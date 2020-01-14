В Иране задержали несколько человек, подозреваемых по делу о крушении лайнера "Международных авиалиний Украины". Об этом, ссылаясь на представителя Минюста республики Голамхосейна Эсмаили, пишет Reuters во вторник, 14 января.

В Иране задержали подозреваемых по делу о сбитом украинском лайнере

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