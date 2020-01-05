Политика

REGNUMREGNUMВ Иране заявили о готовности к переговорам с США по ядерной сделке

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил о том, что Иран не отказывается от переговоров с Соединенными Штатами в формате Совместного всеобъемлющего плана действий («5+1»), однако, прежде чем это случится, Иран должен дать ответ на убийство военными США высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани.
Читать в источнике
Комментировать23
с чего всё началось
Иран не отказывается от обсуждения ядерной сделки с США после убийства генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, сообщает РИА Новости
 со ссылкой на официального представителя министерства иностранных дел Ирана Аббаса Мусави.
Газета.Ru09:19

Подробнее о событии

Иран не отказывается от переговоров с США по ядерной сделке

Газета.Ru09:19

Иран не отказывается от переговоров по ядерной сделке

Вести.Ru09:13

ЕС провел переговоры с Ираном , беспокоясь о судьбе ядерной сделки

Российская газета06:33

В МИД Ирана заявили о нежелании развязывать войну с США

News.ru09:52

Иран заявил о готовности к переговорам с США по ядерной сделке

RT на русском08:48

Иран заявил о готовности вести переговоры с США по ядерной сделке

Московский Комсомолец09:20

Иран заявил о готовности к любой ситуации в отношениях с США

Известия09:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 12:19, Ашберн
Общество

Умер боровшийся с раком хирург-онколог Андрей Павленко

RT на русском 04:01
Спорт

Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски»

РИА Новости 09:49
Политика

Путин обеспокоился снижением доходов россиян

Президент России Владимир Путин обеспокоен снижением реальных доходов российских граждан.
Lenta.ru вчера в 05:56
Армия и оружие

Столтенберг созвал срочное заседание совета НАТО 6 января

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял решение о созыве 6 января срочного заседания Североатлантического совета на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.
RT на русском 12:16
Общество

Россиянам спрогнозировали аномальное тепло на Рождество

Аномально теплая погода ожидает россиян на Рождество почти по всей стране. Об этом ТАСС сообщили в Росгидромете.
Lenta.ru 07:49
Происшествия

На Урале шестилетняя девочка пожаловалась соседке на педофила

СК Свердловской области начал проверку после появления в СМИ видео, на котором шестилетняя девочка жалуется соседке на домогательства от сожителя матери.
Российская газета вчера в 13:26
Политика

Пушков предложил США передать Техас Мексике

Сенатор Алексей Пушков, комментируя слова экс-командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, призвал Вашингтон отдать обратно Техас Мексике.
Газета.Ru вчера в 23:29
Армия и оружие

NYT: Трамп приказал убить Сулеймани вопреки данным разведки США

Президент США Дональд Трамп приказал убить в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани вопреки данным американской разведки, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в министерстве обороны и администрации США.
Ведомости 07:29
Шоу-бизнес

Камерон Диаз впервые стала мамой

Знаменитая голливудская актриса Камерон Диаз родила первенца. Как сообщает телеканал "360", 47-летняя модель родила дочь с помощью ЭКО.
Народные новости вчера в 00:18
Политика

Парламент Ирака потребовал вывода войск США после убийства Сулеймани

В день убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани Абдул-Махди заявил, что действия Вашингтона нарушают условия пребывания американских военных в Ираке.
РБК 09:46
Хоккей

Сборная Швеции по хоккею завоевала бронзовые медали МЧМ-2020

REGNUM 11:55
Шоу-бизнес

Предполагаемая жена Петросяна приобрела квартиру за 270 млн рублей

Мойка78 вчера в 18:00
Шоу-бизнес

Закодированная Дана Борисова выпила духи

"С ума сходила, как хотела выпить, а ведь меня вроде закодировали, но я все равно выпила", - заявила телеведущая.
Комсомольская правда вчера в 10:00
Происшествия

Полицейский задержан после ДТП со смертельным исходом в Крыму

Глава отдела участковых уполномоченных по Первомайскому району Крыма задержан по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом.
Газета.Ru 11:13
Культура

Умер народный артист России Геннадий Пискунов

Народный артист РФ Геннадий Пискунов умер в возрасте 73 лет в одной из московских клиник.
ТАСС 10:32
Политика

Экс-глава украинского МИД рассказал о планах Путина на Крым

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин спрогнозировал действия России в отношении Украины в 2020 году.
Московский Комсомолец 08:10
Армия и оружие

В результате авиаудара по военному училищу в Ливии погибли 23 человека

RT на русском вчера в 19:58
Общество

Северная Македония и Греция уже получают газ по «Турецкому потоку»

Болгария, Северная Македония и Греция начали получать газ из России по газопроводу "Турецкий поток" через новую точку входа "Странджа 2" - рассказал исполнительный директор "Булгартрансгаза" Владимир Малинов.
Газета.Ru 11:11
Происшествия

В Архангельске рецидивист напал с ножом на водителя скорой

Полицейские в Архангельске задержали мужчину, напавшего с ножом на водителя бригады скорой помощи, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
РИА Новости 07:55
Энергетика

Киев сообщил о полной оплате за транзит газа после сокращения поставок

«Оператор ГТС Украины» получает полноценную оплату за транзит российского газа по территории страны, несмотря на сокращение поставок в несколько раз.
РБК 02:55
Происшествия

Мужчина с оружием попытался пройти в Дом творчества в Ростове

В Ростове-на-Дону мужчина попытался пройти в Дом творчества с сумкой с оружием. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 07:21
Происшествия

В Таиланде задержали россиян за секс на пляже

РИА Новости 09:23
Происшествия

Украинские военные подорвались на собственной мине

Военный эксперт Юрий Бутусов в своем Facebook указал на гибель одного и ранение трех человек при подрыве на своих же минах в одном из разведывательных батальонов.
Вести.Ru 07:58
Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО

Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Газета.Ru вчера в 16:45
Автоспорт

Шибалов выиграл первый этап «Дакара» в зачете грузовиков

Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова стал победителем первого этапа проходящего в Саудовской Аравии ралли-рейда "Дакар" в зачете грузовиков.
РИА Новости 09:57
Наука

Ученые назвали помогающий снизить давление напиток

Результаты эксперимента показали, что разбавленный брусничный сок значительно снижал высокое кровяное давление, а концентрированный напиток положительно влиял на состояние сосудов.
РИА Новости вчера в 14:27
Происшествия

В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми

По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
РБК вчера в 12:38
Общество

В Красноярском крае поднялся уровень воды из-за аномального тепла

Уровень воды в реках вблизи поселков Абалаково и Стрелка на севере Красноярского края поднялся из-за аномального тепла, сообщил журналистам заместитель начальника краевого главка МЧС Роман Ветчинников.
РИА Новости 02:01
Игры

The Lord of the Rings: Gollum будет стелс-экшеном

Студия Daedalic планирует выпустить игру The Lord of The Rings: Gollum в 2021 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X.
Cyber.sports.ru 06:14
Хоккей

«Ак Барс» обыграл «Трактор», отыгравшись в третьем периоде с 0:3

Спорт БИЗНЕС Online 12:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное