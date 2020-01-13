Политика
РИА НовостиВ Иране рассказали о втором самолете в небе при крушении Boeing
Самолет катарских авиалиний находился в небе над Тегераном в момент запуска ракеты по лайнеру "Международных авиалиний Украины", но иранские диспетчеры сумели согласовать его перемещение с силами ПВО, сообщил РИА Новости заместитель председателя комитета по городскому строительству парламента Ирана Абу аль-Фадыль Мусави Беюки.
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Экономика
«Газпром» поймали на продаже своих акций самому себе
Госкомпанию поймали на странной сделке вскоре после того, как Московская биржа отказалась признать, что проданные акции находятся в свободном обращении.
Армия и оружие
Британские инспекторы посетят танковый полк в Ростовской области
Инспекторы из Великобритании посетят 14-16 января 68-й танковый полк Южного военного округа в Ростовской области.
Происшествия
Выпавшую из окна российскую модель подключили к аппарату ИВЛ
Выпавшую из окна дома в Москве российскую модель Ксению Пунтус подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Общество
В «Единой России» не поддержали идею о налогах для домохозяек
Ранее Вострецов в разговоре с "Росбалтом" заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые.
Спорт
Мужская сборная России по гандболу потеряла шансы выступить на ОИ-2020
Мужская сборная России по гандболу потеряла шансы выступить на Олимпийских играх-2020 после матча чемпионата Европы между сборными Дании и Венгрии.
Политика
Украина решила вернуться в ПАСЕ
Украина вдруг решила, что ей пора восстановить свое участие в ПАСЕ, которое она истерично прекратила, когда туда вернули Россию.
Общество
В «Столото» заявили о честности новогодней лотереи
«Столото» опровергает информацию о нечестном проведении новогоднего розыгрыша лотереи «Русское лото», а также о какой-либо связи с победительницей 1316-го тиража «Русского лото» Надеждой Бартош до розыгрыша.
Общество
Елизавета II согласилась с желанием принца Гарри начать «новую жизнь»
Королева Великобритании Елизавета Вторая поддержала принца Гарри и его жену Меган после того, как они приняли решение проводить часть времени в Канаде, говорится в заявлении Букингемского дворца.
Кино
Стали известны номинанты на премию «Золотая малина»
Организаторы премии «Золотая малина», которую вручают за худшие работы в области кинематографа, назвали претендентов на награду за 2019 год.
Армия и оружие
Военные США считают чудом, что спаслись от иранского ракетного удара
Чудом считают отсутствие потерь после ракетной атаки Ирана американские военные, находившиеся в момент удара на базе Айн Аль-Асад в Ираке, 13 января сообщает агентство Reuters.
Авто
Новый бюджетный кроссовер Renault впервые показали на фото
Новый кроссовер Renault дебютирует в начале февраля в рамках выставки Auto Expo в Нью-Дели.
Шоу-бизнес
Инна Чурикова и Глеб Панфилов стали жертвами грабителей в Мадриде
Актриса прилетела в Мадрид в компании своего мужа Глеба Панфилова на новогодние каникулы, но в аэропорту неизвестный украл у нее сумку, где были загранпаспорта, телефон и личные вещи.
Авто
Россиянам представили имеющие госскидку автомобили в 2020 году
Представители VАGа – Skoda и Volkswagen – участвуют в госпрограммах с лифтбеком Rapid и седаном Polo, а корейский тандем Hyundai и KIA представлен седанами Solaris и Rio, кроссовером Creta и хэтчбеком Rio X-Line.
Экономика
Цена акции Tesla впервые превысила $500
Стоимость акции американской компании Tesla 13 января впервые превысила $500 за бумагу.
Кино
Объявлены номинанты на «Оскар» 2020 года
В понедельник, 13 января, Американская киноакадемия обнародовала списки номинантов на известнейшую международную премию в области кинематографа — «Оскар».
Экономика
Названы самые рисковые и безопасные валюты 2020 года
Специально для "Российской газеты" Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс", назвал валюты-убежища.
Футбол
Жозе Моуриньо допустил, что Кейн может пропустить Евро-2020
Один из лидеров сборной Англии рискует пропустить чемпионат Европы — 2020.
Футбол
«Барселону» возглавит бывший тренер «Бетиса»
Действующим главным тренером "Барселоны" является Эрнесто Вальверде. Специалист возглавил каталонский клуб летом 2017 года.
Политика
В Эстонии заявили, что пограндоговор с РФ противоречит конституции
Спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии (EKRE) Хенн Пыллуаас сделал заявление, что пограничный договор с Россией противоречит действующей конституции страны.
Хоккей
Василевский заменит Раска на Матче всех звезд НХЛ
Голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский заменит вратаря «Бостона» Тууку Раска на Матче звезд НХЛ-2020.
Общество
Систему оплаты труда учителей поменяют в России
Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Политика
Российский спутник-«диверсант» разрушен в космосе, считают в США
Игры
При выходе Xbox Series X для приставки не появится эксклюзивных игр
Экономика
Три британских офшора раскроют ФНС данные о счетах россиян
Три британских офшора - острова Мэн, Гернси и Джерси - в 2020 году намерены уведомлять ФНС России о счетах и активах россиян в этих офшорах, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Общество
В России повысится стоимость тарифов у сотовых операторов
Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") повысится, передает РИА "Новости".
Общество
Василий Волга: Изучайте классику, идиоты. А нам надо еще чемоданы для денег купить
Закончилась бедность, богатство началось.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова начала сильно поправляться на 9-м месяце беременности
Некоторое время назад Самойлова поделилась с фолловерами, что почти не прибавила в весе и свой живот она называла маленьким по сравнению с другими беременностями.
Общество