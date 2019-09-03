Общество
Газета.RuСкандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ. Отмечается, что родители ребенка были вызваны в суд.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 20:23, Вашингтон
Общество
В Минприроды назвали российские города с самым грязным воздухом
Минприроды определило российские города с самым загрязненным воздухом, наибольшее их число приходится на Сибирь, говорится в проекте государственного доклада "О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году", размещенном на сайте ведомства.
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Pagani представила лимитированную версию гиперкара Huayra Imola
Сногсшибательная версия модели Huayra получила название Imola.
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У детей «из пробирки» нашли изменения в ДНК
Сообщается, что речь идёт о метилировании ДНК — изменении её структуры, при котором некоторые атомы присоединяются к другим молекулам.
Life.ru 07:19
Происшествия
Мать утонувшей в Турции россиянки рассказала о гибели дочери
Мать погибшей в отеле в Анталье пятилетней девочки рассказала о произошедшем. Ее слова приводит телеканал РЕН ТВ.
РИА Новости 15:32
Шоу-бизнес
61-летняя Шэрон Стоун в купальнике выглядит вдвое моложе
Особого уважения заслуживает и тот факт, что прекрасную физическую форму Шэрон Стоун поддерживает, имея целый букет серьезных заболеваний, таких как сахарный диабет и астма.
Wday.ru 08:30
Политика
Грузия: оппозиция созывает всех сторонников к зданию парламента
Как известно, уже бывший премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил об отставке 2 сентября несколько необычным способом — постом в соцсети, после чего встретился с ведущими грузинских телевизионных ток-шоу и дал некоторые «разъяснения» и ответы на отдельные вопросы.
REGNUM 10:36
Технологии
РИА Новости выпустило инфоленту для участников ВЭФ-2019
Агентство РИА Новости (в составе медиагруппы "Россия сегодня") выпустило в мобильном приложении "Динамика дня" специальную информационную ленту для участников V Восточного экономического форума (ВЭФ-2019), а также для тех, кто хочет быть в курсе событий форума и вокруг него.
РИА Новости 18:00
Космос
От Юпитера откололся фрагмент размером с Антарктиду – Земля не переживет столь мощного удара
Некоторые уфологи предположили, что неспешный процесс утилизации ядерного вооружения мощными сверхдержавами объясняется желанием мощным ударом сокрушить космического исполина, отколовшегося от Юпитера.
ЛигаNews.net 08:52
Здоровье
Попова рассказала о планах по прививанию населения от гриппа
Более 50% населения России планируется привить от гриппа в предстоящем эпидемическом сезоне, при этом среди людей, попадающих в группу риска, охват вакцинацией должен составить не менее 75%, заявила в интервью РИА Новости на площадке Восточного экономического форума глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 19:18
Политика
Жириновский назвал Польшу виновником Второй мировой войны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что во всех учебниках истории необходимо указать, что Польша является главным виновником начала Второй мировой войны.
РБК 01 сентября в 23:32
Армия и оружие
Мадуро объявил о проведении военных учений на границе с Колумбией
По словам президента Венесуэлы Николаса Мадуро, вооруженные силы Боливарианской Республики проведут маневры на границе с Колумбией.
Московский Комсомолец 19:50
Общество
Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО
В московском СИЗО № 6 состоялась церемония бракосочетания трансгендера, который находится под стражей, с женщиной.
Вести.Ru 12:18
Политика
Американский сенатор Майк Ли получил российскую визу
На прошлой неделе сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон и сенатор-демократ от Коннектикута Крис Мерфи заявили, что российское правительство отказалось предоставить им визы.
Интерфакс 19:25
Шоу-бизнес
Вдова Децла рассказала, что ей пришлось переехать после смерти рэпера
У вдовы Децла накопилось множество претензий к Ирине Толмацкой, и она решила откровенно поделиться ими с пользователями социальных сетей.
Woman.ru 11:30
Происшествия
Штурмовик Су-25 разбился на Кавказе
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Армия и оружие
Ракету «Союз» с украинскими комплектующими готовят к пуску с Байконура
Началась подготовка к последнему пуску ракеты-носителя "Союз-ФГ", в которой используются украинские комплектующие.
РИА Новости 18:02
Экономика
Якутск рассмотрит возможность перехода на «альтернативную котельную»
Власти Якутска рассмотрят возможность перехода на новый метод тарифообразования в сфере теплоснабжения - "альтернативную котельную".
ТАСС 19:46
Экономика
Минтранс назвал невозможной реконструкцию трассы М-7
Реконструкция трассы М-7 Москва — Уфа, даже частичная, обойдется дороже строительства новой трассы и поэтому становится невозможной.
РБК 11:28
Экономика
Датский фонд продаст акции «Роснефти», ExxonMobil и BP ради экологии
Пенсионный фонд Дании MP Pension хочет продать акции десяти крупнейших нефтяных компаний мира на сумму порядка $95 млн, поскольку их долгосрочные планы не соответствуют требованиям Парижского соглашения по климату.
РБК 13:47
Происшествия
Суд вынес первый приговор по делу о беспорядках 27 июля в Москве
RT на русском 06:46
Политика
Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ
Президент РФ Владимир Путин прибыл во Владивосток, где в ближайшие дни примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и проведет ряд встреч с иностранными лидерами.
ТАСС 11:23
Экономика
Минэкономразвития хочет усложнить блокировку счетов бизнеса
Минэкономразвития планирует усложнить процесс блокировки банковских счетов компаний, а также упростить их разблокировку, сообщает РБК со ссылкой на план ведомства «Трансформация делового климата».
Ведомости 12:00
Экономика
Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка
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Общество
Самый опасный город России находится в Ростовской области
Наименее безопасно чувствуют себя жители города Шахты Ростовской области – средняя оценка по городу составила 4,5 балла, это вдвое ниже среднероссийского уровня.
Вести.Ru 11:40
Армия и оружие
На Украине разделят должность главкома ВСУ и начальника генштаба
Должности начальника генштаба и главнокомандующего Вооруженными силами Украины разделят, заявил первый заместитель главы генштаба ВСУ Игорь Колесник.
ТК Звезда 16:20
Футбол
Форвард «Ахмата» Мбенг выбыл на месяц из-за перелома ребра
Форвард «Ахмата» Аблайе Мбенг получил перелом ребра на тренировке команды перед матчем 8-го тура РПЛ против «Тамбова» (1:1). Об этом сообщила пресс-служба грозненцев в инстаграме.
Sport24.ru 18:21