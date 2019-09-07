Политика
РИА НовостиВ Иране заявили о готовности довести обогащение урана до 20%
"У страны есть возможность увеличения уровня обогащения урана не только до 20%, но и гораздо больше этого (уровня)", - цитирует его слова агентство Fars. По его словам, Иран способен это сделать, если захочет.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 06:55, Вашингтон
Политика
Спецборт отряда «Россия» приземлился в Киеве
Адвокаты других украинцев, осужденных в РФ, пока комментарии не дают.
ТАСС 03:48
Экономика
Правительство одобрило проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство России рассмотрело законопроект о негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и направило в Госдуму положительный отзыв на него.
МонаВиста вчера в 04:57
Театры
Пьеса «Мастер и Маргарита» прошла на обновленной сцене Железноводска
Спектакль идет на сцене МХАТ имени Горького уже 10 лет.
Московский Комсомолец 02:59
Происшествия
AFP сообщило о неудачных испытаниях новейшего Boeing 777X
Американская авиастроительная корпорация Boeing столкнулась с техническими проблемами во время испытаний новейшего лайнера 777X, сообщает агентство AFP со ссылкой на источники.
Ведомости 05:52
Общество
Гордон публично «закрыл рот» Барановской
Журналист Александр Гордон в ходе съемок программы "Мужское / Женское" призвал соведущую Юлию Барановскую "закрыть рот".
Газета.Ru вчера в 11:06
Общество
На открытие российского детсада привезли подставных детей
Власти Пестречинского района в Татарстане не пустили на открытие детского сада мам и малышей, для которых это учреждение строилось.
Lenta.ru вчера в 11:40
Происшествия
На дом Памфиловой совершено нападение
Lenta.ru вчера в 06:51
Политика
Путин о принадлежности Курил: Папаша всё забрал — и дело с концом
На встрече во Владивостоке с общественностью Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин в очередной раз пояснил, что в вопросе принадлежности Курильских остров Россия опирается на результаты Второй мировой войны в 1945 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 03:47
Футбол
Сборная России показала, что осталось за кадром матча против Шотландии
Пресс-служба сборной России после матча отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии (2:1) показала все, что осталось за кадром.
Спорт-Экспресс 05:02
Армия и оружие
Рогозин заявил о намерении создать новую ракету «Союз-6»
В России может быть создана новая ракета среднего класса «Союз-6», использующая двигатели РД-180, который сейчас эксплуатируются только в США.
Свободная Пресса вчера в 12:53
Политика
Кличко дискредитировал власть в Киеве — эксперт
На протяжении пяти лет мэр Киева и председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко старался дискредитировать городскую власть и свою команду.
REGNUM вчера в 12:05
Космос
Робот «Федор» успешно вернулся на Землю с МКС
Корабль «Союз МС-14» с роботом F.E.D.O.R. (или просто «Федор») на борту успешно приземлился в Казахстане в ночь на 7 сентября, передает пресс-служба Роскосмоса.
Афиша Daily 04:31
Политика
Пленный россиянин рассказал про схему обмана украинцев с обменом
Россиянин Игорь Кимаковский попал в плен на Украине четыре года назад. С тех пор его включали в списки на обмен раз пять.
Московский Комсомолец вчера в 11:32
Политика
Россия и Украина сегодня обмениваются заключенными
Обмен заключенными между Россией и Украиной должен быть продолжен, нужно реализовать формулу, зафиксированную в Минских соглашениях, считает глава Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.
Эхо Москвы 06:00
Шоу-бизнес
Меган Маркл улетела в Нью-Йорк без сына и мужа
Близкие друзья уже пошутили на эту тему. Мол, принц Гарри выспался в Нидерландах, теперь настало время выспаться Меган.
Телепрограмма вчера в 11:25
Политика
ВАЖНО: Цемах, Вышинский и другие герои вылетают в Россию
Фотографии из киевского «Борисполя» на своих страницах опубликовали главред РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и известный волонтёр из Петербурга Игорь Кимаковский, которого СБУ незаконно продержала в застенках как «сепаратиста» на протяжении 4 с лишним лет.
Rusvesna.su 05:01
Теннис
В финале US Open встретятся Медведев и Надаль
Финалистами Открытого чемпионата США по теннису в мужском одиночном разряде стали россиянин Даниил Медведев и представитель Испании Рафаэль Надаль.
Российская газета 00:22
Авто
В Сети появилась информация об уникальном ЗАЗ-970 «Точило»
Ярким примером стал уникальный ЗАЗ-970 «Точило», информация о котором появилась в Сети.
OAnews 04:10
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе над Липецкой областью
Над Липецкой областью во время учебно-тренировочного полета в небе столкнусь два российских многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34.
Коммерсантъ вчера в 04:47
Происшествия
Гонщик «Формулы-3» Перони чудом выжил после страшной аварии
Гонщик «Формулы-3» Алекс Перони чудом выжил после автокатастрофы на Гран-при Италии, сообщает The Sun.
Спорт-Экспресс 06:10
Экономика
Сельхозпроизводство в Киргизии в 2020 году может вырасти на 3,7%
Объем производства в сельском хозяйстве Киргизии по итогам 2020 года может увеличиться на 3,7%. Об этом заявила начальник управления бюджетной политики министерства финансов республики Татыгуль Омурова, сообщает 7 сентября издание Tazabek.
REGNUM 06:49
Технологии
X5 начала тестировать магазин без кассиров «Пятерочка с собой»
Крупнейший российский ритейлер открыл экспериментальную «Пятерочку» – магазин с полностью автоматизированной системой покупок, без кассиров.
Ведомости вчера в 09:40
Общество
Путин поздравил москвичей с Днем города
«Дорогие москвичи, гости столицы, уважаемый Сергей Семенович [Собянин], сердечно поздравляю всех вас с праздником, с Днем города», — заявил Путин в ходе праздничных мероприятий на ВДНХ.
РБК 05:52
Единоборства
Нурмагомедов набрал 8 кг перед боем с Порье
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе (до 70,3 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов прибавил восемь килограмм перед поединком с американцем Двстином Порье.
ТАСС 04:28
Происшествия
Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория
Пропажу заметили 21 августа, когда с обсерваторией прервалась связь.
РИА Новости 00:07
Происшествия
В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку
РИА Новости вчера в 05:05
Общество
Дочь принца Уильяма пошла в первый класс
Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон Шарлотта пошла в первый класс в школе имени Томаса Баттерси.
Телеканал 360° 05 сентября в 14:16
Транспорт
МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить автомобиль
МВД предложило предоставить возможность несовершеннолетним, прошедшим обучение в автошколе и успешно сдавшим экзамены, управлять транспортом категории "В" в сопровождении опытного водителя.
Газета.Ru вчера в 17:36
Происшествия
В штабе Навального в Петербурге сообщили об обысках
Полицейские пришли с обыском в штаб Навального в Петербурге, сообщается в твиттере организации в субботу.
Интерфакс 06:46
Армия и оружие
Российские подлодки вышли из строя в Сирии
Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.
Lenta.ru 05 сентября в 08:45