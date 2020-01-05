Политика
REGNUMВ Иране заявили о готовности к переговорам с США по ядерной сделке
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил о том, что Иран не отказывается от переговоров с Соединенными Штатами в формате Совместного всеобъемлющего плана действий («5+1»), однако, прежде чем это случится, Иран должен дать ответ на убийство военными США высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани.
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Иран не отказывается от обсуждения ядерной сделки с США после убийства генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя министерства иностранных дел Ирана Аббаса Мусави.Газета.Ru09:19
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