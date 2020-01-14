Политика
Lenta.ruВ Иране арестовали причастных к крушению украинского самолета
В Иране арестовали первых причастных к крушению украинского самолета. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя судебной власти страны Голамхоссейн Эсмаили. Число арестованных иранских военных не сообщается, других подробностей о произошедшем также не приводится.
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Общество
Тишковец призвал не опасаться холодной весны
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что опасаться холодной весны в 2020 году только потому, что зима оказалась аномально теплой, не стоит.
Общество
Nissan опроверг информацию о планируемом выходе из альянса с Renault
Экономика
Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 миллиарда в год
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 миллиардов рублей в год.
Экономика
В ГД предложили отменить НДФЛ для россиян с доходом ниже двух МРОТ
Депутаты ЛДПР разработали законопроект об отмене подоходного налога (НДФЛ) для россиян, доход которых ниже двукратной суммы минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщили в пресс-службе главы комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова.
Экономика
Россиянам стали чаще отказывать в кредитах
Банки стали чаще отказывать россиянам в выдаче новых кредитов — доля одобренных ссуд в 2019 году стала минимальной за последние два года, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Общество
ЕСПЧ не признал политическим второе дело Ходорковского
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не стал взыскивать с России компенсацию для бывшего совладельца нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского и экс-президента банка МЕНАТЕП, акционера ЮКОСа Платона Лебедева за преследование в рамках второго дела ЮКОСа.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Политика
США внесли молдавского политика Плахотнюка в санкционный список
Экс-глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк попал под санкции США.
Политика
Хафтар объяснил отказ подписать мирный договор по Ливии в Москве
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объяснил отказ подписать мирный договор по Ливии с главой правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджем.
Политика
Помпео опроверг неосведомлённость посольств США об атаке Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео опроверг сообщения СМИ о том, что сотрудники дипломатического корпуса не были уведомлены о готовившейся иранским генералом Сулеймани атаке на посольства.
Экономика
Цены на сигареты повышаются в России
Крупнейшие табачные компании, работающие в РФ, повысили максимальные розничные цены на сигареты с октября 2019 по январь 2020 года, сообщает РИА Новости.
Хоккей
Дубль Овечкина принёс победу «Вашингтону»
Политика
СБУ планировала теракт на Крымском мосту
Заявление о теракте озвучил депутат Госдумы России Константин Затулин.
Шоу-бизнес
СМИ анонсировали свадьбу футболиста Смолова с внучкой Ельцина
Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов намерен жениться на Марии Юмашевой, которая приходится внучкой первого президента России Бориса Ельцина.
Происшествия
СК перехватил записку экс-полковника Захарченко вероятным покровителям
Следователи нашли её на ноутбуке его гражданской жены Марины Семыниной — там была фотография рукописи, её Захарченко после своего ареста передавал неким покровителям.
Шоу-бизнес
Экс-муж Марии Порошиной через суд доказал, что он не отец ее сына
Футбол
Президент ФК «Ростов» развеял слухи об уходе Валерия Карпина
Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц развеял слухи об уходе главного тренера команды Валерия Карпина.
Общество
В BMW окончательно отказались от строительства завода в России
Руководство компании BMW окончательно отказалось от планов строительства собственного завода в России для выпуска легковых автомобилей.
Политика
NYT: российских хакеров обвинили в атаке на украинскую Burisma
Американские СМИ подозревают "российских хакеров" в атаке на серверы украинской газовой компании Burisma, вовлеченной в скандал вокруг импичмента президента США Дональда Трампа.
Происшествия
Россиянка задушила бывшего мужа за попытку изнасиловать дочь
Жительница Гатчины Ленинградской области задушила мужа ремнем за попытку изнасиловать ее дочь.
Единоборства
Макгрегор признался в пьянстве перед боем с Нурмагомедовым
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор рассказал, что перед боем с Хабибом Нурмагомедовым в 2018 году злоупотреблял алкоголем.
Общество
Началось извержение вулкана на Филиппинах
Извержение вулкана Тааль на Филиппинах началось 13 января, сообщает The Associated Press.
Общество
Жителей ДНР начали задерживать за отсутствие паспортов ДНР
Жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) начали задерживать за отсутствие паспортов непризнанного государства.
Общество
В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек
Первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев не поддержал инициативу депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
Происшествия
СК завел дело об убийстве после смерти ребенка от ранения на Урале
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после смерти семилетнего мальчика, который получил ранение в голову и спустя полгода скончался, не приходя в сознание.
Происшествия
Садальский пошутил про выпавшую из окна модель
Актер Станислав Садальский пошутил в инстаграме про ситуацию вокруг падения модели Ксении Пунтус из окна дома, в котором находится квартира, где проживает внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков.
Экономика
SCMP раскрыла детали торговой сделки Китая и США
Гонконгская газета South China Morning Post сообщила, что китайская сторона купит у Соединенных Штатов товаров на $200 млрд в рамках торгового соглашения стран.
Армия и оружие
В России создают гравитационную навигацию для военной техники
В России разрабатывается независимая от спутников система навигации.