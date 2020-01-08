Происшествия

ТАССТАССВ Иране разбился украинский пассажирский самолет

По информации агентства, причиной аварии стала техническая неисправность. Ранее агентство Reuters сообщило, что самолет потерпел крушение после взлета в аэропорту Тегерана. Самолет направлялся из аэропорта имени имама Хомейни в Киев.
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