Политика
ИзвестияВ Иране сообщили о попытке теракта в генконсульстве России
В Иране антиисламистская группировка «Тондар» («Шахская ассоциация Ирана») планировала совершить теракт в российском генконсульстве в городе Решт. Об этом в субботу, 1 августа, сообщил телеканал IRIB, передает ТАСС.
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с чего всё началось
Ранее иранская государственная телерадиокомпания IRIB без указания источника информации сообщила, что организация "Тондар", лидера которой задержали иранские спецслужбы, планировала теракт в генконсульстве России в Реште. Когда планировался теракт, IRIB также не указывает.РИА Новостивчера в 14:53
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Посольство РФ считает слухами данные о подготовке теракта в генконсульстве в Иране
Газета.Ruвчера в 15:21
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Армия и оружие
НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле
Piter.tv 31 июля в 00:46
Происшествия
Украинскую телеведущую избили и пытались изнасиловать на глазах у сына
На Украине избили и пытались изнасиловать на глазах у сына телеведущую Анастасию Луговую, инцидент произошел в поезде, который следовал из Мариуполя в Киев.
РИА Новости вчера в 22:54
Политика
Лукашенко поручил «не принимать жесткие меры» против «боевиков ЧВК»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил корректно обращаться с задержанными в республике россиянами, которых Комитет госбезопасности страны считает бойцами частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
РБК вчера в 14:33
Экономика
Стоимость биткоина достигла $12 тыс. впервые с августа 2019 года
Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — впервые с августа 2019 года приблизилась к отметке в $12 тыс. на фоне постепенного восстановления мировой экономики.
Известия 00:45
Общество
Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша
Вечерняя Москва 31 июля в 10:46
Общество
Число задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек
Акция в Петербурге была заявлена как «кормление голубей». Всего было задержано более 20 человек, ранее сообщалось о 10 задержанных.
Коммерсантъ вчера в 09:36
Экономика
В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России
Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
РИА Новости вчера в 09:53
Политика
Путин подписал закон, разрешающий сплошную вырубку леса у Байкала
Закон, позволяющий проводить сплошные рубки леса вблизи Байкала для расширения Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали (Транссиб), подписал президент РФ Владимир Путин 31 июля.
ИА Красная Весна 31 июля в 08:34
Происшествия
За сутки в Кузбассе коронавирус выявлен у 79 человек
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Kursk.com 01:11
Общество
В США провели ДНК-исследование о рабстве
Lenta.ru вчера в 22:18
Здоровье
108 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае за сутки
За прошедшие сутки выявили 108 новых инфицированных, выздоровели еще 19 пациентов, 4 носителя COVID-19 скончались, в том числе один непосредственно от коронавируса и вызванных им осложнений.
Kursk.com вчера в 05:52
Кино
Об экранизации сериала по мотивам «The Last of Us» рассказали создатели
ГЛАС.RU вчера в 09:40
Экономика
В России на 20% выросли оптовые цены на яблоки
Оптовая цена на российские яблоки выросла в стране на 20%, возможно и дальнейшее удорожание этого вида продукции.
ТАСС вчера в 07:05
Футбол
Черчесов прокомментировал признание Дзюбы лучшим игроком сезона РПЛ
Главный тренер сборной России прокомментировал присвоение нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе награды лучшему игроку сезона-2019/20 РПЛ.
Metaratings вчера в 12:26
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о «козыре» для его оправдания
Адвокат обвиняемого в смертельном ДТП Михаила Ефремова заявил, что у него есть «козырь», который докажет невиновность актера.
Коммерсантъ вчера в 22:41
Космос
Корабль Crew Dragon Маска отстыковался от МКС для возвращения на Землю
Принадлежащий компании SpaceX космический корабль Crew Dragon в автоматическом режиме отстыковался от МКС, чтобы вернуться на Землю.
Газета.Ru вчера в 19:53
Единоборства
Олейник назвал причины поражения Емельяненко
Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник назвал причины поражения Александра Емельяненко в поединке с Магомедом Исмаиловым.
Lenta.ru вчера в 17:24
Здоровье
Россиянам перечислили необходимые после коронавируса витамины
Переболевшим COVID-19 россиянам, у которых сохраняется плохое самочувствие, следует принимать витамин D и витамины группы B. Об этом заведующая отделением скорой медицинской помощи Городской Мариинской больницы Татьяна Рыбка рассказала в интервью «Российской газете».
Lenta.ru 00:33
Общество
Поклонская предложила ввести спецназ в Феодосию и навести там порядок
News.ru вчера в 08:59
Общество
ПФР сообщил правила выплаты 35 тыс. рублей на ребенка до 1 октября
В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, как семьи смогут получить выплаты на детей в размере до 35 000 рублей.
ToDay News Ufa 31 июля в 06:19
Общество
В России провели более 28,7 миллиона тестов на коронавирус
Более 28,7 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 252 тысячи человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
РИА Новости 01:17
Политика
Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии
Служба внешней разведки (СВР) РФ следит за событиями, которые развиваются вокруг задержания в Белоруссии группы россиян.
Известия вчера в 07:51
Экономика
Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку
С 1 августа начинается ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров. Их около 14-15 миллионов человек.
Российская газета 30 июля в 12:07
Общество
Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей
REGNUM 31 июля в 17:10
Футбол
Николич рассказал, что Кокорин был готов перейти в «Локомотив»
RT на русском вчера в 13:42
Политика
Кравчук предложил привлечь США к установлению мира в Донбассе
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что решить вопрос установления мира на востоке страны будет очень сложно без участия США, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты вчера в 20:08
Общество
Власти США предъявили обвинения во взломе Twitter троим подозреваемым
Американские власти предъявили обвинения трем молодым людям в скоординированном взломе аккаунтов в Twitter, которое произошло 15 июля.
Московский Комсомолец 31 июля в 16:49
Шоу-бизнес
Хилькевич показала фото в нижнем белье, которое возмутило ее мужа
Непонятно оправдывается Хилькевич или хвастается, но в любом случае ее фигуре можно позавидовать.
CT news 31 июля в 10:08