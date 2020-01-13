Политика
РИА НовостиВ Иране рассказали о втором самолете в небе при крушении Boeing
Самолет катарских авиалиний находился в небе над Тегераном в момент запуска ракеты по лайнеру "Международных авиалиний Украины", но иранские диспетчеры сумели согласовать его перемещение с силами ПВО, сообщил РИА Новости заместитель председателя комитета по городскому строительству парламента Ирана Абу аль-Фадыль Мусави Беюки.
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Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Футбол
«Барселона» уволила главного тренера
«Барселона» уволила главного тренера Эрнесто Вальверде. Об этом сообщается на сайте испанского футбольного клуба.
Единоборства
Конор Макгрегор сообщил, что получит за бой с Серроне 80 млн долларов
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал, что его гонорар за бой против американца Дональда Серроне будет почти в два раза больше, чем в проигранном поединке с Хабибом Нурмагомедовым.
Экономика
Каждый четвертый автомобилист остался недоволен ОСАГО
Исследование состояния рынка ОСАГО, проведенного Финансовым университетом при правительстве России, показало, что почти 20% российских автомобилистов после обращения к страховщикам за урегулированием случаев по ОСАГО остались не удовлетворены их работой.
Общество
Улюкаев написал в колонии стихотворение про винегрет
Политика
Саррадж отказался встречаться с Хафтаром в Москве
Между главой Правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджом и командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром не состоялись мирные переговоры, которые планировали провести в Москве.
Технологии
Microsoft прекратила поддержку Windows 7
Корпорация Microsoft с 14 января отказалась от поддержки операционной системы (ОС) Windows 7. Компьютер будет работать со старой ОС, однако компания не предоставляет техническую поддержку по любым вопросам, обновления программного обеспечения, а также обновления и исправления системы безопасности.
Футбол
В «Локомотиве» отреагировали на слухи о переходе Хёведеса в «Кёльн»
Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о переходе защитника команды Бенедикта Хёведеса в немецкий «Кёльн».
Наука
Учёные: Температура Мирового океана повышается с рекордной скоростью
В 2019 году температура Мирового океана повышалась стремительными темпами, что доказало "бесспорное и прогрессирующее" нагревание планеты Земля.
Футбол
«Монако» с Головиным прервали в гостях победную серию «ПСЖ»
Шоу-бизнес
Ксения Корнева рассказала о переменах в «Уральских пельменях»
Корнева сказала, что ссор с Иланой Юрьевой из-за мужчин у нее не бывает, так как она замужем, и все ребята тоже женаты, поэтому все женщины в «Уральских пельменях» являются для парней бесполыми существами, так сказать, отметила она.
Спорт
Мужская сборная России по гандболу потеряла шансы выступить на ОИ-2020
Мужская сборная России по гандболу потеряла шансы выступить на Олимпийских играх-2020 после матча чемпионата Европы между сборными Дании и Венгрии.
Шоу-бизнес
Анна Снаткина на редком семейном фото показала скрываемую несколько лет дочь
Анна Снаткина показала поклонникам редкое семейной фото, на котором запечатлены ее муж Виктор Васильев и 6-летняя дочь Вероника, которую она скрывала от общественности.
Киберспорт
Открытая бета Legends of Runeterra начнется 24 января
Все участники беты получат в подарок эксклюзивного поро-защитника лунного света. Полная версия Legends of Runeterra выйдет в 2020 году.
Футбол
«Ньюкасл» интересуется игроком «Спартака»
Общество
Семьям с детьми предложили упростить переход на выгодную ипотеку
В Госдуму внесен законопроект, упрощающий для семейных россиян переход на ипотеку с более выгодными условиями.
Космос
Ученые нашли на Земле звездную пыль древнее Солнца
Изучая включения в метеорите, ученые обнаружили частицы звездной пыли возрастом более 5 миллиардов лет.
Общество
На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль
Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
Общество
Власти Австралии выделят почти $35 млн на восстановление дикой природы
Министерство финансов Австралии выделит $34,5 млн на восстановление дикой природы после лесных пожаров.
Общество
ФАС проверит обоснованность повышения тарифов сотовыми операторами
Федеральная антимонопольная служба России проверит обоснованность повышения стоимости архивных тарифов сотовыми операторами, передает ТАСС со ссылкой на руководителя ведомства Анатолия Голомолзина.
Технологии
В Твери идёт работа над исследованием искусственного интеллекта
Что касается собственно искусственного интеллекта и его сравнения с естественным, то эта тема несколько потерялась в ходе обсуждения необычных высказываний докладчика.
Происшествия
В Татарстане пришли с обыском к еще одному активисту из-за видео с «судом» над Путиным и Сечиным
В Набережных Челнах полиция пришла с обыском к активисту Ильмиру Шакурову из-за видео с «судом» над Владимиром Путиным, Дмитрием Песковым и Игорем Сечиным.
Политика
США исключили Китай из списка валютных манипуляторов
США приняли решение исключить Китай из списка валютных манипуляторов.
Происшествия
Врач рассказал о состоянии попавшей в ДТП Ренаты Литвиновой
Врач Теймур Кулиев, к которому актриса, режиссер и телеведущая Рената Литвинова вынуждена была обратиться после дорожного инцидента, прокомментировал ее состояние.
Гаджеты
В сети появился официальный постер Samsung Galaxy S20
Samsung Galaxy S20 — крайне ожидаемый смартфон, анонс которого состоится меньше, чем через месяц, а именно 11 февраля.
Происшествия
Актриса и модель Ксения Пунтус выпала из окна в центре Москвы
Российская модель и актриса Ксения Пунтус была госпитализирована после того, как при пока не выясненных обстоятельствах выпала в Москве из окна третьего этажа.
Здоровье