с чего всё началось

В связи с задержанием в Тегеране российской гражданки Юлии Юзик в МИД приглашён посол Ирана для оперативного прояснения обстоятельств произошедшего и обеспечения прав россиянки.

В Иране задержана журналистка из России Юлия Юзик. Об этом корреспонденту "Российской газеты" сообщил пресс-атташе посольства РФ в ИРИ Андрей Ганенко. По его словам, в настоящее время представители российской дипмиссии устанавливают обстоятельства задержания гражданки РФ.

В Иране задержана журналистка из России

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