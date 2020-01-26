В Иране приземлился загоревшийся во время полета самолет. Об этом сообщает агентство Mehr. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Загоревшийся в полете самолет сел в Иране

Религия Ушел из жизни протоиерей Всеволод Чаплин Скончался известный священник и общественный деятель, автор и ведущий программ на ТВ и радио протоиерей Всеволод Чаплин.

Происшествия В Ленинградской области в ДТП с маршруткой погиб человек В Ленинградской области маршрутка съехала в кювет, в результате погиб один человек и еще пятеро пострадали, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по региону.

Политика Путин напомнил об отсутствии срока давности для преступлений нацистов Президент России Владимир Путин подчеркнул, что преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны не имеют срока давности и будущие поколения должны хранить и защищать правду о тех событиях.

Политика Израильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании «В результате нашего обсуждения Наама приняла решение обратиться к президенту России с ходатайством о помиловании и освобождении, и такое ходатайство ею уже подано в письменном виде в установленном порядке через администрацию следственного изолятора, в котором она находится», — говорится в заявлении защиты.

Шоу-бизнес Актриса Екатерина Волкова рассказала о своем смертельном диагнозе Несколько лет назад при переливании крови актрису заразили вирусом гепатита С. Российская актриса, модель и певица Екатерина Волкова рассказала, что неизлечимо больна.

Биатлон Фуркад оценил выступление Логинова в этом сезоне Французский биатлонист Мартен Фуркад поделился мнением о выступлении спортсмена сборной России Александра Логинова в текущем сезоне.

Общество Лукашенко одобрил изменение контракта по газу с Россией Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, который предусматривает внесение изменений в контракт с Россией о поставках природного газа.

Армия и оружие Американские истребители перехватили в Сирии два российских военных вертолёта Ми-17 Несколько часов назад два американских истребителя вошли в воздушное пространство Сирии с восточного направления и провели перехват двух российских военных вертолётов Ми-17, которые попытались войти в воздушное пространство над территорией, где располагаются американские военные базы.

Общество Белоруссия получила первую партию норвежской нефти 20 января председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков заявил, что Белоруссия закупила 80 000 т норвежской нефти.

Происшествия На вокзале в Екатеринбурге оцепили поезд из Китая Сегодня на вокзале в Екатеринбурге был оцеплен поезд из Китая. Пассажиров не пускают по первому пути, а рядом дежурит бригада скорой помощи.