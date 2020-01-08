Происшествия

АлтапрессАлтапрессВ Иране разбился украинский лайнер со 180 пассажирами

Украинский лайнер со 180 пассажирами на борту потерпел крушение из-за "технических проблем". ЧП произошло у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство Tasnim.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

На борту разбившегося в Иране самолета находились 11 граждан Украины

Российская газета08 января в 06:14

Reuters: все пассажиры разбившегося в Тегеране украинского Boeing погибли

ТАСС08 января в 00:08

В Иране рухнул украинский лайнер со 180 пассажирами

РИА Новости07 января в 22:40

СМИ сообщили о гибели всех пассажиров упавшего в Иране лайнера

РБК07 января в 23:52

Разбившийся в Иране самолет оказался почти новым

Lenta.ru08 января в 00:48

Все пассажиры украинского самолета, рухнувшего под Тегераном, погибли

URA.Ru08 января в 00:01

Все 176 человек, находившихся на борту разбившегося в Тегеране украинского пассажирского самолета, погибли

Эхо Москвы08 января в 01:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 02:12, Ашберн
Политика

В Иране заявили, что украинский лайнер был сбит по ошибке

RT на русском вчера в 23:46
Общество

Умер султан Омана, правивший полвека

Султан Кабус бен Саид, правивший Оманом с 1970 года, умер в пятницу в возрасте 79 лет, сообщает Оманское агентство новостей.
Интерфакс 01:46
Экономика

Лукашенко ввел эконалог на транзит нефти

Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории.
Вести.Ru вчера в 11:09
Политика

Киев потребовал от Ирана «полного признания вины» из-за сбитого Boeing

РБК 01:49
Происшествия

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 05:16
Происшествия

Скончался бывший солист группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов

Известия вчера в 06:31
Политика

Меркель прибудет с однодневным визитом в Москву

REGNUM вчера в 03:11
Шоу-бизнес

От блога Заворотнюк массово отписываются пользователи

Позже близкие актрисы решили создать аккаунт в социальных сетях.
Kleo.ru вчера в 04:39
Шоу-бизнес

На стиле: Алла Пугачева и Максим Галкин вывели детей в кино

Новое совместное фото звездной семьи умилило фанатов. На радость поклонникам Максим Галкин и Алла Пугачева не прячут от них своих детей.
7Дней.ру вчера в 15:00
Армия и оружие

На Украине назвали состояние Черноморского флота плачевным

Председатель Всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк назвал состояние Черноморского флота ВМФ России плачевным, его слова приводит издание «Обозреватель».
Lenta.ru вчера в 22:01
Теннис

Джокович переиграл Медведева и не пустил Россию в финал ATP Cup

Новак Джокович взял над россиянином Даниилом Медведевым на турнире ATP Cup и вывел свою команду в финал соревнований.
Газета.Ru 00:50
Общество

Выигравшая миллиард в лотерею прокомментировала свою победу

В интервью НТВ жительница Московской области Надежда Бартош, которая благодаря призовому лотерейному билету стала обладательницей миллиарда рублей, поделилась своими впечатлениями от случившегося.
Журналистская правда вчера в 06:21
Экономика

Эксперты оценили в $900 млн потери бюджета от «игры кодами» на мазуте

Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) недоплатили в бюджет более 55 млрд руб. (около $900 млн) в январе—октябре 2019 года, избегая экспортных пошлин путем «игры кодами» при таможенном декларировании темных нефтепродуктов (мазута).
РБК 01:00
Армия и оружие

Опубликовано видео «слоновьей прогулки» 52 истребителей F-35A

52 боевые машины пятого поколения 388-го и 419-го авиаполков американских Военно-воздушных сил последовательно поднялись в небо с авиабазы Хилл, расположенной в штате Юта.
Рамблер вчера в 03:39
Общество

На Алтае школьник получил 1,5 миллиона, заплатив за маму с ребенком

Интернет-пользователи собрали для школьника 1,5 миллиона рублей. Теперь жизнь маленькой семьи из Алтайского края полностью изменилась.
Российская газета вчера в 07:00
Наука

Активность мозга родителей и младенца синхронизируется во время игры

Американские ученые выяснили, что во время игры активность мозга родителей и младенца синхронизируется.
Anonsens вчера в 14:38
Общество

«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ-100 почти 2 млрд рублей

REGNUM вчера в 04:02
Общество

Медведев призвал запретить некурительные смеси с никотином в ЕАЭС

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости полного запрета никотиносодержащих некурительных смесей на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
РИА Новости вчера в 07:10
Армия и оружие

Российским вертолетоносцам решили дать имена от «Мистралей»

Известия 01:07
Биатлон

Фуркад стал победителем в спринте на этапе Кубка мира

Газета.Ru вчера в 09:53
Хоккей

Медаль или вексель – за что сегодня бой ведет ледовая дружина

В финале Брагину не следовало ждать повторного наказания смутьяна, усадить его на скамью запасных до конца игры уже после первого удаления, и тогда, возможно, не было бы плачевного итога.
Военно-промышленный курьер вчера в 11:49
Общество

Богатейшая женщина Африки оказалась гражданкой России

МИР 24 вчера в 10:46
Армия и оружие

WP узнал о неудачной операции США против еще одного иранского военного

По информации издания, Соединенные Штаты провели отдельную безуспешную операцию против Абдула Резы Шахлаи, одного из ведущих командиров Корпуса стражей исламской революции.
РИА Новости вчера в 13:53
Армия и оружие

«Ильюшин» перенёс поставку двух Ил-76МД-90А на 2020 год

Военное обозрение 01:32
Политика

Власти Абхазии заявили об участии украинцев в попытке госпереворота

В попытке государственного переворота в Сухуме принимали участие украинские граждане, назвавшие себя представителями самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Вечерняя Москва вчера в 09:57
Авто

В Германии продают 34 военных Гелика по заманчивым ценам

Немецкая компания Autohaus Lorinser, являющаяся дилером Mercedes-Benz, выставила на продажу сразу 34 внедорожника G-класса по привлекательным ценам — почти все стоят меньше 20 000 евро (1,36 миллиона рублей), тогда как новый Гелик обойдётся минимум в 7 940 000 рублей.
Журнал Авто.ру 09 января в 23:30
Политика

Трамп заявил о необходимости налаживать торговые отношения с Россией

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Вашингтону необходимо налаживать торговые отношения с Москвой.
RT на русском 01:01
Кино

Новый рекорд: фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей

Tricolor TV Magazine вчера в 10:22
Происшествия

В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса

В китайском городе Ухань 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая стала результатом неизвестного ранее вируса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные городского медицинского управления.
РБК вчера в 22:13
Армия и оружие

Борисов назвал объём экспорта российского вооружения в год

RT на русском 01:28
ещё по теме
Главное