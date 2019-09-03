Общество
REGNUMВ Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna. Соответствующее решение принял суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед (Иран).
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 23:34, Вашингтон
Политика
Посольство РФ ответило Болгарии на слова о роли СССР во Второй мировой
Российские дипломаты отметили, что экспозиция призвана ознакомить болгарскую общественность с архивными материалами, многие из которых не так давно были рассекречены и свидетельствуют о решающей роли Красной армии в избавлении человечества от фашистской чумы.
Известия 23:05
Политика
Путин раскритиковал Сбербанк за отказ в помощи пострадавшим от паводка
Life.ru вчера в 08:28
Политика
Путин назначил доплаты работникам первичной медпомощи
В прошлом месяце Владимир Путин в ходе совещания в Кремле по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения заявил, что пациенты российский больниц жалуются на плохие условия.
Газета.Ru 16:33
Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
ТК Звезда 00:40
Политика
Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной
Белоруссия была вынуждена закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия, заявил Александр Лукашенко.
РИА Новости 04:44
Общество
Трансгендер женился на женщине в московском СИЗО
В СИЗО №6 заключенный трансгендер Назар Гулевич, которого до смены пола звали Анастасия, женился на девушке Елене.
Газета.Ru 14:41
Финансы
Сбербанк обсуждает с правительством поддержку Антипинского НПЗ
Сбербанк обсуждает с правительством РФ поддержку Антипинского НПЗ, сообщил журналистам зампред правления Сбербанка Анатолий Попов в кулуарах Восточного экономического форума.
ТАСС 23:23
Происшествия
Появилось фото взорвавшегося Су-25
В сети появилась фотография с места падения учебно-боевого штурмовика Су-25УБ на Ставрополье.
Lenta.ru 14:05
Финансы
Снижение ставки ЦБ ослабит позицию рубля
В пятницу состоится заседание ЦБ РФ, консенсус-прогноз сводится к тому, что регулятор снизит ставку до 7%, что ослабит позицию рубля относительно ведущих мировых валют.
Finam.Ru вчера в 06:30
Политика
Трамп рассказал о ходе торговых переговоров с Китаем
Президент США Дональд Трамп высказался о ходе переговоров, касающихся торговой сделки с Китаем.
Известия 12:03
Здоровье
Елена Малышева рассказала, как похудеть за две недели
Российская газета 10:15
Шоу-бизнес
Тарасов сообщил о беременности Костенко
Тарасов сообщил, что его жена, Анастасия Костенко, станет матерью во второй раз.
ФАН 07:25
Политика
В Берлине состоялась встреча советников «нормандской четверки»
В Берлине прошла встреча внешнеполитических советников лидеров «нормандской четверки», в которую входят Россия, Германия, Франция и Украина.
Евразия Daily вчера в 22:17
Происшествия
Студента Егора Жукова отпустили под домашний арест
Российская газета 13:08
Общество
Скворцова пообещала максимально быстро зарегистрировать «Фризиум»
Министерство здравоохранения России планирует максимально быстро зарегистрировать лекарственный препарат против эпилепсии «Фризиум».
РБК 23:16
Политика
Минприроды научно обосновало расширение границ РФ в Арктике
Российская газета 22:57
Авто
В Сети появилось фото интерьера обновленного внедорожника Lada 4x4
В Сети появилось фото интерьера обновленного российского внедорожника Lada 4x4. Речь идет об очередном рестайлинге модели.
UfaTime.ru 15:20
Кино
На Венецианском фестивале показали фильм «Мартин Иден»
В конкурсной программе 76-го Венецианского кинофестиваля представили ленту «Мартин Иден» итальянского режиссера Пьетро Марчелло.
Россия – Культура 08:30
Происшествия
Пилот, посадивший A321 в кукурузном поле, возвращается к полетам
Дамир Юсупов вновь будет управлять самолетами начиная с текущей недели Пилот "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов с текущей недели возвращается к полетам, сообщает Regnum со ссылкой на пресс-службу компании.
АМИТЕЛ 21:15
Общество
Минприроды назвало российские города с самым грязным воздухом
Минприроды опубликовало проект госдоклада «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2018 году», в котором перечислило российские города с самым загрязненным воздухом.
Известия 21:40
Гаджеты
Google выпустила релизную версию Android 10
Android 10 приносит встроенную поддержку складных смартфонов и сотовых сетей 5G.
MobiDevices 14:24
Экономика
Забайкалье получит более 5 млрд рублей от инвестора
Корпорация собирается инвестировать более пяти миллиардов рублей в региональные проекты.
Российская газета 23:16
Космос
Российский космонавт рассказал о лишениях женщин-космонавтов
Российский космонавт Александр Скворцов предупредил женщин, которые стремятся полететь в космос.
Комсомольская правда 08:55
Здоровье
В России выросла продолжительность жизни
Известия 22:25