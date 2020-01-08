Происшествия

Южный ФедеральныйЮжный ФедеральныйВ Иране разбился украинский пассажирский лайнер

Сразу после взлета из аэропорта в Тегеране потерпел крушение пассажирский авиалайнер, принадлежащий "Международным авиалининиям Украины". В момент падения на борту Boeing-737 находилось сто восемьдесят пассажиров и члены экипажа. Об этом сообщило агентство Fars.
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