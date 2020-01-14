Политика

Lenta.ruLenta.ruВ Иране арестовали причастных к крушению украинского самолета

В Иране арестовали первых причастных к крушению украинского самолета. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя судебной власти страны Голамхоссейн Эсмаили. Число арестованных иранских военных не сообщается, других подробностей о произошедшем также не приводится.
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В Иране арестованы подозреваемые по делу о крушении самолета

Комсомольская правда02:57

Иран заявил об арестах по делу о крушении украинского Boeing

Коммерсантъ03:07

Иран рассказал об арестах в связи с крушением украинского лайнера

RT на русском03:04

Власти Ирана начали аресты в связи с гибелью украинского Boeing

РБК03:01

Власти Ирана сообщили об арестах после крушения украинского самолета

Известия03:19

В Иране прошли аресты по делу о крушении украинского самолета

РИА Новости02:55

В Иране арестовали причастных к крушению украинского самолета

Lenta.ru02:51
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Общество

Тишковец призвал не опасаться холодной весны

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что опасаться холодной весны в 2020 году только потому, что зима оказалась аномально теплой, не стоит.
Вечерняя Москва вчера в 18:17
Общество

Nissan опроверг информацию о планируемом выходе из альянса с Renault

RT на русском 01:59
Экономика

Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 миллиарда в год

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 миллиардов рублей в год.
Газета.Ru вчера в 19:53
Экономика

В ГД предложили отменить НДФЛ для россиян с доходом ниже двух МРОТ

Депутаты ЛДПР разработали законопроект об отмене подоходного налога (НДФЛ) для россиян, доход которых ниже двукратной суммы минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщили в пресс-службе главы комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова.
RT на русском вчера в 01:08
Экономика

Россиянам стали чаще отказывать в кредитах

Банки стали чаще отказывать россиянам в выдаче новых кредитов — доля одобренных ссуд в 2019 году стала минимальной за последние два года, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Lenta.ru 00:45
Политика

Президент Эстонии заявила о несбывшейся надежде на Россию при Ельцине

РБК 00:06
Общество

ЕСПЧ не признал политическим второе дело Ходорковского

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не стал взыскивать с России компенсацию для бывшего совладельца нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского и экс-президента банка МЕНАТЕП, акционера ЮКОСа Платона Лебедева за преследование в рамках второго дела ЮКОСа.
РБК 04:06
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 13:14
Политика

США внесли молдавского политика Плахотнюка в санкционный список

Экс-глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк попал под санкции США.
Политическая Экспертиза 03:45
Политика

Хафтар объяснил отказ подписать мирный договор по Ливии в Москве

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объяснил отказ подписать мирный договор по Ливии с главой правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджем.
Lenta.ru 00:30
Политика

Помпео опроверг неосведомлённость посольств США об атаке Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео опроверг сообщения СМИ о том, что сотрудники дипломатического корпуса не были уведомлены о готовившейся иранским генералом Сулеймани атаке на посольства.
Профиль 00:49
Экономика

Цены на сигареты повышаются в России

Крупнейшие табачные компании, работающие в РФ, повысили максимальные розничные цены на сигареты с октября 2019 по январь 2020 года, сообщает РИА Новости.
Народные новости вчера в 20:05
Хоккей

Дубль Овечкина принёс победу «Вашингтону»

News.ru 01:05
Политика

СБУ планировала теракт на Крымском мосту

Заявление о теракте озвучил депутат Госдумы России Константин Затулин.
Ореанда-Новости вчера в 09:15
Шоу-бизнес

СМИ анонсировали свадьбу футболиста Смолова с внучкой Ельцина

Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов намерен жениться на Марии Юмашевой, которая приходится внучкой первого президента России Бориса Ельцина.
РБК 03:15
Происшествия

СК перехватил записку экс-полковника Захарченко вероятным покровителям

Следователи нашли её на ноутбуке его гражданской жены Марины Семыниной — там была фотография рукописи, её Захарченко после своего ареста передавал неким покровителям.
News.ru 00:21
Шоу-бизнес

Экс-муж Марии Порошиной через суд доказал, что он не отец ее сына

RuNews24.ru вчера в 06:22
Футбол

Президент ФК «Ростов» развеял слухи об уходе Валерия Карпина

Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц развеял слухи об уходе главного тренера команды Валерия Карпина.
REGNUM 04:45
Общество

В BMW окончательно отказались от строительства завода в России

Руководство компании BMW окончательно отказалось от планов строительства собственного завода в России для выпуска легковых автомобилей.
AutoNews 03:59
Политика

NYT: российских хакеров обвинили в атаке на украинскую Burisma

Американские СМИ подозревают "российских хакеров" в атаке на серверы украинской газовой компании Burisma, вовлеченной в скандал вокруг импичмента президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru 04:03
Происшествия

Россиянка задушила бывшего мужа за попытку изнасиловать дочь

Жительница Гатчины Ленинградской области задушила мужа ремнем за попытку изнасиловать ее дочь.
Lenta.ru 04:44
Единоборства

Макгрегор признался в пьянстве перед боем с Нурмагомедовым

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор рассказал, что перед боем с Хабибом Нурмагомедовым в 2018 году злоупотреблял алкоголем.
Известия вчера в 22:30
Общество

Началось извержение вулкана на Филиппинах

Извержение вулкана Тааль на Филиппинах началось 13 января, сообщает The Associated Press.
Красная весна вчера в 00:14
Общество

Жителей ДНР начали задерживать за отсутствие паспортов ДНР

Жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) начали задерживать за отсутствие паспортов непризнанного государства.
Lenta.ru 04:12
Общество

В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек

Первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев не поддержал инициативу депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
Известия вчера в 22:49
Происшествия

СК завел дело об убийстве после смерти ребенка от ранения на Урале

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после смерти семилетнего мальчика, который получил ранение в голову и спустя полгода скончался, не приходя в сознание.
Российская газета 04:05
Происшествия

Садальский пошутил про выпавшую из окна модель

Актер Станислав Садальский пошутил в инстаграме про ситуацию вокруг падения модели Ксении Пунтус из окна дома, в котором находится квартира, где проживает внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков.
РИА Новости вчера в 18:11
Общество

В Челябинске жители испугались зеленого снега

OAnews 04:25
Экономика

SCMP раскрыла детали торговой сделки Китая и США

Гонконгская газета South China Morning Post сообщила, что китайская сторона купит у Соединенных Штатов товаров на $200 млрд в рамках торгового соглашения стран.
Газета.Ru 02:43
Армия и оружие

В России создают гравитационную навигацию для военной техники

В России разрабатывается независимая от спутников система навигации.
Еженедельник Звезда вчера в 22:13
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