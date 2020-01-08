Происшествия
Южный ФедеральныйВ Иране разбился украинский пассажирский лайнер
Сразу после взлета из аэропорта в Тегеране потерпел крушение пассажирский авиалайнер, принадлежащий "Международным авиалининиям Украины". В момент падения на борту Boeing-737 находилось сто восемьдесят пассажиров и члены экипажа. Об этом сообщило агентство Fars.
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На борту разбившегося в Иране самолета находились 11 граждан Украины
Российская газета08 января в 06:14
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