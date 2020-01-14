Политика
РИА НовостиВ Иране задержан автор видео с попаданием ракеты в украинский Boeing
Результаты расследования КСИР обещает представить общественности. Имя задержанного не называется. Самолет Boeing 737-800, вылетевший из Тегерана в Киев, потерпел крушение рано утром 8 января, вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни.
Читать в источнике
Оценить398
Подробнее о событии
Показать все источники
В Иране задержали мужчину, который ранее разместил видео о попадании ракеты в Боинг
Комсомольская правдавчера в 14:40
Жителя Ирана, сделавшего видеозапись попадания ракеты в украинский авиалайнер, задержали
Эхо Москвывчера в 14:32
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 03:44, Ашберн
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.
Общество
Алексей Кудрин рассказал о масштабах коррупции в России
Кудрин отметил, что его вывод о масштабах коррупции основывается на результатах общих исследований.
Культура
Путин поздравил композитора Максима Дунаевского с юбилеем
Общество
Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам
С 14 января Microsoft прекратила техническую поддержку Windows 7 и Windows Server 2008.
Общество
Туристку заставили сделать тест на беременность перед рейсом на Сайпан
Авто
Новый Toyota RAV4, Forester и Outlander: большой тест кроссоверов
Какие обогревы и подогревы есть у каждого из участников теста, какими полноприводными трансмиссиями они располагают, а также данные производителей и прочую важную техническую информацию о кроссоверах Toyota RAV4, Subaru Forester и Mitsubishi Outlander вы найдете тут.
Происшествия
В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
Кино
Умер актер Стэн Кирш из сериалов «Горец» и «Друзья»
Последней ролью Кирша является роль в сериале «Главный госпиталь», который выходил до 2008 года.
Общество
В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк отметила день рождения дочери в клинике
Актриса Анастасия Заворотнюк из-за состояния здоровья отметила день рождения дочери в клинике.
Общество
Вильфанд рассказал о наступлении аномального тепла в России
Большую часть России в ближайшие пять дней ждет отклонение от климатической нормы на 12 градусов.
Политика
Путин огласит ежегодное послание Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин в среду огласит послание Федеральному собранию, в ходе которого глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу.
Общество
В Минфине поддержали создание частных судебных приставов в России
Министерство финансов России поддерживает создание в стране частных судебных приставов и их внедрение, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на подготовленную ведомством рекомендацию.
Автоспорт
Чемпион «Формулы-1» Алонсо попал в аварию на «Дакаре»
Машина Toyota Hilux под управлением пилота скатилась с одной из дюн, четырежды перевернувшись, после чего встала на колеса.
Происшествия
В Ярославле вынесли приговор первому фигуранту дела о пытках в колонии
Заволжский районный суд Ярославля приговорил бывшего заместителя начальника оперативного отдела региональной колонии №1 Сергея Ефремова к четырём годам тюремного заключения по делу об избиениях осуждённых.
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
Единоборства
Чемпион мира по боксу Беспутин провалил допинг-тест
Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе россиянин Александр Беспутин провалил допинг-тест.
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Общество
Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов
В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Общество
Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира
Перемещение России в общем списке на строчку выше было обеспечено улучшением места в рейтинге по развитию предпринимательства (с 23-го на 22-е место), притягательности для туристов (с 50-го на 48-е место) перемещением вверх в рейтинге стран по отношению к гражданам (с 44-го на 39-е место), открытости для бизнеса (с 79-го на 73-е место) и качества жизни (с 36-го на 34-е место).
Общество
В Приморье в полуфинал «Лидеров России-2020» прошли 250 участников
Двести пятьдесят участников из 330 смогли накануне успешно сдать очный онлайн-тест и пробиться в первый региональный полуфинал национального конкурса "Лидеры России-2020" Дальневосточного федерального округа, 30 победителей примут участие в финале, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Политика
Лавров рассказал о постепенном отказе российской экономики от доллара
Москва рассматривает дедолларизацию как ответ на непредсказуемость американской экономической политики, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью Times of India.
Происшествия
Фатальное ДТП в Улан-Удэ парализовало движение трамваев
Устранение последствий аварии заняло несколько часов, трамвайное движение, по информации издания "Байкал-Daily", было восстановленое лишь в 10:47.
Общество
Boeing агрессивно отреагировал на просьбу об обучении пилотов Lion Air
Сотрудники корпорации Boeing во внутренней переписке назвали идиотами представителей авиакомпании Lion Air, которые обратились к ним с просьбой переобучить пилотов под управление новым самолетом 737 MAX.
Общество
ВЦИОМ узнал, сколько россияне потратили на празднование Нового года
Россияне на празднование Нового года в среднем потратили 14,4 тыс. рублей, из которых расходы на подарки родным и близким составили около 5,5 тыс. рублей.
Происшествия
СКР задержал стрелка, из-за которого в Нижнем Тагиле погиб мальчик
Армия и оружие
Удар по авиабазе Тифор в провинции Хомс в Сирии нанесли ВВС Израиля
Ракетный удар по авиабазе Тифор (Т-4), расположенной на востоке провинции Хомс в Сирии, был нанесен военно-воздушными силами Израиля.
Происшествия