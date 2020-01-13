Политика
РЕН ТВВ Иране рассказали о втором самолете в небе во время крушения Boeing
По мнению Беюки, катарский самолет заметил свет в небе и заподозрил работу ПВО, после чего сделал запрос диспетчерам, которые связались с силами ПВО. Отметим, что Boeing 737, выполнявший рейс Тегеран – Киев, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду утром.
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В Иране рассказали о втором самолете в небе в момент крушения украинского Boeing
Взгляд.рувчера в 17:35
Власти Ирана сообщили о втором самолете в небе при крушении Boeing
Московский Комсомолецвчера в 15:17
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