Украинский лайнер со 180 пассажирами на борту потерпел крушение из-за "технических проблем". ЧП произошло у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство Tasnim.

В Иране разбился украинский лайнер со 180 пассажирами

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