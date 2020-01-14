Происшествия

КлопсКлопсВ Иране задержали подозреваемых по делу о сбитом украинском лайнере

В Иране задержали несколько человек, подозреваемых по делу о крушении лайнера "Международных авиалиний Украины". Об этом, ссылаясь на представителя Минюста республики Голамхосейна Эсмаили, пишет Reuters во вторник, 14 января.
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В Иране задержали подозреваемых по делу о сбитом украинском самолете

Дождь03:07

Власти Ирана объявили о задержании подозреваемых по делу о сбитом украинском самолете

Новая газета03:31

В Иране задержали подозреваемых по делу о сбитом украинском «Боинге»

Новые Известия03:37

Reuters: в Иране задержаны подозреваемые по делу о сбитом украинском «боинге»

Snob.ru03:14

В Иране задержали подозреваемых по делу о сбитом украинском самолете

RZN.info03:20

В Иране задержали подозреваемых по делу о сбитом украинском лайнере

Клопс04:56

Арестованы подозреваемые в нанесении удара по украинскому «Боингу»

Rusvesna.su04:30
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Армия и оружие

Армия Хафтара готовится к новому наступлению на Триполи

«Армия Хафтара стягивает силы на юг Триполи, чтобы начать очередное наступление», — говорится в сообщении издания в Twitter.
REGNUM 07:11
Общество

Проект постановления об амнистии к 75-летию Победы внесли в Госдуму

Стало известно, кого может коснуться амнистия к 75-летию Победы. Проект постановления об амнистии внес в Госдуму.
НТВ вчера в 10:38
Политика

Президент Эстонии заявила о несбывшейся надежде на Россию при Ельцине

После распада СССР многие эстонцы надеялись, что Россия станет свободным и демократическим государством, однако эти надежды не сбылись.
РБК 00:06
Хоккей

Овечкин обогнал Селянне в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Lenta.ru 01:32
Футбол

«Зенит» вошел в топ-30 самых доходных футбольных клубов Европы

Впервые "Зенит" вошел в рейтинг самых доходных клубов Европы по итогам сезона-2014/15, тогда петербургская команда заняла 18-е место с доходом €167,8 млн.
ТАСС Спорт 02:52
Происшествия

На Кубани женщина выкинула 10-месячную дочь из купе поезда

Жительницу Воронежа сняли с поезда после того, как она выкинула свою 10-месячную дочь из купе на лестницу между этажами вагона.
Известия 07:39
Политика

Литовский депутат предложил праздновать день взятия Москвы

Депутат сейма Литвы Арвидас Анушаускас предложил отмечать дату взятия Москвы польско-литовскими войсками в 1610 году.
Известия 04:02
Экономика

США исключили Китай из списка валютных манипуляторов

Власти США приняли решение исключить КНР из списка валютных манипуляторов.
Страна Советов on-line 03:48
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 13:14
Игры

При выходе Xbox Series X для приставки не появится эксклюзивных игр

ToDay News Ufa 12 января в 20:39
Происшествия

В Петербурге проверят заявление об избиении пенсионера в машине скорой

Полицейские начали проверку по заявлению 76-летнего мужчины, которого якобы избил врач скорой помощи за отказ ехать в определенную больницу, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД.
РИА Новости 05:58
Политика

Депутат Госдумы предложил повесить портрет Сталина на ГУМе

Депутат Государственной думы от КПРФ Николай Харитонов предложил повесить на Гуме во время празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне портрет руководителя Советского государства Иосифа Сталина.
Газета.Ru 06:25
Происшествия

Голунова признали потерпевшим по делу о превышении полномочий полицией

Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.
ТАСС 07:48
Кино

Список номинантов на «Оскар-2020» появился в сети

СМИ опубликовали список фильмов, которые будут бороться за звание лучшего в рамках кинопремии «Оскар».
Политическая Экспертиза вчера в 11:04
Хоккей

«Ак Барс» по буллитам взял верх над «Амуром» в гостях

Вести.Ru 06:51
Происшествия

Полиция раскрыла тайных дарителей денег из английской деревни

Lenta.ru 07:23
Футбол

Валерий Карпин: «Дзюбу в „Спартаке“ никто не гнобил»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин рассказал, как он относится к нападающему Артему Дзюбе.
Спорт-Экспресс 05:40
Авто

Названы самые продаваемые автомобили в России в 2019 году

Самым продаваемым автомобилем в России по итогам 2019 года стала бюджетная модель «АвтоВАЗа» Lada Granta.
Свободная Пресса 07:00
Происшествия

Музыканты группы Animal ДжаZ попали в ДТП в Ульяновской области

РБК 05:00
Экономика

В России более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков

В декабре доля подтверждённых кредитных заявок сократилась до 32,2% — это минимальное значение с 2017 года, подсчитали в НБКИ.
RT на русском 00:37
Футбол

Вальверде написал прощальное письмо после увольнения из «Барселоны»

Бывший главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде написал прощальное письмо после отставки из клуба.
Чемпионат 06:24
Общество

Совфед планирует ограничить максимальный срок содержания в СИЗО

Совет Федерации намерен ограничить максимальный срок заключения в СИЗО на время предварительного следствия, сообщила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.
РИА Новости 04:47
Общество

Треть россиян устала от новогодних каникул

Каждый третий россиянин (33 процента) сообщил, что устали от продолжительных новогодних каникул, которые длились с первого по восьмое января.
Lenta.ru 07:39
Шоу-бизнес

Пугачева опубликовала фото крупным планом

Алла Пугачева редко публикует фотографии крупным планом и анфас. Артистка предпочитает фотографироваться в полный рост и полупрофилем.
Вести Подмосковья вчера в 13:10
Политика

В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек

Первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев не поддержал инициативу депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
Известия вчера в 22:49
Политика

Киев назвал виновных в крушении самолета в Иране

Президент "МАУ" Дыхне считает, что виновными в крушении украинского самолета у Тегерана являются иранские власти, не закрывшие воздушное пространство на фоне эскалации в регионе.
ИА Новороссия 07:31
Происшествия

В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев

В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.
РБК 07:01
Игры

В Сети появилась информация об игре Assassin’s Creed: Ragnarok

RuNews24.ru 11 января в 09:02
Космос

Лунный ровер NASA VIPER для поиска льда проходит испытания

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) сообщает о том, что в Лаборатории имитации лунной деятельности (Simulated Lunar Operations Laboratory, SLOPE Lab) Исследовательского центра Джона Гленна (Огайо) ведутся испытания космического аппарата VIPER.
3DNews 06:52
Общество

Москвичам открыли доступ к электронным медкартам

На столичном портале mos.ru заработал новый сервис, открывающий пациентам городских поликлиник доступ к электронной медицинской карте.
Российская газета 02:59
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