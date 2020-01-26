Происшествия

Газета.RuГазета.RuЗагоревшийся в полете самолет сел в Иране

В Иране приземлился загоревшийся во время полета самолет. Об этом сообщает агентство Mehr. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.
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СМИ: на борту самолета в Иране возник пожар

ТАСС10:05

В Иране экстренно приземлился загоревшийся в полете самолет

РИА Новости10:10

Пассажирский самолет загорелся во время полета в Иране

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Загоревшийся в полете самолет экстренно сел в Иране

Lenta.ru10:51

Загоревшийся в полете самолет сел в Иране

Газета.Ru10:32

Загоревшийся самолет экстренно сел в Иране

Вести.Ru10:30

Самолет с пассажирами загорелся в воздухе в Иране

Московский Комсомолец10:37
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 12:21, Ашберн
Армия и оружие

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Ушел из жизни протоиерей Всеволод Чаплин

Скончался известный священник и общественный деятель, автор и ведущий программ на ТВ и радио протоиерей Всеволод Чаплин.
Российская газета 11:17
Наука

Останки оленей помогли членистоногим и растениям

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В Ленинградской области маршрутка съехала в кювет, в результате погиб один человек и еще пятеро пострадали, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по региону.
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Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
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«Манчестер Юнайтед» разгромил «Транмер Роверс» в Кубке Англии

Матч 1/16 финала Кубка Англии Транмер Роверс Манчестер Юнайтед завершился со счетом 0:6.
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Три реактивных снаряда упали вечером в воскресенье близ "зеленой зоны" Багдада, в которой расположены правительственные учреждения и посольства, сообщает телеканал "ас-Сумария".
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Путин напомнил об отсутствии срока давности для преступлений нацистов

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны не имеют срока давности и будущие поколения должны хранить и защищать правду о тех событиях.
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Израильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании

«В результате нашего обсуждения Наама приняла решение обратиться к президенту России с ходатайством о помиловании и освобождении, и такое ходатайство ею уже подано в письменном виде в установленном порядке через администрацию следственного изолятора, в котором она находится», — говорится в заявлении защиты.
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Несколько лет назад при переливании крови актрису заразили вирусом гепатита С. Российская актриса, модель и певица Екатерина Волкова рассказала, что неизлечимо больна.
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Авторы «Дома-2» оживят Гурченко в новом шоу

Валерий Комиссаров, автор телепроекта «Дом-2», собирается создать уникальное шоу, получившее наименование «Битва престолов».
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Созданные в Китае посадочный модуль "Чанъэ-4" и луноход "Юйту-2" работают на обратной стороне Луны уже год с небольшим.
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Мужчина оставил своих детей в аэропорту Шереметьево

Неизвестный мужчина оставил своих детей в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
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Учеными восстановлен голос древнеегипетской мумии

Ученым удалось восстановить голос древнеегипетской мумии. Останки принадлежат жрецу Несьямуну.
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Фигуристы Синицина и Кацалапов победили в танцах на льду на ЧЕ

Виктория Синицина и Никита Кацалапов взяли золото на проходящем в Австрии чемпионате Европы по фигурному катанию в танцах на льду.
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Биатлон

Фуркад оценил выступление Логинова в этом сезоне

Французский биатлонист Мартен Фуркад поделился мнением о выступлении спортсмена сборной России Александра Логинова в текущем сезоне.
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Лукашенко одобрил изменение контракта по газу с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, который предусматривает внесение изменений в контракт с Россией о поставках природного газа.
BFM.ru вчера в 01:53
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Врачи назвали продукты, позволяющие быстро сжечь жир и нарастить мышцы

РИА Новости 03:23
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Опубликованы изображения бюджетного iPhone 9

Качественные изображения пока неанонсированного iPhone 9 появились в Сети.
Goroday.ru 24 января в 15:44
Армия и оружие

Американские истребители перехватили в Сирии два российских военных вертолёта Ми-17

Несколько часов назад два американских истребителя вошли в воздушное пространство Сирии с восточного направления и провели перехват двух российских военных вертолётов Ми-17, которые попытались войти в воздушное пространство над территорией, где располагаются американские военные базы.
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Общество

ПФР рассказал, кому из работающих пенсионеров проиндексируют пенсии

Одобренные Госдумой в первом чтении поправки к Конституции предполагают индексацию пенсий, в том числе работающим пенсионерам.
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Белоруссия получила первую партию норвежской нефти

20 января председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков заявил, что Белоруссия закупила 80 000 т норвежской нефти.
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Экономика

Сотни миллионов рублей пропали в Евпатории при ремонте набережной

За 2 года, что длился ремонт, внешний вид объекта почти не изменился.
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Россиянин завоевал еще три «Порно-Оскара»

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В Курске две девочки провалились под лед и утонули

Спасатели извлекли тела двух школьниц из реки Сейм в Курске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
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Происшествия

На вокзале в Екатеринбурге оцепили поезд из Китая

Сегодня на вокзале в Екатеринбурге был оцеплен поезд из Китая. Пассажиров не пускают по первому пути, а рядом дежурит бригада скорой помощи.
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Армия и оружие

В Минобороны РФ дали оценку отношениям военных России и США в Сирии

В Минобороны РФ отметили, что между российскими и американскими военными в Сирии налажены эффективные каналы взаимодействия по согласованию действий в целях устранения каких-либо конфликтных ситуаций.
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Компания PNY выпустила профессиональные видеокарты Nvidia

Еще летом 2018 года компанией были презентованы профессиональные ускорители Nvidia Quadro RTX 8000 и RTX 6000.
Goroday.ru 11:30
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