Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал автора видео, на котором якобы снято попадание ракеты в украинский самолёт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на FARS.

В Иране задержан автор видео попадания ракеты в украинский Boeing

Общество Путин раскритиковал уровень рождаемости в России Президент Владимир Путин в ходе выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию выразил недовольство уровнем рождаемости в России.

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Происшествия Рассказавшего о цензуре в России оператора избили с криками «гнида пиндосовская» Бывший телеоператор медиахолдинга ВГТРК Леонид Кривенков заявил, что его избили двое неизвестных молодых людей после того, как он дал несколько интервью, в которых рассказал о политической цензуре в России.

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