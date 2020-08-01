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Российская газета
Российская газета

Спецслужбы Ирана заявили о предотвращенном нападении на консульство РФ

В Иране спецслужбы провели операцию по задержанию членов террористической группировки "Тондар", передает ТАСС со ссылкой на телерадиовещательнаю корпорацию ИРИБ. Сообщается, что боевики планировали ряд терактов, включая и нападение на генеральное консульство России в городе Решт.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Посольство в Иране опровергло данные о попытке теракта в генконсульстве

Ранее иранская государственная телерадиокомпания IRIB без указания источника информации сообщила, что организация "Тондар", лидера которой задержали иранские спецслужбы, планировала теракт в генконсульстве России в Реште. Когда планировался теракт, IRIB также не указывает.
РИА Новостивчера в 14:53
Подробнее о событии
Известия

В Иране сообщили о попытке теракта в генконсульстве России

Известия19:35
Газета.Ru

Посольство РФ считает слухами данные о подготовке теракта в генконсульстве в Иране

Газета.Ruвчера в 15:21
РБК

Дипломаты назвали слухами данные о попытке теракта в консульстве России

РБКвчера в 15:42
Lenta.ru

Задержанные в Иране террористы планировали теракт в генконсульстве России

Lenta.ruвчера в 15:19
ТАСС

СМИ: теракт в генконсульстве РФ планировала группировка, главаря которой задержали в Иране

ТАССвчера в 15:06
РИА Новости

Посольство в Иране опровергло данные о попытке теракта в генконсульстве

РИА Новостивчера в 14:53
Интерфакс

Иранские СМИ сообщили о запланированном теракте против генконсульства РФ

Интерфаксвчера в 15:57
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В России завершены клинические испытания вакцины против коронавируса

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.
РИА Новостивчера в 07:43

Два бойца НМ ЛНР получили ранения в результате атаки беспилотника ВСУ

Два военнослужащих Народной милиции Луганской Народной Республики получили ранения в результате атаки беспилотного летательного аппарата, запущенного одним из находящих в регионе военизированных формирований, подконтрольных Киеву.
ФАН31 июля в 16:00
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Консул РФ встретился с 33 задержанными россиянами в Белоруссии

Российский консул в Белоруссии Кирилл Плетнев заявил, что версия правоохранителей республики о том, что задержанные 33 россиянина замешаны в сговоре с белорусскими оппозиционером и блогером, надумана и недействительна.
Газета.Ruвчера в 07:52
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15-летний Пиняев стал самым молодым футболистом в истории ФНЛ

Нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев дебютировал в ФНЛ в возрасте 15 лет и 9 месяцев, выйдя на поле на 64-й минуте матча 1-го тура против «Спартака-2» (1:2). Таким образом, воспитанник московского клуба стал самым молодым футболистом, задействованным в матчах лиги, образованной в декабре 2010-го года.
Спорт-Экспрессвчера в 10:07
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Адвокат вдовы Энди Картрайта рассказала о подробностях расчленения

Мать жены погибшего в Санкт-Петербурге рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) не помогала его вдове Марине Кохал расчленять тело, а истинным мотивом совершенного женщиной поступка было «сохранение светлой памяти о муже».
Lenta.ru19:07

Правительство РФ намерено снизить первый взнос льготной ипотеки до 15%

Москва, 1 августа 2020, 14:41 — REGNUM Решение о снижении первого взноса программы льготной ипотеки, которая позволяет взять кредит на жилье нового строительства под 6,5% годовых, с 20 до 15% собирается принять правительство России.
REGNUMвчера в 07:41
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Следствие по делу об изнасиловании против Депардье могут возобновить

Парижская прокуратура направила следственному судье запрос о возобновлении расследования обвинений в изнасиловании, которые ранее были выдвинуты против актера Жерара Депардье, пишут французские СМИ.
Газета.Ruвчера в 12:40
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