Спецслужбы Ирана заявили о предотвращенном нападении на консульство РФ
В Иране спецслужбы провели операцию по задержанию членов террористической группировки "Тондар", передает ТАСС со ссылкой на телерадиовещательнаю корпорацию ИРИБ. Сообщается, что боевики планировали ряд терактов, включая и нападение на генеральное консульство России в городе Решт.В источнике
С чего всё началось
Посольство в Иране опровергло данные о попытке теракта в генконсульстве
Ранее иранская государственная телерадиокомпания IRIB без указания источника информации сообщила, что организация "Тондар", лидера которой задержали иранские спецслужбы, планировала теракт в генконсульстве России в Реште. Когда планировался теракт, IRIB также не указывает.
РИА Новостивчера в 14:53
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Газета.Ruвчера в 15:21