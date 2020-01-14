Политика

Мой БрянскМой БрянскВ Иране задержан автор видео попадания ракеты в украинский Boeing

Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал автора видео, на котором якобы снято попадание ракеты в украинский самолёт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на FARS.
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В Иране задержан автор видео с попаданием ракеты в украинский Boeing

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В Иране задержали разместившего видео о попадании ракеты в Boeing

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СМИ: автор видео попадания ракеты в украинский Boeing задержан КСИР для допроса

ТАССвчера в 14:59

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Эхо Москвывчера в 14:32

В Иране задержали автора видео с попаданием ракеты в украинский самолет

Lenta.ruвчера в 15:50
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Как сообщают подмосковные следователи, дело заведено по статьям о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) и торговле людьми (ч. 2 ст. 127.1 УК РФ).
РБК 08:03
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Путин призвал дать Совету Федерации больше полномочий

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Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в травматологию

Выпавшую из окна модель Ксению Пунтус перевели из отделения анестизиологии и реанимации Боткинской больницы в травматологию.
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Обновленный Volkswagen Tiguan замечен без камуфляжа

Накануне новинку заметили на рекламной съемке без какого-либо камуфляжа.
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Вильфанд рассказал о наступлении аномального тепла в России

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Отражение руки в зеркале, на которое Боня при редактировании снимка не обратила внимание, не соответствует по толщине ее изящному предплечью.
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Россияне обнаружены среди обладателей «золотых паспортов» Мальты

В списке лиц, получивших гражданство Мальты в 2018 году, обнаружены полные тезки нескольких известных россиян.
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Бывший телеоператор медиахолдинга ВГТРК Леонид Кривенков заявил, что его избили двое неизвестных молодых людей после того, как он дал несколько интервью, в которых рассказал о политической цензуре в России.
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Федор Смолов женится на 17-летней внучке Ельцина

29-летний футболист сборной России по футболу Федор Смолов и Мария Юмашева (внучка Борис Ельцина) приняли решение пожениться.
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Чубайс назвал главную проблему экономики 1990-х

Неплатежи стали главным сюрпризом и главной проблемой экономических реформ 1990-х в России.
Lenta.ru 07:08
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Сын экс-хоккеиста сборной России убил мать в невменяемом состоянии

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В России допустили принятие поправок в Конституцию без референдума

В России могут принять поправки в Конституцию России, предложенные главой государства Владимиром Путиным, без референдума.
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Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи

Свое новое селфи выглядящая помолодевшей и посвежевшей Пугачева посвятила празднованию Нового года по старому стилю. — написала звезда.
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Мужчина с ножом взял в заложники женщину на 13-м этаже одной из башен комплекса «Москва-Сити».
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В Нижнем Тагиле обвиняемый в убийстве мальчика может попасть под арест

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Немецкие СМИ по достоинству оценили проект нового российского авианосца "Москва" и отметили, что флот РФ сможет составить конкуренцию американским ВМС.
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Минэкономразвития оценило социальные инициативы Путина

Инициативы были озвучены Путиным 15 января в послании Федеральному собранию и являются инструментами, направленными на реализацию трех важнейших для страны задач: снижение уровня бедности, преодоление последствий демографического спада и стимулирование инвестиций в реальный сектор экономики.
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Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира на одну строчку

В первую пятерку "лучших стран" вошли также Германия и Австралия. Россия - на 23 месте, наша страна поднялась на одну позицию.
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SCMP раскрыла детали торговой сделки Китая и США

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Перечислены причины продажи почти новых авто с минимальным пробегом

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Рухани извинился за задержку Ираном признания вины за сбитый Boeing

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