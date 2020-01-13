Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Иране рассказали о втором самолете в небе при крушении Boeing

Самолет катарских авиалиний находился в небе над Тегераном в момент запуска ракеты по лайнеру "Международных авиалиний Украины", но иранские диспетчеры сумели согласовать его перемещение с силами ПВО, сообщил РИА Новости заместитель председателя комитета по городскому строительству парламента Ирана Абу аль-Фадыль Мусави Беюки.
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