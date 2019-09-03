Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna. Соответствующее решение принял суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед (Иран).

В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой

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