Политика
МР7.руВ Иране студенты вышли на антиправительственный митинг
Поводом стал сбитый иранскими вооруженными силами украинский пассажирский самолет. На улицах Тегерана начался антиправительственный митинг, в нем участвуют студенты и обычные жители, сообщает телеграм-канал Mash.
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Наука
3D-очки помогли найти у каракатицы стереоскопическое зрение
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о рекордном потеплении
На грядущей неделе в Москве будет аномально тепло — воздух прогреется до +4 градусов.
Авто
УАЗ запустит новую спецверсию внедорожника УАЗ «Патриот»
Ульяновский автозавод готовит к старту продаж новую лимитированную серию внедорожника УАЗ «Патриот», посвященную 200-летию открытия Антарктиды кругосветной экспедицией Беллинсгаузена-Лазарева в 1820 году.
Общество
Меган Маркл заключила контракт с Disney
Герцогиня Сассекская, супруга британского принца Гарри Меган Маркл, подписала контракт с компанией Disney, сообщает The Times.
Политика
Армия Хафтара объявила о прекращении огня в Ливии
Ливийская национальная армия, возглавляемая фельдмаршалом Халифой Хафтаром, объявила о прекращении огня после полуночи 12 января (01:00 мск).
Хоккей
«Йокерит» в Таллине уступил «Северстали»
Армия и оружие
Министр обороны Франции призвала защитить ядерную сделку с Ираном
Министр обороны Франции призвала провести прозрачное расследование авиакатастрофы в Тегеране и создать необходимые условия для дискуссий.
Происшествия
Актриса и модель Ксения Пунтус выпала из окна в центре Москвы
Российская модель и актриса Ксения Пунтус была госпитализирована после того, как при пока не выясненных обстоятельствах выпала в Москве из окна третьего этажа.
Политика
Борисов потребовал от «Роскосмоса» оздоровить космическую отрасль
Космической отрасли России нужно обеспечить рентабельность и начать серийное производство техники, считает вице-премьер Юрий Борисов.
Происшествия
В Австралии акулы съели немецкого футболиста
Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.
Происшествия
В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 4,7
Политика
Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»
Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
Политика
В Госдуме осудили действия Ирана, сбившего украинский самолёт
Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что российские парламентарии осуждают действия Ирана, сбившего украинский самолёт, но понимают, что на этот удар их спровоцировали США.
Общество
Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри
Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на котором будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
Общество
Умер правивший почти 50 лет султан Омана
Технологии
«Яндекс» планирует запустить собственного виртуального оператора связи
"Яндекс" планирует запустить виртуального сотового оператора.
Происшествия
На заводе под Белгородом взорвался газ
Политика
Пушков счел Турчинова больным после его слов о сбитом в Иране Boeing
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что Россия должна вместе с Ираном нести ответственность за крушение Boeing 737-800 в Тегеране.
Наука
За 200 лет снизилась нормальная температура человека
Ка сообщает Today News Ufa, американские ученые выяснили, что за последние 200 лет температура человека снизилась.
Футбол
«Мец» обыграл «Страсбур» и прервал девятиматчевую серию без побед
«Мец» дома одержал победу над «Страсбуром» в матче 20-го тура чемпионата Франции.
Происшествия
Генконсул РФ опроверг задержание Евгения Пригожина в ФРГ
Генконсул России в Мюнхене Сергей Ганжа опроверг сообщения о задержании российского бизнесмена Евгения Пригожина в Германии, сообщает «Интерфакс».
Общество
На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером
Политика
Посла Британии задержали за участие в протестах в Тегеране
Посла Великобритании в Иране Роберта Макейра задержали на несколько часов по подозрению в организации акций протеста 11 января и участии в них, пишет иранское агентство Tasnim.
Происшествия
Восемь человек погибли из-за шторма на юге США
По меньшей мере восемь человек погибли в результате сильных штормов, охвативших некоторые районы юга США, передает "Би-би-си".
Политика
Киев выплатит по $8,3 тысячи семьям погибших в Иране украинцев
Правительство Украины выплатит по 8,3 тысячи долларов семьям погибших украинцев в авиакатастрофе в Иране, заявил в субботу премьер Алексей Гончарук.
Экономика
Правительство РФ увеличило базовый тариф на электроэнергию для ДФО
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев 31 декабря 2019 года подписал распоряжение по установлению на 2020 год базового уровня цен на электроэнергию для регионов Дальнего Востока.
Политика
Хейл: США видят в России изобретательного и жёсткого конкурента
Соединённые Штаты видят в России изобретательного и жёсткого конкурента, заявил заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл.
Экономика
Эксперты оценили в $900 млн потери бюджета от «игры кодами» на мазуте
Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) недоплатили в бюджет более 55 млрд руб. (около $900 млн) в январе—октябре 2019 года, избегая экспортных пошлин путем «игры кодами» при таможенном декларировании темных нефтепродуктов (мазута).
Происшествия