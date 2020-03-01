Общество
RT на русскомВ Иране за сутки от коронавируса умерли более 150 человек
«Со вчерашнего дня число новых заразившихся коронавирусом в стране увеличилось на 2389, всего достигнув 29 406», — цитирует главу пресс-службы ведомства Киянуша Джаханпура IRINN. По его словам, число умерших от коронавируса в Иране за сутки увеличилось на 157 и достигло 2234.
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