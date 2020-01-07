Политика

ДождьДождьВ Иране разработали 13 вариантов мести США за убийство Сулеймани

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у Тегерана есть 13 вариантов мести США за убийство командующего силами спецподразделения Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» Касема Сулеймани. Об этом сообщает агентство Fars.
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У Тегерана есть 13 сценариев возможного ответа на убийство генерала Касема Сулеймани со стороны США, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности (SNSC) Ирана, бывший министр обороны страны Али Шамхани, передает Fars
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Касем Сулеймани
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