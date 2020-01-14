Происшествия
КлопсВ Иране задержали подозреваемых по делу о сбитом украинском лайнере
В Иране задержали несколько человек, подозреваемых по делу о крушении лайнера "Международных авиалиний Украины". Об этом, ссылаясь на представителя Минюста республики Голамхосейна Эсмаили, пишет Reuters во вторник, 14 января.
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Армия и оружие
Армия Хафтара готовится к новому наступлению на Триполи
«Армия Хафтара стягивает силы на юг Триполи, чтобы начать очередное наступление», — говорится в сообщении издания в Twitter.
Общество
Проект постановления об амнистии к 75-летию Победы внесли в Госдуму
Стало известно, кого может коснуться амнистия к 75-летию Победы. Проект постановления об амнистии внес в Госдуму.
Политика
Президент Эстонии заявила о несбывшейся надежде на Россию при Ельцине
После распада СССР многие эстонцы надеялись, что Россия станет свободным и демократическим государством, однако эти надежды не сбылись.
Футбол
«Зенит» вошел в топ-30 самых доходных футбольных клубов Европы
Впервые "Зенит" вошел в рейтинг самых доходных клубов Европы по итогам сезона-2014/15, тогда петербургская команда заняла 18-е место с доходом €167,8 млн.
Происшествия
На Кубани женщина выкинула 10-месячную дочь из купе поезда
Жительницу Воронежа сняли с поезда после того, как она выкинула свою 10-месячную дочь из купе на лестницу между этажами вагона.
Политика
Литовский депутат предложил праздновать день взятия Москвы
Депутат сейма Литвы Арвидас Анушаускас предложил отмечать дату взятия Москвы польско-литовскими войсками в 1610 году.
Экономика
США исключили Китай из списка валютных манипуляторов
Власти США приняли решение исключить КНР из списка валютных манипуляторов.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Игры
При выходе Xbox Series X для приставки не появится эксклюзивных игр
Происшествия
В Петербурге проверят заявление об избиении пенсионера в машине скорой
Полицейские начали проверку по заявлению 76-летнего мужчины, которого якобы избил врач скорой помощи за отказ ехать в определенную больницу, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД.
Политика
Депутат Госдумы предложил повесить портрет Сталина на ГУМе
Депутат Государственной думы от КПРФ Николай Харитонов предложил повесить на Гуме во время празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне портрет руководителя Советского государства Иосифа Сталина.
Происшествия
Голунова признали потерпевшим по делу о превышении полномочий полицией
Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.
Кино
Список номинантов на «Оскар-2020» появился в сети
СМИ опубликовали список фильмов, которые будут бороться за звание лучшего в рамках кинопремии «Оскар».
Футбол
Валерий Карпин: «Дзюбу в „Спартаке“ никто не гнобил»
Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин рассказал, как он относится к нападающему Артему Дзюбе.
Авто
Названы самые продаваемые автомобили в России в 2019 году
Самым продаваемым автомобилем в России по итогам 2019 года стала бюджетная модель «АвтоВАЗа» Lada Granta.
Экономика
В России более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков
В декабре доля подтверждённых кредитных заявок сократилась до 32,2% — это минимальное значение с 2017 года, подсчитали в НБКИ.
Футбол
Вальверде написал прощальное письмо после увольнения из «Барселоны»
Бывший главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде написал прощальное письмо после отставки из клуба.
Общество
Совфед планирует ограничить максимальный срок содержания в СИЗО
Совет Федерации намерен ограничить максимальный срок заключения в СИЗО на время предварительного следствия, сообщила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.
Общество
Треть россиян устала от новогодних каникул
Каждый третий россиянин (33 процента) сообщил, что устали от продолжительных новогодних каникул, которые длились с первого по восьмое января.
Шоу-бизнес
Пугачева опубликовала фото крупным планом
Алла Пугачева редко публикует фотографии крупным планом и анфас. Артистка предпочитает фотографироваться в полный рост и полупрофилем.
Политика
В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек
Первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев не поддержал инициативу депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
Политика
Киев назвал виновных в крушении самолета в Иране
Президент "МАУ" Дыхне считает, что виновными в крушении украинского самолета у Тегерана являются иранские власти, не закрывшие воздушное пространство на фоне эскалации в регионе.
Происшествия
В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев
В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.
Игры
В Сети появилась информация об игре Assassin’s Creed: Ragnarok
Космос
Лунный ровер NASA VIPER для поиска льда проходит испытания
Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) сообщает о том, что в Лаборатории имитации лунной деятельности (Simulated Lunar Operations Laboratory, SLOPE Lab) Исследовательского центра Джона Гленна (Огайо) ведутся испытания космического аппарата VIPER.
Общество
Москвичам открыли доступ к электронным медкартам
На столичном портале mos.ru заработал новый сервис, открывающий пациентам городских поликлиник доступ к электронной медицинской карте.