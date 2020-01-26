Происшествия
Газета.RuЗагоревшийся в полете самолет сел в Иране
В Иране приземлился загоревшийся во время полета самолет. Об этом сообщает агентство Mehr. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.
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Армия и оружие
Сирийская армия начала атаку по боевикам в Алеппо
Религия
Ушел из жизни протоиерей Всеволод Чаплин
Скончался известный священник и общественный деятель, автор и ведущий программ на ТВ и радио протоиерей Всеволод Чаплин.
Наука
Останки оленей помогли членистоногим и растениям
Общество
Жена главы Чувашии прокомментировала скандальное видео с супругом
Жена главы Чувашии Михаила Игнатьева назвала поведение мужа "шуткой". По словам Ларисы Игнатьевой, видео "переделано, форматировано".
Происшествия
В Ленинградской области в ДТП с маршруткой погиб человек
В Ленинградской области маршрутка съехала в кювет, в результате погиб один человек и еще пятеро пострадали, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по региону.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Здоровье
Названы главные жалобы российских туристов в Турции
Ранее главной приманкой для российских туристов в Турции назвали наличие моря и пляжей.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Транмер Роверс» в Кубке Англии
Матч 1/16 финала Кубка Англии Транмер Роверс Манчестер Юнайтед завершился со счетом 0:6.
Общество
Три реактивных снаряда упали около «зеленой зоны» в Багдаде
Три реактивных снаряда упали вечером в воскресенье близ "зеленой зоны" Багдада, в которой расположены правительственные учреждения и посольства, сообщает телеканал "ас-Сумария".
Политика
Путин напомнил об отсутствии срока давности для преступлений нацистов
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны не имеют срока давности и будущие поколения должны хранить и защищать правду о тех событиях.
Политика
Израильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании
«В результате нашего обсуждения Наама приняла решение обратиться к президенту России с ходатайством о помиловании и освобождении, и такое ходатайство ею уже подано в письменном виде в установленном порядке через администрацию следственного изолятора, в котором она находится», — говорится в заявлении защиты.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Волкова рассказала о своем смертельном диагнозе
Несколько лет назад при переливании крови актрису заразили вирусом гепатита С. Российская актриса, модель и певица Екатерина Волкова рассказала, что неизлечимо больна.
Культура
Авторы «Дома-2» оживят Гурченко в новом шоу
Валерий Комиссаров, автор телепроекта «Дом-2», собирается создать уникальное шоу, получившее наименование «Битва престолов».
Космос
Китайский зонд передал на Землю новые снимки обратной стороны Луны
Созданные в Китае посадочный модуль "Чанъэ-4" и луноход "Юйту-2" работают на обратной стороне Луны уже год с небольшим.
Происшествия
Мужчина оставил своих детей в аэропорту Шереметьево
Неизвестный мужчина оставил своих детей в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Наука
Учеными восстановлен голос древнеегипетской мумии
Ученым удалось восстановить голос древнеегипетской мумии. Останки принадлежат жрецу Несьямуну.
Фигурное катание
Фигуристы Синицина и Кацалапов победили в танцах на льду на ЧЕ
Виктория Синицина и Никита Кацалапов взяли золото на проходящем в Австрии чемпионате Европы по фигурному катанию в танцах на льду.
Биатлон
Фуркад оценил выступление Логинова в этом сезоне
Французский биатлонист Мартен Фуркад поделился мнением о выступлении спортсмена сборной России Александра Логинова в текущем сезоне.
Общество
Лукашенко одобрил изменение контракта по газу с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, который предусматривает внесение изменений в контракт с Россией о поставках природного газа.
Гаджеты
Опубликованы изображения бюджетного iPhone 9
Качественные изображения пока неанонсированного iPhone 9 появились в Сети.
Армия и оружие
Американские истребители перехватили в Сирии два российских военных вертолёта Ми-17
Несколько часов назад два американских истребителя вошли в воздушное пространство Сирии с восточного направления и провели перехват двух российских военных вертолётов Ми-17, которые попытались войти в воздушное пространство над территорией, где располагаются американские военные базы.
Общество
ПФР рассказал, кому из работающих пенсионеров проиндексируют пенсии
Одобренные Госдумой в первом чтении поправки к Конституции предполагают индексацию пенсий, в том числе работающим пенсионерам.
Общество
Белоруссия получила первую партию норвежской нефти
20 января председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков заявил, что Белоруссия закупила 80 000 т норвежской нефти.
Экономика
Сотни миллионов рублей пропали в Евпатории при ремонте набережной
За 2 года, что длился ремонт, внешний вид объекта почти не изменился.
Общество
Россиянин завоевал еще три «Порно-Оскара»
Происшествия
В Курске две девочки провалились под лед и утонули
Спасатели извлекли тела двух школьниц из реки Сейм в Курске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Происшествия
На вокзале в Екатеринбурге оцепили поезд из Китая
Сегодня на вокзале в Екатеринбурге был оцеплен поезд из Китая. Пассажиров не пускают по первому пути, а рядом дежурит бригада скорой помощи.
Армия и оружие
В Минобороны РФ дали оценку отношениям военных России и США в Сирии
В Минобороны РФ отметили, что между российскими и американскими военными в Сирии налажены эффективные каналы взаимодействия по согласованию действий в целях устранения каких-либо конфликтных ситуаций.
Гаджеты
Компания PNY выпустила профессиональные видеокарты Nvidia
Еще летом 2018 года компанией были презентованы профессиональные ускорители Nvidia Quadro RTX 8000 и RTX 6000.