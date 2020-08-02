Ранее иранская государственная телерадиокомпания IRIB без указания источника информации сообщила, что организация "Тондар", лидера которой задержали иранские спецслужбы, планировала теракт в генконсульстве России в Реште. Когда планировался теракт, IRIB также не указывает.

с чего всё началось

В Иране антиисламистская группировка «Тондар» («Шахская ассоциация Ирана») планировала совершить теракт в российском генконсульстве в городе Решт. Об этом в субботу, 1 августа, сообщил телеканал IRIB, передает ТАСС.

В Иране сообщили о попытке теракта в генконсульстве России

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