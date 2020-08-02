Политика
ИзвестияВ Иране сообщили о попытке теракта в генконсульстве России
В Иране антиисламистская группировка «Тондар» («Шахская ассоциация Ирана») планировала совершить теракт в российском генконсульстве в городе Решт. Об этом в субботу, 1 августа, сообщил телеканал IRIB, передает ТАСС.
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с чего всё началось
Ранее иранская государственная телерадиокомпания IRIB без указания источника информации сообщила, что организация "Тондар", лидера которой задержали иранские спецслужбы, планировала теракт в генконсульстве России в Реште. Когда планировался теракт, IRIB также не указывает.РИА Новостивчера в 14:53
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Общество
Собянин заявил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве
Второй волны коронавируса в Москве нет, а число новых ежедневно выявляемых случаев инфекции с мая уменьшилось в 10 раз, заявил в воскресенье, 2 августа, мэр столицы Сергей Собянин.
Известия 02:16
Общество
Ильин день: за что русские полюбили древнееврейского пророка Илию
Российская газета вчера в 17:01
Политика
Путин поздравил десантников с Днем ВДВ
Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск (ВДВ) с профессиональным праздником.
РБК 03:13
Здоровье
Врач перечислил симптомы гепатита B
Врач-гепатолог Чавдар Павлов рассказал, какие симптомы свидетельствуют о том, что человек болен гепатитом B. Заведующий научно-исследовательским отделом инновационной терапии Сеченовского университета отметил, что пациенты зачастую обращаются к специалистам, "когда инфекция уже далеко зашла".
Life.ru 01:23
Общество
За сутки еще 96 человек заболели коронавирусом в Саратовской области
За последние сутки еще у 96 жителей Саратовской области лабораторно подтверждено заражение коронавирусом.
Kursk.com вчера в 03:01
Единоборства
Брансон одержал победу над Шахбазяном на турнире UFC Fight Night 173
Американец Дерек Брансон одержал победу над соотечественником Эдменом Шахбазяном на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 173, который прошел в Лас-Вегасе в комплексе UFC APEX.
Газета.Ru 01:32
Политика
Консул РФ встретился с 33 задержанными россиянами в Белоруссии
Российский консул в Белоруссии Кирилл Плетнев заявил, что версия правоохранителей республики о том, что задержанные 33 россиянина замешаны в сговоре с белорусскими оппозиционером и блогером, надумана и недействительна.
Газета.Ru вчера в 07:52
Футбол
Луческу заработает 1 млн евро в случае победы с «Динамо» в чемпионате Украины
Стало известно, сколько Мирча Луческу заработает в случае победы с киевским «Динамо» в чемпионате Украины.
Sport24.ru вчера в 16:23
Происшествия
Адвокат Ефремова назвал его дело «самым легким в практике»
Газета.Ru вчера в 14:42
Общество
Ношение масок в российских вузах станет обязательным с 1 сентября
Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным требованием, исключение может быть сделано для тех, у кого подтверждено наличие антител к коронавирусу, сообщило Минобразования в телеграм-канале.
РИА Новости 31 июля в 09:37
Политика
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Цепкало уехал из Москвы в Киев
Экс-претендент на пост президента Белоруссии, бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало уехал из Москвы, сообщил агентству "Интерфакс" пресс-секретарь политика Алексей Урбан.
Интерфакс 02:59
Происшествия
У муниципального депутата Юлии Галяминой за сутки прошли два обыска
Юлия Галямина может стать третьим человеком, осужденным по уголовной статье о нарушениях на пикетах и митингах.
Эхо Москвы вчера в 03:01
Общество
Определены самые популярные продукты в российских магазинах
За первые семь месяцев 2020 года в супермаркетах «Пятерочка» и «Магнит» самыми популярными продуктами у россиян стали бананы, сахар-песок и картофель.
Lenta.ru 01:28
Космос
Запуск новых спутников связи «Гонец-М» намечен на конец сентября
Фотографии Спутниковая система "Гонец" Речь идёт о первом запуске низкоорбитальных аппаратов "Гонец-М" на ракете-носителе "Союз-2.1б".
3DNews 01:24
Экономика
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Пожилые россияне ждали этой прибавки целый год, ведь каждый год именно в августе пенсии работающих пенсионеров повышаются за счет накопленных пенсионных коэффициентов.
Live24 30 июля в 05:00
Происшествия
Мужчина избил и попытался изнасиловать женщину в поезде Мариуполь-Киев
В поезде, следующем из Мариуполя в Киев, неизвестный мужчина избил женщину, ехавшую вместе с ребёнком.
Discover24 вчера в 13:35
Происшествия
Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве
На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия вчера в 00:47
Общество
Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша
Вечерняя Москва 31 июля в 10:46
Политика
Республиканская партия США проведет предвыборный съезд без прессы
Предвыборный съезд Республиканской партии США впервые пройдет в закрытом для журналистов режиме, 1 августа сообщает пресс-служба съезда партии.
ИА Красная Весна вчера в 23:54
Происшествия
Контрабандист ранен при попытке пересечь границу с Украиной
Инцидент с участием контрабандиста, пытавшегося незаконно пересечь границу России и Украины, произошел недалеко от села Григорьевка Ростовской области.
Пятый канал 31 июля в 11:23
Общество
Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновят с 15 августа
С 15 августа Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 07:47
Киберспорт
Flamie удалил CS 1.6 после завершения первой половины шоу-матча
Natus Vincere уступили NAVI-2010 в CS 1.6 со счетом 1-2 в шоу-матче.
Cyber.sports.ru вчера в 13:12
Авто
Назвали главные недостатки и преимущества Lada Vesta
Современные автомобильные тенденции заставляют производителя вскоре обновить пятилетнюю модель, а пока специалисты назвали плюсы и минусы существующей машины.
Car.ru 00:42
Общество
ПФР сообщил правила выплаты 35 тыс. рублей на ребенка до 1 октября
До 1 октября 2020 года многие российские семьи с детьми смогут получить ориентировочно до 35 000 рублей.
Evo-rus.com 02:17
Политика
Bloomberg: Кремль не планирует разгонять митинги в Хабаровске
Российские власти не намерены разгонять митинги, которые проходят в Хабаровске в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала.
БИЗНЕС Online вчера в 15:28
Здоровье
Россиянам перечислили необходимые после коронавируса витамины
Переболевшим COVID-19 россиянам, у которых сохраняется плохое самочувствие, следует принимать витамин D и витамины группы B. Об этом заведующая отделением скорой медицинской помощи Городской Мариинской больницы Татьяна Рыбка рассказала в интервью «Российской газете».
Lenta.ru 00:33
Общество
В России выявлено 5 427 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 5 427 новых случаев коронавируса в 85 регионах.
Эхо Москвы 03:30
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным на YouTube-канале «Евровидения»
Клип на песню Uno российской поп-панк-рэйв-группы Little Big стал абсолютным рекордсменом по количеству просмотров на YouTube-канале песенного конкурса «Евровидения».
РБК 02:01
Шоу-бизнес
Дочь Сергея Бодрова-младшего вышла замуж
Дочь безвременно ушедшего из жизни актера Сергея Бодрова Ольга сыграла свадьбу.
Суть событий 03:15