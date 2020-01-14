Политика

РБКРБКВ Иране задержали разместившего видео о попадании ракеты в Boeing

Бойцы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали мужчину, который выложил в сеть видеозапись, на которой, предположительно, видно, как ракета попадает в украинский Boeing в районе Тегерана. Об этом сообщает агентство Fars.
Читать в источнике
Комментировать14

Подробнее о событии

В Иране задержали автора видео с попаданием ракеты в украинский самолет

Lenta.ru15:50

В Иране для допроса задержали автора видео с попаданием ракеты в украинский «боинг»

Life.ru15:30

Жителя Ирана, сделавшего видеозапись попадания ракеты в украинский авиалайнер, задержали

Эхо Москвы14:32

В Иране задержали мужчину, который ранее разместил видео о попадании ракеты в Боинг

Комсомольская правда14:40

В Иране задержан автор видео с попаданием ракеты в украинский авиалайнер

Взгляд.ру14:33

Иранец, снявший видео крушения украинского самолета, задержан

Вести.Ru14:43

В Иране задержали разместившего видео о попадании ракеты в Boeing

РБК13:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 17:02, Ашберн
Политика

Хафтар примет участие в конференции по Ливии в Берлине

Во вторник пресс-служба правительства Германии сообщила, что международная конференция по Ливии на уровне глав государств и правительств пройдет в Берлине в воскреаенье.
Политика Сегодня 16:46
Армия и оружие

СМИ сообщили о воздушной атаке на авиабазу в Хомсе

РИА Новости 15:49
Армия и оружие

По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар

Lenta.ru 15:42
Общество

Послание Путина покажут на уличных экранах в столице

Отмечается, что для "информационной поддержки" послания будут использованы экраны, которые расположены на фасаде Центрального телеграфа, гостиницы "Космос", дома № 28 на Новом Арбате, а также здании "Дома книги", кинотеатра "Октябрь" и ТЦ "Ереван-Плаза".
Газета.Ru 14:36
Экономика

Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 миллиарда в год

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 миллиардов рублей в год.
Газета.Ru вчера в 19:53
Политика

В Госдуме объяснили аномально теплую зиму климатическим оружием США

Аномально теплая зима в России может свидетельствовать о применении США климатического оружия.
Lenta.ru 07:05
Экономика

Черный хлеб в России может подорожать

Исторически крайне низкие запасы и очень плохой урожай ржи в 2019 году в России привели к росту стоимости ржи и муки из нее и как следствие — к росту цен на черный хлеб.
REGNUM 12 января в 03:49
Интернет

Instagram начал тестировать личные сообщения в веб-версии

Газета Кемерова 12:59
Шоу-бизнес

Максим Фадеев признался, что планирует возродить группу SEREBRO

Максим Фадеев признался, что задумывается о возрождении группы SEREBRO.
Телепрограмма вчера в 13:24
Наука

Найден белок, который укрепляет мышцы без тренировок

ToDay News Ufa вчера в 10:36
Происшествия

В Каталонии произошел взрыв на нефтехимическом заводе

Коммерсантъ 14:52
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Каролину» благодаря дублю Овечкина

Газета.Ru вчера в 21:42
Баскетбол

ЦСКА победил «Реал» в матче Евролиги

Игроки российского баскетбольного клуба ЦСКА одержали победу над соперниками из испанского «Реала» в матче регулярного чемпионата Евролиги.
Аргументы и Факты 15:50
Шоу-бизнес

Глеба Панфилова и Инну Чурикову обокрали в аэропорту Мадрида

Пропажу своей сумки Инна Чурикова обнаружила еще в день прилета в Испанию, куда она с семьей отправилась встречать Новый год.
Дни24 вчера в 07:17
Происшествия

На Украине задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой

Сотрудники национальной полиции Украины задержали "группу киллеров", которые подозреваются в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева.
Газета.Ru 12 января в 11:46
Армия и оружие

Украина планирует отправить военных в поддержку миссии НАТО в Ираке

Украина готова стать операционным партнером Североатлантического альянса и направить военных в Ирак, заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с заместителем генсека НАТО по вопросам операций Джоном Манзою.
Газета.Ru 13:35
Общество

РЖД закупит компьютеры с российскими процессорами на 1 млрд рублей

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) закупит 15 тыс. компьютеров на отечественных процессорах «Эльбрус», следует из аукциона на портале госзакупок, на который обратило внимание издание CNews.
Коммерсантъ 07:16
Футбол

В. Березуцкий объяснил, почему не поехал со Слуцким в Казань

Бывший игрок ЦСКА и экс-тренер «Витесса» Василий Березуцкий рассказал, почему он принял решение отказаться от варианта работы в казанском «Рубине» вместе с Леонидом Слуцким, который возглавил клуб.
Чемпионат 16:00
Общество

Кудрин назвал эффективный способ борьбы с бедностью

"Субсидия целенаправленная была бы более весомой для борьбы с бедностью, чем освобождение от налогов", — считает глава Счетной палаты.
РИА Новости 11:06
Политика

ООН призвала к сохранению ядерной сделки по Ирану

В ООН прокомментировали заявление "евротройки", в состав которой входят Германия, Франция и Великобритания, о формализации механизма решения споров в рамках осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий(СВПД) по иранской ядерной программе.
Газета.Ru 13:12
Гаджеты

Утечка указывает на скорое появление видеокарт Radeon RX 5950, RX 5900 и RX 5800

Разумеется, пока что не уточняется, будет ли «красная команда» придерживаться текущей схемы наименования, потому сложно сказать, появятся ли на рынке именно карты Radeon RX 5950, RX 5900 и RX 5800.
Игромания.ру 13:41
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 13:14
Происшествия

На Кубани женщина выкинула 10-месячную дочь из купе поезда

Известия 07:39
Космос

Пылинка возрастом 7 млрд лет найдена в австралийском метеорите

«Пассажирка» знаменитого метеорита Мерчинсон оказалась старше нашей солнечной системы Как сообщает ToDay News Ufa, ученые определили возраст пылинки, взятой с метеорита.
ToDay News Ufa 07:03
Энергетика

«Сафмар» начал поставки нефти на Мозырский НПЗ

Группа «Сафмар» начала поставки нефти на Мозырский НПЗ в Гомельской области Белоруссии. Об этом РБК сообщил источник, близкий к компании.
РБК 13:46
Футбол

Усманов договорился о покупке прав на название стадиона «Эвертона»

Подконтрольная российскому бизнесмену Алишеру Усманову компания USM Holdings достигла договоренности о приобретении прав на название нового стадиона английского футбольного клуба "Эвертон" за 30 миллионов фунтов, сообщается на официальном сайте команды из премьер-лиги.
РИА Новости 15:05
Политика

Великобритания тайно финансировала Reuters в годы Холодной войны

Уточняется, что в структуре британского МИД департамент около 30 лет отвечал за политическую пропаганду.
Мой Брянск 11:04
Здоровье

Семилетняя Лера Ким получит 2,6 млн из сахалинского бюджета на лечение в Израиле

Семилетняя сахалинка Валерия Ким пройдет курс лечения от нейробластомы в Израиле благодаря помощи из сахалинского бюджета.
Сахалин.Инфо 00:17
Происшествия

Голунов признан потерпевшим по делу о превышении полномочий полицией

Журналист Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.
RT на русском 08:52
Здоровье

Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи

«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Коммерсантъ вчера в 05:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное