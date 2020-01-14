Политика
Мой БрянскВ Иране задержан автор видео попадания ракеты в украинский Boeing
Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал автора видео, на котором якобы снято попадание ракеты в украинский самолёт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на FARS.
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В Иране задержали мужчину, который ранее разместил видео о попадании ракеты в Боинг
Комсомольская правдавчера в 14:40
Жителя Ирана, сделавшего видеозапись попадания ракеты в украинский авиалайнер, задержали
Эхо Москвывчера в 14:32
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