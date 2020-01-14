Бойцы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали мужчину, который выложил в сеть видеозапись, на которой, предположительно, видно, как ракета попадает в украинский Boeing в районе Тегерана. Об этом сообщает агентство Fars.

В Иране задержали разместившего видео о попадании ракеты в Boeing

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