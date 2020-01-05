с чего всё началось

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил о том, что Иран не отказывается от переговоров с Соединенными Штатами в формате Совместного всеобъемлющего плана действий («5+1»), однако, прежде чем это случится, Иран должен дать ответ на убийство военными США высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани.

В Иране заявили о готовности к переговорам с США по ядерной сделке

Политика Иран объявил о новом сокращении обязательств по ядерной сделке Иран решил прекратить выполнение обязательств по СВПД после того, как США в одностороннем порядке объявили о выходе из ядерной сделки в 2018 году и постепенно начали восстанавливать санкции против Тегерана.

Спорт Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски» Российский лыжник Александр Большунов впервые в карьере стал победителем общего зачета многодневной гонки "Тур де Ски".

Энергетика Возобновлены поставки российской нефти в Белоруссию Ранее в «Белнефтехиме» сообщали, что Минск договорился с Москвой о поставке в Белоруссию первой партии нефти из России.

Политика Гуайдо сняли с поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы Депутаты Национальной ассамблеи Венесуэлы проголосовали за новое руководство законодательного органа, кресло спикера вместо Хуана Гуайдо займет провластный депутат Луис Парра.

Путешествия В аэропорту Стамбула запретили встречать пассажиров с табличками Встречать пассажиров сразу после выхода из таможенной зоны аэропорта теперь разрешено только родственникам и друзьям прибывших пассажиров.

Политика Пушков предложил США передать Техас Мексике Сенатор Алексей Пушков, комментируя слова экс-командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, призвал Вашингтон отдать обратно Техас Мексике.

Кино Юрий Лоза раскритиковал фильм «Текст» Еще Юрию показалось, что авторы полотна "сэкономили на осветительных приборах - слишком уж много темно-серых планов".

Здоровье Доктор Мясников назвал главные медицинские заблуждения Медицинские заблуждения несут в себе особую опасность, ведь они вредят людям, продолжающим верить в то, что давление 120/80 — это норма.