Политика

REGNUMREGNUMВ Иране заявили о готовности к переговорам с США по ядерной сделке

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил о том, что Иран не отказывается от переговоров с Соединенными Штатами в формате Совместного всеобъемлющего плана действий («5+1»), однако, прежде чем это случится, Иран должен дать ответ на убийство военными США высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани.
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Иран не отказывается от обсуждения ядерной сделки с США после убийства генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, сообщает РИА Новости
 со ссылкой на официального представителя министерства иностранных дел Ирана Аббаса Мусави.
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