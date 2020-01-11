Поводом стал сбитый иранскими вооруженными силами украинский пассажирский самолет. На улицах Тегерана начался антиправительственный митинг, в нем участвуют студенты и обычные жители, сообщает телеграм-канал Mash.

В Иране студенты вышли на антиправительственный митинг

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