мусульман

В содержании раскрытых документов есть секретные личные указания генсека Си Цзиньпина (на 96 страницах) и Чэнь Цюаньго, занимающего пост первого секретаря КПК в СУАР.
Наша версия 07:16
Общество

Девятилетняя барабанщица покорила YouTube кавером песни Nirvana

Девятилетняя барабанщица Нанди Бушелл из Великобритании покорила сердца интернет-пользователей, исполнив кавер на знаменитую песню рок-группы Nirvana "In Bloom".
Комсомольская правда 02:52
Политика

Россия захотела провести нормандский саммит до конца 2019 года

"До конца года будет проведена, да", - подчеркнул помощник Путина До этого в канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона назвали дату проведения саммита в "нормандском формате".
Газета.Ru 06:40
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Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым

Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
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Политика

Саудовская Аравия и Россия обсудили поставку С-400

Официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева сообщила, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия для вступления в силу контракта о поставке российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».
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Происшествия

Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

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Космос

NASA нашло на Марсе повышенный уровень кислорода

Эксперты NASA опубликовали данные, что единственный функционирующий на Марсе ровер Curiosity смог обнаружить повышенный уровень кислорода на планете.
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Футбол

Ракитич хочет перейти в «Ювентус»

Ранее на Ракитича претендовал "Милан", однако отмечается, что сам игрок желает перейти в "Ювентус".
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В Италии уволили тренера после победы со счётом 27:0

В Италии произошёл очень странный случай после матча между юношескими командами «Инвиктасауро» и «Марина Кальчо», который завершился победой хозяев со счётом 27:0. Президент «Инвиктасауро» Паоло Брогелли принял решение уволить тренера команды, так как посчитал такую победу демонстрацией неуважения к сопернику.
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Музыка

Музыкальный критик рассказал, как Пугачева перенесла концерт в Минске

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Мамаев сыграет первый матч за «Ростов» после выхода из тюрьмы

После выхода на свободу Мамаев расторг контракт с «Краснодаром», за который выступал с 2014 года, и подписал соглашение с «Ростовом».
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Армия и оружие

Раскрыты угрозы бойцов ВСУ в Иловайском котле убивать каждые 15 минут

Lenta.ru 15 ноября в 07:05
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Крупный китайский производитель выпустил новую версию оболочки EMUI 10, базирующейся на Android 10, для двух экс-флагманских моделей - P30 и P30 Pro.
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В Белоруссии надеются на снижение цены на российский газ

Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что республика надеется на снижение цены газа в России в 2020 году.
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Валентина Рубцова показала кадр со съемок нового сезона «СашаТаня»

Валентина Рубцова заинтриговала фанатов сериала «СашаТаня».
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Сильный изгиб помог смягчить многослойный графен

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Шоу-бизнес

Ольга Серябкина порадовала поклонников откровенным фото

Бывшая солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина взбудоражила фанатов, выложив в Instagram эротичное фото.
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