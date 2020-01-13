Политика
ИзвестияВ Иране рассказали о втором самолете в небе при крушении борта Украины
Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение 8 января. Самолет вылетел из Тегерана в Киев и упал через две минуты после вылета. На борту находились девять членов экипажа и 167 пассажиров, все они погибли.
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с чего всё началось
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.РИА Новости12:07
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