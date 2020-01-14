Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Иране задержан автор видео с попаданием ракеты в украинский Boeing

Результаты расследования КСИР обещает представить общественности. Имя задержанного не называется. Самолет Boeing 737-800, вылетевший из Тегерана в Киев, потерпел крушение рано утром 8 января, вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни.
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В Иране задержали мужчину, который ранее разместил видео о попадании ракеты в Боинг

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