Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ. Отмечается, что родители ребенка были вызваны в суд.

Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли

Общество В Минприроды назвали российские города с самым грязным воздухом Минприроды определило российские города с самым загрязненным воздухом, наибольшее их число приходится на Сибирь, говорится в проекте государственного доклада "О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году", размещенном на сайте ведомства.

Наука У детей «из пробирки» нашли изменения в ДНК Сообщается, что речь идёт о метилировании ДНК — изменении её структуры, при котором некоторые атомы присоединяются к другим молекулам.

Происшествия Мать утонувшей в Турции россиянки рассказала о гибели дочери Мать погибшей в отеле в Анталье пятилетней девочки рассказала о произошедшем. Ее слова приводит телеканал РЕН ТВ.

Шоу-бизнес 61-летняя Шэрон Стоун в купальнике выглядит вдвое моложе Особого уважения заслуживает и тот факт, что прекрасную физическую форму Шэрон Стоун поддерживает, имея целый букет серьезных заболеваний, таких как сахарный диабет и астма.

Политика Грузия: оппозиция созывает всех сторонников к зданию парламента Как известно, уже бывший премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил об отставке 2 сентября несколько необычным способом — постом в соцсети, после чего встретился с ведущими грузинских телевизионных ток-шоу и дал некоторые «разъяснения» и ответы на отдельные вопросы.

Технологии РИА Новости выпустило инфоленту для участников ВЭФ-2019 Агентство РИА Новости (в составе медиагруппы "Россия сегодня") выпустило в мобильном приложении "Динамика дня" специальную информационную ленту для участников V Восточного экономического форума (ВЭФ-2019), а также для тех, кто хочет быть в курсе событий форума и вокруг него.

Космос От Юпитера откололся фрагмент размером с Антарктиду – Земля не переживет столь мощного удара Некоторые уфологи предположили, что неспешный процесс утилизации ядерного вооружения мощными сверхдержавами объясняется желанием мощным ударом сокрушить космического исполина, отколовшегося от Юпитера.

Здоровье Попова рассказала о планах по прививанию населения от гриппа Более 50% населения России планируется привить от гриппа в предстоящем эпидемическом сезоне, при этом среди людей, попадающих в группу риска, охват вакцинацией должен составить не менее 75%, заявила в интервью РИА Новости на площадке Восточного экономического форума глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Политика Жириновский назвал Польшу виновником Второй мировой войны Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что во всех учебниках истории необходимо указать, что Польша является главным виновником начала Второй мировой войны.

Армия и оружие Мадуро объявил о проведении военных учений на границе с Колумбией По словам президента Венесуэлы Николаса Мадуро, вооруженные силы Боливарианской Республики проведут маневры на границе с Колумбией.

Общество Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО В московском СИЗО № 6 состоялась церемония бракосочетания трансгендера, который находится под стражей, с женщиной.

Политика Американский сенатор Майк Ли получил российскую визу На прошлой неделе сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон и сенатор-демократ от Коннектикута Крис Мерфи заявили, что российское правительство отказалось предоставить им визы.

Шоу-бизнес Вдова Децла рассказала, что ей пришлось переехать после смерти рэпера У вдовы Децла накопилось множество претензий к Ирине Толмацкой, и она решила откровенно поделиться ими с пользователями социальных сетей.

Экономика Якутск рассмотрит возможность перехода на «альтернативную котельную» Власти Якутска рассмотрят возможность перехода на новый метод тарифообразования в сфере теплоснабжения - "альтернативную котельную".

Экономика Минтранс назвал невозможной реконструкцию трассы М-7 Реконструкция трассы М-7 Москва — Уфа, даже частичная, обойдется дороже строительства новой трассы и поэтому становится невозможной.

Экономика Датский фонд продаст акции «Роснефти», ExxonMobil и BP ради экологии Пенсионный фонд Дании MP Pension хочет продать акции десяти крупнейших нефтяных компаний мира на сумму порядка $95 млн, поскольку их долгосрочные планы не соответствуют требованиям Парижского соглашения по климату.

Политика Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ Президент РФ Владимир Путин прибыл во Владивосток, где в ближайшие дни примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и проведет ряд встреч с иностранными лидерами.

Экономика Минэкономразвития хочет усложнить блокировку счетов бизнеса Минэкономразвития планирует усложнить процесс блокировки банковских счетов компаний, а также упростить их разблокировку, сообщает РБК со ссылкой на план ведомства «Трансформация делового климата».

Общество Самый опасный город России находится в Ростовской области Наименее безопасно чувствуют себя жители города Шахты Ростовской области – средняя оценка по городу составила 4,5 балла, это вдвое ниже среднероссийского уровня.

Армия и оружие На Украине разделят должность главкома ВСУ и начальника генштаба Должности начальника генштаба и главнокомандующего Вооруженными силами Украины разделят, заявил первый заместитель главы генштаба ВСУ Игорь Колесник.