Происшествия
АлтапрессВ Иране разбился украинский лайнер со 180 пассажирами
Украинский лайнер со 180 пассажирами на борту потерпел крушение из-за "технических проблем". ЧП произошло у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство Tasnim.
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На борту разбившегося в Иране самолета находились 11 граждан Украины
Российская газета08 января в 06:14
Все 176 человек, находившихся на борту разбившегося в Тегеране украинского пассажирского самолета, погибли
Эхо Москвы08 января в 01:05
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